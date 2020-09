Hast Du das gestern im TV gesehen?

So könnte ab 21.09.2020 wieder eine Frage unter Kollegen, Freunden, Nachbarn und so weiter, männlich wie weiblich, heißen. Willst Du dann mitreden können, oder wieder keine Ahnung haben, weil Du Dir die Da-Nach-Richten, oder irgendeine Vorabend-Sendung – vielleicht mit Krankenhaus-Szenen – im Massen-TV angesehen hast?

Ab nächsten Sonntag, 20.09.2020 läuft um 19 Uhr auf gesundcoach.tv wieder jeden Sonntag eine neue Sendung mit spannenden Themen. Manche sind so spannend, dass sie anschließend N.I.C.H.T in der Mediathek zugänglich sind. Das bedeutet für Dich, dass nur sichergestellt ist, dass Du auch sicher keine Sendung verpasst, wenn Du Dich auf www.gesundcoach.tv ins eMail-Formular einträgst. So bekommst Du immer um 19 Uhr eine Mail mit dem direkten Link zur aktuellen Sendung.

Los geht es bei der 1. Sendung nach der Sommerpause am kommenden Sonntag, 20.09.2020 im Gespräch mit Elena Wagner um das Thema Klartraum und sein Leben er-Träumen.

Noch ein weiterer kleiner TV Tipp:

Wenn Du mich bereits kennst, dann weißt Du wie ich zum “normalen” Fernsehen und dem TV-Programm stehe. Dann kannst Du die kommenden Zeilen übersspringen bis zum nächsten Absatz. Wenn nicht, will ich Dir nur ganz kurz mitteilen, dass ich bereits 2005 einen Brief an die GEZ geschrieben hatte, in dem ich mitteilte, dass ich diese nicht bezahle, weil ich keinen Fernseher besitze und “Fernsehen für mich ein weiterer Beitrag zur allgemeinen Verblödung der Menschheit ist.” (Es geht hier um das TV-Programm im normalen Fernsehen seit Beginn der Privatisierung, beginnend in den ab Anfang der 90er Jahren…). Seit nunmehr ca. 6 Jahren bezeichne ich den “normalen” Fernseher übrigens als den größten Hypnotiseur der Welt. Man schaue einfach jeden Tag die Da-Nach-Richten. Als Komödien deklarierte Filme sind teilweise mehr Drama oder Krimi und überall ist ein Arzt oder Krankenschwester, oder überhaupt Krankenhaus-Szene dabei und das seit Jahren mit immer weiter steigender Präsenz, kommen diese nun bereits vom Vorabendprogramm bis zum Spätabend. Und auch alles andere vorwiegend voller massenweise negativer Infos…

Heute habe ich allerdings eine Einladung mit 4 wertvollen TV-Tipps mit Sinn für Dich.

Hier klicken:

https://gesundcoach.tv/tv-tipp/

