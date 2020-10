Guidewire Software im Bereich Nichtlebensversicherer zum dritten Mal in Folge “Leader” in Gartners Magic Quadrant für Europa

Guidewire Software erhält Bestplatzierung für “Umsetzungsfähigkeit” und “ausgereifte Unternehmensstrategie”

London, Großbritannien, 19. Oktober 2020 – Guidewire Software (NYSE: GWRE), die führende Plattform für Schaden- und Unfallversicherer für Innovation, Interaktion und profitables Wachstum, gab heute bekannt, dass es im “Gartner Magic Quadrant for Non-Life Insurance Platforms, Europe1” im dritten Jahr in Folge als “Leader” aufgeführt ist. Guidewire Software erreichte in der Kategorie für Umsetzungsfähigkeit (ability to execute) als auch im Bereich ausgereifte Unternehmensstrategie (completeness of vision) erneut den höchsten Wert. Ein Freiexemplar des kompletten Berichts finden Sie hier: https://gtnr.it/37jdK3b

Im dritten Jahr in Folge erstellte Gartner einen Magic Quadrant für Plattformen für Nichtlebensversicherer in Europa. Hierzu wurden 11 Anbieter von Sach-, Schaden- und Unfallversicherern bewertet, die sich für die Teilnahme qualifiziert haben.

“Angesichts der radikalen Umbrüche in der Versicherungsbranche reicht es nicht aus, ein Anbieter moderner Kernsysteme zu sein. Ein Anbieter einer Plattform für Nichtlebensversicherungen muss nicht nur ein hohes Maß an Fachwissen und relevantem Content in diversen Geschäftszweigen nachweisen, sondern auch den IT- und Geschäftsverantwortlichen aufzeigen, dass er eine breitere Innovationsplattform für künftige digitale Geschäftsinitiativen bietet”, schreiben Sham Gill, Senior Director Analyst, und Manav Sachdeva, Senior Principal Analyst, Gartner und Co-Autoren dieses Berichts.

“Guidewire fühlt sich geehrt, von Gartner zum dritten Mal in Folge als “Leader” im Magic Quadrant für Plattformen für Nichtlebensversicherer in Europa aufgeführt zu sein”, sagt Keith Stonell, Vice President, EMEA, Guidewire Software. “Wir sind fest entschlossen, die technologischen Anforderungen der Nichtlebensversicherungsbranche zu erfüllen und setzen Maßstäbe mit unserer Cloud-optimierten Plattform, die digitale Lösungen, Analytics und Kernprozesse vereint. Der Erfolg unserer Kunden hat für uns oberste Priorität und wir betrachten diese Anerkennung als einen gemeinsamen Erfolg mit der Guidewire-Community.”

1 Gartner Magic Quadrant for Non-Life Insurance Platforms, Europe, Sham Gill, Manav Sachdeva, 21 September 2020.

Über Guidewire

Guidewire ist die Plattform auf die Schaden- und Unfallversicherer setzen, um mit allen Beteiligten im Versicherungslebenszyklus zu interagieren, Innovation zu fördern und profitabel zu wachsen.

Wir kombinieren digitale Lösungen, Kernsysteme, Analytics und KI, um unsere Plattform als Cloud-Service anzubieten. Zum Ende unseres Geschäftsjahres 2019 nutzten mehr als 380 Versicherer – von Start-ups bis hin zu den größten und komplexesten Versicherungsunternehmen der Welt – die Software-Lösungen von Guidewire.

Als Partner unserer Kunden entwickeln wir uns stetig weiter, um ihren Erfolg zu unterstützen. Wir freuen uns über unsere einzigartige Erfolgsbilanz von Implementierungen, mit über 1.000 erfolgreichen Projekten – unterstützt durch das größte Forschungs- und Entwicklungs-Team und Partner-Ökosystem der Branche. Unser Marketplace bietet hunderte von Anwendungen zur Beschleunigung von Integration, Lokalisierung und Innovation.

Weitere Informationen finden Sie unter www.guidewire.de Folgen Sie uns auch auf Twitter: @Guidewire_PandC.

ANMERKUNG: Weitere Informationen zu den Marken von Guidewire finden Sie unter https://www.guidewire.com/legal-notices

