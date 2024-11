Handlungsfelder und Trends der IT in 2025 – Der Balance-Akt zwischen Stabilität und ITvolution

Ravensburg, 6. November 2024 – Die IT-Welt steht vor einem spannenden Jahr 2025, in dem Stabilität und Innovation Hand in Hand gehen müssen. ADLON, als langjähriger IT-Berater und Gestalter der IT-Entwicklungen, hat gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern acht zentrale Handlungsfelder für IT-Entscheider identifiziert, die im kommenden Jahr von Bedeutung sein werden.

ADLON: Verlässlicher Partner in der ITvolution

Seit vielen Jahren begleitet ADLON Mittelständische Unternehmen wie auch global agierende Konzerne auf ihrem Weg durch die digitale Transformation. Stabilität und Partnerschaft stehen dabei stets im Vordergrund. Unsere Mitarbeiter sind unser höchstes Gut und der Schlüssel zu unserem Erfolg. Die Digitalisierung beflügelt uns und wir sind überzeugt, dass IT zum Game Changer werden kann.

Die acht Handlungsfelder für 2025

Cybersecurity: Der Schutz vor immer raffinierteren Bedrohungen gewinnt an Bedeutung. Das Thema hierbei ist ein höherer Digitalisierungsgrad und Reduktion der Abhängigkeit von menschlichen Ressourcen. Künstliche Intelligenz: Der Einsatz von AI zur Optimierung von Geschäftsprozessen bleibt ein großes Thema. Insbesondere auch die Governance im Unternehmen. Device as a Service: As-a-Service Modelle sparen wertvolle Ressourcen und Zeit für die eigene Wertschöpfung. Die Prüfung von Outsourcing-Ansätzen erschließt neue Chancen. Digitalisierung von Geschäftsprozessen: Zeitfresser und Papier-Workflows gehören digitalisiert. Insbesondere in Zeiten von Ressourcen- und Fachkräftemangel. Mit Fokus auf die Bedürfnisse und Erfahrungen der Nutzer wird Digitalisierung als Hygienefaktor zum Begeisterungsfaktor. Self-Service Apps: Outsourcing und Self-Service wirken positiv auf Ressourcenmangel. Kunden und Mitarbeiter können sich mit smarten Lösungen und Apps selbst beauskunften und helfen. Flexibles Arbeiten: Mobil und standortübergreifend bleibt das „New Normal“. Im Fokus hierbei steht Consumption, d.h. die bestmögliche Nutzung der Apps zur Unterstützung der Produktivität. Cloud-Integration: Nahtlose Einbindung von Cloud-Diensten als Rückgrat Ihrer IT-Infrastruktur. Im Fokus Cyber-Security. Resilienz in Lieferketten: Der Beitrag von IT zur Stärkung der eigenen Lieferketten in Zeiten politischer Unsicherheit wächst zunehmend. Eine Auseinandersetzung schafft Resilienz.

Adlon bietet Unternehmen Beratungsgespräche für die Jahresplanung an oder Termine zum strategischen Sparring. Mehr unter www.adlon.de/kontakt

Über Adlon Intelligent Solutions

Adlon erhöht die Produktivität, Flexibilität und Innovationskraft seiner Kunden durch maßgeschneiderte IT‐Lösungen. So entstehen Wettbewerbsvorteile, die Unternehmen brauchen, um in schnellen, datengetriebenen Märkten noch besser wirtschaften und nachhaltig wachsen zu können. Die Kundenstruktur der Adlon Intelligent Solutions GmbH umfasst globale Konzerne ebenso wie mittelständische Unternehmen, von Max Müller, Meckatzer, Thüga, Haas, DRK Tuttlingen, Uhlmann über Doppelmayr, Airbus bis hin zu Rolls‐Royce Power Systems. Von den Standorten in Ravensburg, Friedrichshafen und Ulm unterstützt Adlon seine Kunden bei der digitalen Transformation. Mit Beratung, Umsetzung und Betrieb in den Geschäftsbereichen Digital Workplace und Defence Intelligence.

Fakten zu Adlon

Familienunternehmen, seit 1988

60 Mitarbeiter an 3 Standorten in Deutschland: Ravensburg, Ulm, Friedrichshafen

Zertifiziert nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 27001

Managed ECO‐Partner Netzwerk

IT‐Beratungsunternehmen mit Umsetzungs‐ und Betriebskompetenz für den digitalen Arbeitsplatz

Mehr Informationen unter adlon.de

Kontakt Adlon

Ihr Ansprechpartner: Sabrina Dür

Adlon Intelligent Solutions GmbH | Albersfelder Straße 30 | 88213 Ravensburg

Tel. +49 751 7607‐715 | Mobil +49 173 61988‐15 | E‐Mail Sabrina.Duer@Adlon.de

Kontakt Profil – PR-Agentur

Ihr Ansprechpartner: Martin Farjah

Profil Public Relations oHG | Humboldtstr. 21 | D-38106 Braunschweig

Tel.: +49-531-387 33 22 | Fax: +49-531-387 33 44 | m.farjah@profil-pr.com