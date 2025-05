Grunderwerbsteuer bei Erwerb von Gesellschaftsanteilen – Aktuelle Entwicklungen und Rechtsprechung

Die Grunderwerbsteuer (GrESt) ist nicht nur beim direkten Erwerb von Grundstücken relevant, sondern auch beim Erwerb von Anteilen an Gesellschaften, die Grundbesitz halten.

In den letzten Jahren haben sich sowohl gesetzliche Regelungen als auch die Rechtsprechung in diesem Bereich weiterentwickelt. Insbesondere der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit mehreren Urteilen Klarstellungen vorgenommen, die für Unternehmen und Investoren von Bedeutung sind.(NWB Datenbank)

Grundlagen der Grunderwerbsteuer bei Anteilserwerben

Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG unterliegt der Erwerb von mindestens 95 % der Anteile an einer grundbesitzenden Gesellschaft der Grunderwerbsteuer. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Erwerbe. Ziel dieser Regelung ist es, sogenannte „Share Deals“, bei denen Grundstücke durch Anteilsübertragungen den Eigentümer wechseln, der Grunderwerbsteuer zu unterwerfen.

Aktuelle Rechtsprechung des BFH

1.Treuhänderische Anteilserwerbe

In seinem Urteil vom 10. April 2024 (Az. II R 34/21) hat der BFH entschieden, dass bei treuhänderisch gehaltenen Anteilen eine wirtschaftliche Betrachtungsweise anzuwenden ist. Demnach sind die Anteile dem Treugeber zuzurechnen, was Auswirkungen auf die Frage hat, ob eine Anteilsvereinigung im Sinne des § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG vorliegt. Diese Entscheidung betont die Bedeutung der wirtschaftlichen Zurechnung bei der Beurteilung von Grunderwerbsteuerpflichten .(NWB Datenbank)

2.Anteilsübertragungen im Ausland

Mit Urteil vom 25. September 2024 (Az. II R 36/21) stellte der BFH klar, dass auch bei Anteilsübertragungen im Ausland Grunderwerbsteuer anfallen kann, sofern die betroffene Gesellschaft in Deutschland belegenen Grundbesitz hält. Dies gilt unabhängig davon, ob eine sogenannte Verlängerung der Beteiligungskette vorliegt.

Mittelbare Anteilsübertragungen

Das Finanzgericht Münster hat in einem Urteil betont, dass bei mittelbaren Anteilsübertragungen die Beteiligungsquoten „durchzurechnen“ sind. Eine Vereinigung oder Übertragung von mindestens 95 % der Anteile setzt voraus, dass der Erwerber über vermittelnde Beteiligungen tatsächlich zu mindestens 95 % am Vermögen der grundbesitzenden Gesellschaft beteiligt ist.(FG Münster,Urteil vom 17.9.2008 8 K 4659/05 GrE)

Steuerbefreiungen und Ausnahmen

Das Grunderwerbsteuergesetz sieht in bestimmten Fällen Steuerbefreiungen vor. So kann beispielsweise die Übertragung von Anteilen im Rahmen von Umstrukturierungen unter bestimmten Voraussetzungen steuerfrei sein. Allerdings sind die Anforderungen hierfür hoch, und die Rechtsprechung betont die Notwendigkeit einer sorgfältigen Prüfung jedes Einzelfalls.(NWB Datenbank)

Fazit

Die Grunderwerbsteuerpflicht beim Erwerb von Gesellschaftsanteilen ist ein komplexes und sich ständig weiterentwickelndes Rechtsgebiet. Die aktuelle Rechtsprechung des BFH und der Finanzgerichte unterstreicht die Bedeutung einer sorgfältigen steuerlichen Planung und Beratung bei Anteilsübertragungen, insbesondere wenn grundbesitzende Gesellschaften betroffen sind. Unternehmen und Investoren sollten sich der steuerlichen Implikationen bewusst sein und gegebenenfalls frühzeitig steuerlichen Rat einholen, um unerwartete Steuerbelastungen zu vermeiden.

Hinweis: Dieser Pressebericht dient der allgemeinen Information und ersetzt keine individuelle steuerliche Beratung.

