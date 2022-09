GROSSHANDEL Obst Gemüse

Schnittware Fresh Cut Obst Gemüse Großhandel Niederbayern

Früchte Lang – ist Ihr Großhändler für Obst und Gemüse in Niederbayern. Von Passau bis Regensburg nach Landshut oder Deggendorf über Straubing liefern wir als Obst und Gemüsegroßhändler unsere frische Ware aus.

Früchte Lang Großhändler für Obst und Gemüse aus nachhaltigem Anbau. Wir legen Wert auf frische und qualitativ hochwertige Ware aus der Region. Sie finden bei uns aber auch exotische Früchte aus aller Welt.

Unsere Partner sind zum Großteil während der Saison (März-Oktober) im Gäuboden ganzjährig in Europa, sowie über Direktlieferungen per Schiff/Flugzeug in der ganzen Welt. Unser eigener Fuhrpark, ausgestattet mit modernster Kühltechnologie ist an 6 Tagen in der Woche für Sie unterwegs.

Wir beliefern wir Kunden aus den Bereichen Lebensmitteleinzelhandel, Gastronomie, Hotellerie Großküchen, Krankenhäuser aber auch Firmen mit frischen Obstkörben in ganz Deutschland. Unser Sortiment umfasst mit Obst, Gemüse, Exoten, Kräutern, Fresh-Cut, und vielen anderen Produkten eine riesige Auswahl.

Kontakt

Früchte Lang

Früchte Lang

Donaustraße 22

94491 Hengersberg

09901879920

v.wunderlich@fruechtelang.de

https://fruechtelang.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.