Günstige Heißfolienprägung für exklusive Drucksachen

Dank Heißfolien-Prägetiegel auch bei Kleinauflagen günstig

Hachenburg, Westerwald – Günstige Heißfolienprägung verleiht Ihren Drucksachen Eleganz und Raffinesse. Die Druckerei in Hachenburg setzt mit ihrem bewährten Heißfolien-Prägetiegel Maßstäbe in der Veredelung von Drucksachen in Kleinstauflagen. Dank dieser Technik können nun auch kleine Auflagen von Einladungskarten, Broschüren, Verpackungen und Mappen kostengünstig veredelt werden. Die glänzende Folie verleiht Ihren Produkten einen Hauch von Luxus und Exklusivität. Mit gold- oder silberfarbener Folie können Sie Ihren Drucksachen einen edlen Touch verleihen, der sofort ins Auge fällt.

Durch die Heißfolienprägung werden Ihre Designs mit metallischen Farben und Effekten zum Leben erweckt, die Ihre Drucksachen zu echten Hinguckern machen. Verleihen Sie Ihren Verpackungen, Briefpapieren, Imagemappen oder Klappkarten eine ganz besondere Note und beeindrucken Sie Ihre Kunden mit exklusiven Druckprodukten. Für weitere Informationen und Anfragen kontaktieren Sie uns unter info@krueger-medienhaus.de.

Die Krüger Medienhaus KG ist die schnelle, günstige und zuverlässige Druckerei in Hachenburg. Das in der 4. Generation geführte Unternehmen steht mit seinem Team für hochwertige Druckprodukte. Von der Visitenkarten über Geschäftsdrucksachen bis hin zum digitalen Großformatdruck (LFP) deckt die Druckerei aus dem Westerwald das komplette Spektrum eines flexiblen Druckdienstleisters ab.

Firmenkontakt

Krüger Medienhaus KG

David Mies

Seilerstraße 3

57627 Hachenburg

02662-1067



https://krueger-medienhaus.de/

