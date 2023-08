Großer August Summer Sale in unserem Lavolta Onlineshop für Naturkosmetik

Bis zu -40% Rabatt auf ALLES

Schnäppchen machen glücklich. Das Gefühl, beim Lieblingsprodukt etwas zu sparen, ist einfach toll und macht gute Laune. Reduzierte Produkte lassen uns außerdem experimentierfreudiger werden – vielleicht entdecken Sie ja auf diesem Wege die optimale Gesichtspflege oder das beste Shampoo für Ihr Haar?

So wird Shopping zum Vergnügen

Mit den Angeboten von Lavolta wird Shopping zum echten Vergnügen! Kaufen Sie Produkte, die schon längst zu Ihrer täglichen Pflegeroutine gehören, einfach online zum besten Preis und legen Sie sich gleich einen Vorrat Ihres Lieblingsproduktes an. Für das gesparte Geld können Sie zum Beispiel lecker Essen gehen oder aber auch neue Lavolta-Produkte ausprobieren und zu Ihrer Bestellung hinzufügen. Unsere Lavolta-Online-Angebote wechseln ständig – bleiben Sie also auf dem Laufenden und schauen Sie immer mal wieder in unser aktuelles, reduziertes Sortiment rein. Es lohnt sich!



Hochwertige Kosmetik zum besten Preis

Keine Sorge. Bei Lavolta werden keine Produkte „verramscht“ und in unseren Angeboten finden Sie auch keine Ladenhüter. Vielmehr liegt uns daran, regelmäßig bestimmte Produkte zu reduzieren, um jedem Kunden gerecht zu werden und Sie glücklich zu machen. Hin und wieder kann es auch geschehen, dass eine beliebte Pflegeserie Platz für ein neues Produkt machen muss – denn auch die Naturkosmetik unterliegt einem ständigen Wandel von Trends und folgt neuesten Erkenntnissen und Forschungen.

Aloe – ein wahres Wundermittel

Bei Dr. Armah’s Pflegelinie Aloe handelt es sich um eine leichte Feuchtigkeitspflege mit intensiver Wirkung. Bei der Aloe Vera Kosmetik setzen wir auf die Wirkstoffkombination der als Wüstenlilie bekannten Aloe Vera Pflanze und Sheablattextrat, die in dieser Verbindung doppelt so viel Feuchtigkeit spenden.

Dabei folgen wir bei der Pflege dem Schlüssel-Schloss-Prinzip aus feuchtigkeitsbindender und feuchtigkeitsspendender Wirkung, die sich optimal ergänzen und ideal der Hautalterung vorbeugen – ganz natürlich.

Aloe-Vera-Kosmetik mit Sheabutter für den besonderen Feuchtigkeitskick

Bei Dr. Armah“s Lavolta Pflegelinie Shea Aloe handelt es sich um eine leichte Feuchtigkeitspflege mit intensiver Wirkung. Bei der Aloe-Vera-Kosmetik setzen wir auf die Wirkstoffkombination der als Wüstenlilie bekannten Aloe-Vera-Pflanze und Sheablattextrakt, die in dieser Verbindung doppelt so viel Feuchtigkeit spenden.

Dabei folgen wir bei der Pflege dem Schlüssel-Schloss-Prinzip aus feuchtigkeitsbindender und feuchtigkeitsspendender Wirkung, die sich optimal ergänzen und ideal der Hautalterung vorbeugen – ganz natürlich.

Damit haben die Produkte gleichzeitig eine intensive Anti-Aging-Effekt Wirkung. Aloe Vera selbst ist reich an wertvollen Mineralstoffen, Vitaminen und Enzymen. Dadurch sind unsere Aloe-Vera-Kosmetik-Produkte sehr gut verträglich und beruhigen selbst gereizte Haut. Shea Aloe eignet sich für alle Hauttypen und Altersgruppen.

Aloe-Vera Anwendung

Für die Anwendung bietet Aloe Vera zahlreiche Möglichkeiten. So umfasst unsere Aloe-Vera-Kosmetik, die mit hochwertiger Sheabutter angereichert ist, ein breites Spektrum.

In der Hautpflege bereichert sie zahlreiche Produkte, wie Cremes, Lotionen und Duschgel. Wir erklären die unschlagbaren Vorteile der Aloe Vera in der Naturkosmetik und wie du deine Haut mit Aloe Vera Produkten maximal verwöhnen kannst!

Naturkosmetik Lavolta Aloe Vera

Produkte für das Gesicht

Naturkosmetik Lavolta Aloe Vera

Produkte für die Lippen

Lavolta Naturkosmetik

Produkte für den Körper

Lavolta Naturkosmetik

Produkte für die Augen

Aloe Vera für das Gesicht

Trockene Haut im Gesicht verwöhnen Sie mit einer feuchtigkeits- und lipidspendenden Gesichtspflege. Ergänzen Sie die Aloe-Vera-Kosmetik mit einem Shea Aloe Tages- und Nachtserum, die perfekt aufeinander abgestimmt sind. Seren sind in der Hautpflege nicht mehr wegzudenken, da die Konzentration der Aktivstoffe besonders hoch ist. Während die Aloe-Vera-Kosmetik als Tagesserum auf schützende Eigenschaften setzt, hat das Nachtserum eine regenerierende Wirkung. Unsere Aloe-Vera Feuchtigkeitscreme sowie alle anderen Shea Aloe Gesichtsprodukte eignen sich auch optimal als Make-up-Grundlage.

Aloe Vera für die Lippen

Aloe-Vera-Kosmetik, angereichert mit wertvoller Sheabutter, ermöglicht den Lippen durch die besondere Wirkstoffkombination ein doppeltes Pflegeerlebnis. Die Shea Aloe Lipps vereinen in unserem Lippenpflegestift die intensiv pflegende Sheabutter und feuchtigkeitsspendendes Aloe Vera. Lipidspendende und feuchtigkeitsspeichernde Sheabutter plus feuchtigkeitsspendendes Aloe Vera sorgen für ein doppeltes Pflegeerlebnis auf den Lippen. Das Ergebnis dieser perfekten Symbiose sind samtweich gepflegte Lippen über Stunden hinweg. Rissige Lippen, Trockenheits- und Spannungsgefühle ade.

Aloe Vera für den Körper

Auch für Ihre Körperpflege hält die Aloe-Vera-Kosmetik von Lavolta entsprechende Produkte parat. Das sommerlich leichte Body Sorbet der Pflegelinie verwöhnt und pflegt Ihren Körper. Die Gel Struktur erinnert an ein leicht angefrorenes Sorbet, was maximal erfrischt, aber gleichzeitig sehr intensiv feuchtigskeitsspendend durch den Aloe Vera Extrakt und optimal rückfettend durch die Sheabutter ist. Dabei ist es von unglaublich leichter und angenehm kühlender Textur, sodass es in Sekundenschnelle in die Haut einzieht. Dort wirkt die Pflege angenehm kühl und spendet stundenlang intensiv Feuchtigkeit.

Aloe Vera für die Augen

Gerade die Hautpartien um die Augen herum reagieren besonders empfindlich. Hier sind hochwertige Pflegeprodukte gefragt, die der Haut Feuchtigkeit spenden und sie mit wertvollen Mineralstoffen, Vitaminen und Enzymen versorgen – wie unsere Shea Aloe Pflegelinie. So beugen Sie Augenringen sowie Schwellungen vor, mindern sogar Trockenheitsfältchen um die Augen herum und können erstmals bei regelmäßiger Anwendung aktiv gegen Schlupflider arbeiten. Die zartschmelzende Lavolta Aloe Augenessenz durchfeuchtet die zarte Augenpartie nachweislich sofort und intensiv.

