Häußler übernimmt RoGa-Garagen für Großflächenroboter

Häußler übernimmt RoGa-Garagen zum 1. Oktober 2022 von Herrn Dietrich

Zweck und Herkunft der Robotergaragen für Großflächenroboter

Immer häufiger werden Sportplätze, Golfplätze und große Parkanlagen, von Großflächenrobotern gepflegt. Herr Dietrich entwickelte bereits 2013 die passenden RoGa-Garagen für diese Großflächenrasenroboter, die inzwischen bis zu 100.000qm Rasenfläche vollautomatisch pflegen können.

Die Garagen schützen die automatischen Rasenmäher vor Umwelteinflüssen und umherfliegenden Fußbällen, bzw. Golfbällen.

Übernahme der RoGa-Garagen zum 1 Oktober 2022

Wir stehen seit 2006 in engen Geschäftsbeziehungen mit Herrn Dietrich. Zu Beginn verkauften wir die Dietrich Garagen für kleine Rasenroboter, seit 2015 haben wir auch die großen RoGa-Garagen für Großflächenroboter bei uns im Sortiment.

Herr Dietrich beendete zum 30.09.2022 aus Alters- u. Gesundheitsgründen seine Vertriebstätigkeit für seine ROGA-Garagen. Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir diese Tätigkeiten zum 1.10.2022 von Herrn Dietrich übernommen haben. Herr Dietrich steht uns bei Fragen nach wie vor zur Verfügung, so dass wir einen reibungslosen Übergang der Vertriebstätigkeit gewährleisten können.

Die Agenda von Herrn Dietrich und seinen RoGa-Garagen

Die Agenda von Herrn Dietrich ist eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Er gründete in den 70er Jahren den Einkaufverband für Motorgeräte (IRMS), der in der Spitze über 200 Mitgliederfirmen zählte und den er bis weit in die 1990er Jahre als Vorstandsvorsitzender führte.

Gleichzeitig war er Inhaber mehrerer Unternehmen mit bis zu 60 Beschäftigten im Esslinger Raum, die er aufbaute und in den letzten Jahren seinen Nachfolgern übergab. Jetzt mit 87 Jahren durften wir nun seine letzte Unternehmung, die RoGa-Garagen von ihm übernehmen und fortführen.

Alle Infos zu den RoGa-Garagen:

https://robomaeher.de/blog/rasenmaeher-roboter-garagen-fuer-bigmow-und-etesia-etm-105/#Fotos

https://www.roga-robotergaragen.de/%C3%BCber-uns/

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen für Garten- u. Haushaltsgeräte, sowie Industriereiniger. Gegründet 1984 von Karl Häußler kümmern wir uns inzwischen mit 7 Mitarbeitern um die Belange unserer Kunden. Neben unseren Produkten wie Rasenmäher Roboter und Dampfsauger bieten wir selbstverständlich auch den Kundendienst und den Service für unsere Geräte und Maschinen an. Wir sind immer bestrebt, die Haus- u. Gartenarbeit so einfach wie möglich zu machen. Mit den Rasenrobotern und Saugrobotern können bereits Mäh- und Saugarbeiten vollautomatisch erledigt werden.

