Guidewire feiert 15 Jahre der marktführenden Innovation für Schaden- und Unfallversicherer und digitale Transformationen in Deutschland

San Mateo, Kalifornien und München, Deutschland, 28. Juni 2023 – Guidewire (NYSE:GWRE) feiert das 15-jährige Jubiläum des Münchner Standorts. Das Unternehmen bietet Schaden- und Unfallversicherern leistungsfähige Cloud-/SaaS-Lösungen im Rahmen einer Plattform, die Digital-, Kern-, Analytics- und KI-Systeme abdecken kann. Von kleinen Unternehmen bis zu großen Konzernen, verwenden mehr als 500 Versicherer weltweit die Guidewire-Lösungen und 11 davon befinden sich allein in der DACH-Region, unter anderem AXA, Baloise, FRIDAY und Zurich. Kürzlich wurde das aktuelle Software-Release „Garmisch“ vorgestellt, das weitere Innovationen auf den Markt bringt.

Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Arbeit mit Schaden- und Sachversicherern und reinvestiert 35 Prozent der Produktumsatzerlöse in Forschung und Entwicklung. Guidewire hat ein ausgedehntes Ökosystem an Consulting und Solution Partnern. In der DACH-Region beinhaltet dieses heute 23 Solution Partners und 12 Consultancy Partners.

„Unser deutscher Standort in München ist seit 2008 ein zentraler Aspekt unseres globalen Wachstumsplan und ein unabdingbarer Baustein für das Etablieren von Guidewire als global führende Plattform für Schaden- und Unfallversicherer“, sagt Mike Rosenbaum, CEO von Guidewire. „Wir sind sehr stolz auf das, was unser Ökosystem aus Partnern zusammen mit unserem Team erreicht hat, und verschreiben uns weiterhin gänzlich dem Erfolg unserer Kunden in Deutschland und der DACH-Region.“

Die Lösungen von Guidewire sind darauf ausgelegt, Innovation voranzutreiben und Sach- und Unfallversicherer bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen. „Guidewire hat stark in die marktspezifischen Fähigkeiten seiner Plattform für den deutschen Versicherungsmarkt investiert und bietet Versicherern ein Höchstmaß an Standardfunktionen“, sagt Will McAllister, Managing Director – EMEA, von Guidewire. „Die Produktentwicklung erfolgt stets in enger Zusammenarbeit mit den deutschen Kunden, die über eine sehr aktive lokale Nutzergruppe auch Einfluss auf die Produktstrategie und Roadmap von Guidewire nehmen können.“

Armin Barbalata, CDO der IHK München, meldete sich bei der Jubiläumsfeier in München zu Wort: „Fortschrittliche Technologie ist überlebenswichtig für die gesamte Versicherungsbranche. Es freut mich sehr, die Tech-Szene und die Versicherer durch den Guidewire-Standort in München seit 15 Jahren verknüpft zu sehen.“

„München erfreut sich als attraktiver Technologie-, Finanz- und Versicherungsstandort immer mehr auch bei ausländischen Unternehmen aus innovativen Geschäftsfeldern großer Beliebtheit. Auch das Unternehmen Guidewire gehört seit langem zu dieser erfolgreichen internationalen Community und ist fest in München verwurzelt. Mit seiner Branchensoftware diversifiziert Guidewire das technologische Know-How in München. Es ist schön zu sehen, wenn ein Unternehmen wie Guidewire hier wächst und eine Erfolgsgeschichte schreibt“, berichtet Clemens Baumgärtner, Referent für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München.

Will McAllister fügte abschließend hinzu: „Wir möchten uns bei allen unseren Kunden und Partnern für die Zusammenarbeit und Unterstützung in den vergangenen Jahren bedanken und freuen uns darauf, die Reise in einer spannenden Zeit der Entwicklung der Versicherungsbranche gemeinsam fortzusetzen.“

Guidewire ist die Plattform auf die Schaden- und Unfallversicherer setzen, um mit allen Beteiligten im Versicherungslebenszyklus zu interagieren, Innovation zu fördern und profitabel zu wachsen. Wir kombinieren digitale Lösungen, Kernsysteme, Analytics und KI, um unsere Plattform als Cloud-Service anzubieten. Mehr als 500 Versicherer in 38 Ländern – von Start-ups bis hin zu den größten und komplexesten Versicherungsunternehmen der Welt – nutzen die Software-Lösungen von Guidewire.

Als Partner unserer Kunden entwickeln wir uns stetig weiter, um ihren Erfolg zu unterstützen. Wir freuen uns über unsere einzigartige Erfolgsbilanz von Implementierungen, mit über 1.000 erfolgreichen Projekten – unterstützt durch das größte Forschungs- und Entwicklungs-Team und Partner-Ökosystem der Branche. Unser Marketplace bietet hunderte von Anwendungen zur Beschleunigung von Integration, Lokalisierung und Innovation.

