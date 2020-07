GUMMIKOMPENSATOREN: TYPEN, FUNKTIONEN

Der Kompensator ist ein bewegliches Element der Hilfskonstruktion, das dazu dient, die Differenz der Verschiebungen der Rohrleitung und ihrer Kanäle auszugleichen, die durch thermische Stöße und Schwingungen auf das Rohr entstehen. Ähnliche Geräte werden beim Bau von Kanälen und Rohrleitungen verwendet, deren Temperaturregime erhöht ist, die Betriebsbedingungen eng sind und keine Selbstkompensation zulassen. Es gibt viele verschiedene Arten von Kompensatoren, und jeder Typ wird für jeden spezifischen Fall verwendet. Nylonfutter wird zur Erhöhung der mechanischen Festigkeit verwendet.

Um negative Belastungen zu vermeiden, die mit einer Senkung oder Erhöhung der Betriebstemperatur verbunden wären, sollten Indikatoren wie Verkürzung und freie Dehnung bereits in der Entwurfsphase der Rohrleitung berechnet werden. Es ist auch wichtig, dass weder an den Verbindungsstellen noch im Material selbst Überspannungen auftreten. In einigen Fällen erfolgt die Kompensation aufgrund der Konstruktionsmerkmale des gewählten Gerätemodells, da einige Materialkategorien eine gewisse Elastizität und Dehnbarkeit aufweisen. In solchen Fällen spricht man von einer Selbstkompensation, die dadurch ermöglicht wird, dass es einige Biegungen und Krümmungen in der Betriebsstätte gibt.

Wenn eine Selbstkompensation nicht möglich ist, sollten spezielle Gummikompensatoren mit Flansch verwendet werden. Die Produkte zeichnen sich durch einen solchen Index wie Zugfestigkeit und unglaubliche Flexibilität aus, was es ermöglicht, einen optimalen Index der Dichtheit der verwendeten Verbindungen zu erreichen, auch wenn einige ihrer Abschnitte bewegt werden. Sie lassen sich nach dem Funktionsprinzip und den Merkmalen des späteren Betriebs unterscheiden.

Powerz Gmbh

Powerz ist ein führender Hersteller und Lieferant von Gummikompensatoren. Seit Jahren beschäftigt sich unser Unternehmen mit Fragen zu hochqualitativer Herstellung und Engineering von Gummikompensatoren.

Die Produkte von Powerz stützen sich auf die besten Technologien und entsprechen den strengen Qualitätsnormen. Unser Leitbild basiert auf ständig fortschreitender Entwicklung in Fragen der qualitativen Herstellung von Gummikompensatoren, was uns ständig vorantreibt. Professionelle Weiterbildung unserer Spezialisten und Erfahrungsaustausch mit unseren Partnern ermöglicht es, unser Fachwissen zu vertiefen. Das Mitarbeiterteam von Powerz ist jederzeit bereit, individuelle Gespräche auf der Planungsphase im Vorfeld zu führen, um ein passendes Angebot zu erstellen und den Produktionsprozess reibungslos zu starten.

