Hangzhou Jingyu: Von Hangzhou nach Köln – Neudefinition von Daunenbekleidung für Kinder auf der Kind + Jugend 2025

Köln, Deutschland – 10. September 2025 – Auf der Kind + Jugend 2025, der führenden Fachmesse für Baby- und Kinderprodukte, präsentiert Hangzhou Jingyu seine Vision von Wärme und Style. Jingyu wurde 2017 gegründet und hat sich in weniger als einem Jahrzehnt zu einem der größten Anbieter von Daunenbekleidung für Kinder in China entwickelt. Mit einer Produktion von über 20 Millionen Jacken verfolgt das Unternehmen eine klare Mission: Kinderbekleidung ist darauf ausgelegt, Schutz, Komfort und Inspiration zu bieten.

Innovation und Handwerkskunst

Jingyu bietet eine umfassende Produktpalette, von Westen und Jacken über Hosen, Schneeanzüge bis Mützen und Handschuhe. Mit einem Forschungs- und Entwicklungsbudget von 20 Millionen RMB (3 Millionen USD) werden jedes Jahr mehr als 3.000 neue Designs entwickelt und auf den Markt gebracht. Hochentwickelte Stoffe gewährleisten Weichheit, Wasserdichtigkeit, Fleckenbeständigkeit, Atmungsaktivität und Wärme bis zu -60 °C (-76 °F). Hochwertige weiße Entendaunen, feine Gänsedaunen und die exklusiven 95 % rotschnabeligen Gänsedaunen – auch als „Hermes der Daunen“ bezeichnet – bieten eine Füllkraft von über 800 und eine Reinheit von über 1.000. Alle Materialien sind vollständig rückverfolgbar, was Qualität und verantwortungsbewusste Beschaffung sicherstellt.

Highlight-Kollektionen auf der Kind + Jugend

Black Warrior Series: eine mutige Eltern-Kind-Linie, die Einheit und Zweckmäßigkeit vereint.

Forest Healer Series: entstanden in Zusammenarbeit mit der italienischen Designerin Gaia Minesi, vereint sie europäische Ästhetik mit chinesischer Handwerkskunst.

Flexible Partnerschaften

Jingyu bietet mehrere Kooperationsmodelle an: Spotware, Vorbestellungen und OEM/ODM-Anpassungen, die auf internationale Marken zugeschnitten sind. „Die Kind + Jugend ist mehr als eine Messe – sie bildet eine Plattform für Partnerschaften“, sagte ein Sprecher. „Wir heißen Einkäufer und OEM/ODM-Partner herzlich willkommen, gemeinsam mit uns Kindern weltweit Wärme und Freude zu bringen.“

Jingyu mit Hauptsitz in Hangzhou, China, ist auf Daunenbekleidung für Kinder spezialisiert und zeichnet sich durch moderne Fertigung, ein starkes Forschungs- und Entwicklungsteam sowie nachhaltige Beschaffung aus. Als vertrauenswürdiger Partner für globale Marken kombiniert das Unternehmen Design, Größe und Flexibilität, um schützende, stilvolle und hochwertige Bekleidung für Kinder anzubieten.

Kontakt

Hangzhou Jingyu

Xueying Yang

Room 602, Building 4, Chuangzhi Green Valley Development Center, Hongpu Road 788

242332 Hangzhou

008615617120572



https://www.sohu.com/a/299285311_610834

Bildquelle: @ Jingyu