Gruener Laser für erneuerbare Energien und E-Mobilitaet

MKS präsentiert neuen gepulsten Laser mit 70W Leistung für die anspruchsvolle Mikromaterialbearbeitung

MKS Instruments erweitert mit dem Spectra-Physics® Talon 532-70 die erfolgreiche Talon-Serie gepulster, dioden-gepumpter Festkörperlaser. Der neue Laser leistet 70W bei einer grünen Wellenlänge von 532 nm und bietet hohe Wiederholraten bis zu 700 kHz, zuverlässig hohe Leistung sowie niedriges Rauschen. Damit ermöglicht der Talon 532-70 die präzise Bearbeitung mit hohem Durchsatz von Photovoltaikzellen und anderen hochentwickelten elektronischen Materialen, darunter System-in-Package-Lösungen und gedruckte Leiterplatten für die Elektromobilität und weitere anspruchsvolle Anwendungen der Mikromaterialbearbeitung.

“Mit hoher Leistung und Zuverlässigkeit bei niedrigen Kosten, ist die Talon-Serie der Industriestandard für grüne und UV-Laser in industriellen 24/7 Anwendungen,” sagt Scott White, Direktor Produkt Marketing für Spectra-Physics Laser in industriellen Applikationen bei MKS Instruments. “Der Talon 532-70 erschließt neue Anwendungsbereiche und erweitert die Möglichkeiten zur Mikromaterialbearbeitung bei optimiertem Durchsatz und niedrigeren Bearbeitungskosten pro Teil.”

Flexibilität in der Mikromaterialbearbeitung

Ergänzt um den neuen Talon 532-70, umfasst die Spectra-Physics Talon-Serie insgesamt zwölf Laser mit identischen optischen-, elektronischen- und Softwareschnittstellen bei gleichen Maßen und Befestigungspunkten. Systemintegratoren können so schnell und flexibel Anpassungen ihrer Anlagen an spezifische Applikationen und Anwenderanforderungen vornehmen. Das “It”s in the box” Design der Talon Laser kombiniert Stromversorgung und Laserkopf in einem robusten Gehäuse für besonders einfache Integration und schnellen Wechsel zwischen unterschiedlichen Lasern. Alle Spectra-Physics Laser durchlaufen umfassende Umweltqualifikationsprüfungen und werden einzeln härtesten Produktionstests unterzogen, um höchste Zuverlässigkeit im 24/7-Betrieb und niedrige Betriebskosten zu gewährleisten.

Weitere Informationen finden Sie online unter www.spectra-physics.com/talon

Über Spectra-Physics

Spectra-Physics ist eine Marke der Photonics Solutions Division von MKS Instruments. Das Portfolio von Spectra-Physics bietet ein breites Spektrum von Lasern für Hochpräzisionsanwendungen in der industriellen Produktion sowie der Forschung und Wissenschaft. Die Produkte von Spectra-Physics verbinden bahnbrechende Lasertechnologien mit umfassenden Applikations-Knowhow für herausragende Leistung bei niedrigen Betriebskosten. Egal ob industriellen Produktionsanlage, Halbleiterfertigung oder Forschungslabor: Spectra-Physics Laser optimieren die Leistungsfähigkeit und Produktivität unserer Kunden in den Bereichen Halbleiter, industrielle Technologien, Gesundheits- und Biotechnologie und Forschung. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.spectra-physics.com

Firmenkontakt

Newport Spectra-Physics GmbH

Jens Voigtländer

Guerickeweg 7

64291 Darmstadt

+49 6151 708-0

germany@newport.com

http://www.spectra-physics.com

Bildquelle: @Spectra-Physics