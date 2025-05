GS Yuasa versorgt Honda-Werk mit Speichertechnologie

Lithium-Ionen-Speichertechnologie unterstützt Einsatz erneuerbarer Energien

Krefeld, Mai 2025 – Die Muttergesellschaft der GS Yuasa Battery Europe Ltd., die GS Yuasa Corporation, meldet einen weiteren entscheidenden Schritt bei der Umsetzung eines Systems für nachhaltige Energie: Im Hosoe-Außenbordmotorenwerk von Honda Motor Co. wurde erfolgreich ein Lithium-Ionen-Batterie-Energiespeichersystem von GS Yuasa mit einem Leistungsregelsystem (PCS) mit einer Kapazität von 2 MWh in Betrieb genommen.

Das für die Tokyo Gas Engineering Solutions Corporation (TGES) entwickelte System lässt sich nahtlos mit der Solarstromerzeugung vor Ort verbinden und unterstützt Hondas Ziele im Bereich der erneuerbaren Energien. Die Technologie ist nicht nur ein Gewinn für die Kohlenstoffreduzierung in Japan, sondern zeigt auch, was für industrielle Energienutzer weltweit möglich ist, die eine größere Energieunabhängigkeit und Netzresistenz anstreben.

Die Anlage besteht aus im Inland hergestellten Lithium-Ionen-Batterien von GS Yuasa und einer separaten PCS-Einheit. Dadurch ist sie außergewöhnlich kompakt und leicht zu transportieren. Somit eignet sie sich auch für den Einsatz in engen Räumen im industriellen Umfeld und in städtischen Solaranlagen. Die Lösung überzeugt durch ein flexibles Systemdesign und eine schnelle Installation, für die keine großen Kräne oder Spezialfahrzeuge erforderlich sind.

„Unsere Lithium-Ionen-Systeme erweisen sich als zuverlässiges Element für Unternehmen, die ihren Energieverbrauch stabilisieren und gleichzeitig erneuerbare Energien integrieren wollen“, sagte Eiichiro Kato von GS Yuasa Battery Europe Ltd.

„Dieser jüngste Erfolg mit Honda zeigt, wie unsere auf Sicherheit, Flexibilität und langfristigen Wert ausgelegte Technologie hier in Europa nachgebaut werden kann. Von der Industrie bis hin zu Energieversorgern ist sie eine praktikable Lösung für die wachsende Nachfrage nach Netzunterstützung und Dekarbonisierung.“

Die Ankündigung steht in engem Zusammenhang mit dem Engagement von GS Yuasa, den Einsatz erneuerbarer Energien zu beschleunigen und die Lithium-Ionen-Batteriespeicherung auf globaler Ebene voranzutreiben. Auf dem Weg zu klimaneutralen Zielen und einer stärkeren Dezentralisierung der Energieversorgung wird die hinter diesem Projekt stehende Technologie eine führende Rolle spielen.

Die 1982 in Düsseldorf gegründete GS YUASA Battery Germany GmbH ist Teil der GS Yuasa Corporation, Kyoto/Japan. Heute hat die deutsche Tochtergesellschaft ihren Sitz in Krefeld und betreut 15 Länder innerhalb Europas. Das Unternehmen ist einer der größten Hersteller und Lieferant wiederaufladbarer Blei-Säure- sowie Lithium-Ionen-Batterien für die drei Märkte Motorcycle, Automotive und Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen). Das breite Angebot deckt die meisten bekannten Industrie-Applikationen ab, wie Sicherheits- und Alarmsysteme, USV- und Notlichtsysteme sowie OEM-Ausrüstung.

Mit der Gründung der Lithium Energy Japan mit der Mitsubishi Corporation und Mitsubishi Motors Corporation (2007), der Blue Energy Co, Ltd. mit Honda Motor Co., Ltd., (2009) sowie der Honda – GS Yuasa EV Battery R&D Co., Ltd. (2023) setzt GS Yuasa auf die (Weiter-)Entwicklung und Produktion von Zukunftstechnologien für die E-Mobilität. Mit den Lithium-Ionen-Fahrzeugbatterien aus Werken in Ungarn und ab 2027 auch Japan, trägt GS Yuasa zur Gestaltung einer kohlenstoffneutralen Zukunft bei.

