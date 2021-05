Haus kaufen in München? Welche Preise sind zu erwarten?

Es ist keine Neuheit – München zieht nicht nur Touristen an, Unternehmen aus allen Tätigkeitsbereichen, sondern auch uns … Einwohner! In den letzten 6 Jahren hat die Bevölkerung der Stadt um 5% zugenommen, die Auslastung ist enorm und übertrifft alle beliebten Wohnorte in Deutschland. In diesem Zusammenhang stiegen die Preise aller Immobilien. Schauen wir mal, wie die Situation bezüglich der Preise von Häusern in München und Umgebung ist.

In den Monaten Februar und März dieses Jahres hatten die Häuser in München Preise, die sich sogar der erstaunlichen Schwelle von 3 Millionen Euro näherten! Ob es sich um einen Neubau handelt oder um ein renoviertes Haus, die Preise sind sehr hoch. An der Spitze (in Bezug auf die Preise) befinden sich die Immobilien des Typen Villa. In weiter Entfernung kommen die Häuser für eine Familie, die Maisonetten, die Doppelhäuser, die Stadthäuser.

Standort – das Hauptelement der Preisdifferenzierung

Bei der Preisfestsetzung berücksichtigen Hausbesitzer oder Immobilienfirmen viele Faktoren – vom Baujahr über die Wohnfläche, die Grundstücksfläche, die Anzahl der Zimmer usw. Die meisten Angebote für Eigenheime erscheinen in Trudering-Riem, Allach-Untermenzing und Pasing-Obermenzing.

Willst du bauen?

Wenn Sie sich ein Haus “nach Ihrem Geschmack” in München wünschen, ist es kein Problem! Sie können den Preis von Häusern und Grundstücken vergleichen und ein Angebot finden, das Ihnen zugutekommt. Die meisten Angebote für Bauland erschienen in diesem Frühjahr in Ludwigvorstadt-Isarvorstadt und Aubing-Lochhausen-Langwied.

Was ist billiger? Ein Haus oder eine Wohnung kaufen?

Normalerweise variieren die Antworten je nach Wohnraum. Auch wenn die Preise bis zu 120 m² ziemlich nahe beieinander liegen (eine Wohnung ist immer noch etwas teurer als ein Haus mit gleicher Fläche), verdoppeln oder verdreifachen sich die Preisunterschiede bei über 150 m². Mit über 300 m² übernehmen die Häuser die “Vorherrschaft”. Aber wir wissen, dass ohnehin nur sehr wenige Wohnungen einen so großzügigen Raum bieten und daher weniger gefragt sind.

Haben Sie sich auch gefragt, wie hoch der Preis für Wohnraum in Deutschland ist? In deutschen Städten liegt der Durchschnittspreis für Immobilien dieser Art bei rund 3.400 EUR pro Quadratmeter, in Berlin bei über 5.840 EUR pro Quadratmeter.

Für erfolgreiche Immobilienvermittlungen arbeiten Sie mit den Immobilienmakler von Carpaten Immobilien in München zusammen

Obermenzing und Schwabing sind mehr als beliebte Stadtteile Münchens – an diesen Standorten hat Carpaten Immobilien zwei Büros eröffnet. Die beiden Stadtbezirke haben ein beneidenswertes Erscheinungsbild und bieten alles, was sich ein Mieter oder eine Person, die dauerhaft nach München ziehen möchte, wünschen kann. Die umliegende Natur, Architektur, Geschäfte, Sehenswürdigkeiten und Freizeitaktivitäten ziehen jedes Jahr Tausende von Menschen an und konsolidieren die Gebiete Schwabing und Obermenzing als begehrtesten Gebiete.

Wie können Ihnen die Immobilienmakler von Carpaten Immobilien in München, Berlin, Hamburg oder Gangkofen helfen?

-Dienstleistungen beim Verkauf/Kauf von Immobilien in ganz Deutschland

-Angebote von Anlagenobjekten im Ausland

-Beratung

-Marketinglösungen

-professionelle Fotos

-virtueller 360 Grad Rundgang

-Immobilienbewertungen

-2D und 3D Grundrisse

-Immobilienentwicklung

Entdecken Sie die neuesten Angebote und informativen Artikel auf der Website der Immobilienagentur Carpaten Immobilien und erfahren Sie, wie Sie eine Immobilienvermittlung erfolgreich abschließen können!

Durch langjährige Erfahrung in dem Immobilienbereich ist es dem Team von Carpaten Immobilien gelungen, eine Vielzahl von Vermittlungen im Immobilienbereich erfolgreich abzuschließen. Wir freuen uns, dass wir mit unseren Bewertungen Einzelpersonen, Familien und Kapitalanlegern dabei geholfen haben, ihre Immobilienprojekte erfolgreich abzuschließen.

Unsere Spezialgebiete sind vielfältig – von Verkauf, Vermietung oder Immobilienvermittlung, bis hin zu Immobilienbewertungen jeglicher Art, Beratung, Vermittlung und Immobilienverwaltung. Die Meinungen der Kunden sagen oft mehr, als wir je sagen könnten. Hunderte von Kunden haben Ihre Bewertung über Carpaten Immobilien abgegeben. Überzeugen Sie sich selbst.

Kompetenz, Professionalität, Schnelligkeit

Was unterscheidet uns? Wir sind stolz darauf, zu den Profis auf diesem Markt zu gehören, die Anlageobjekte nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland anbieten. Darüber hinaus gehören wir zu den wenigen Immobilienagenturen, die kostenlose Immobilienbewertungen anbieten! Besuchen Sie unsere Homepage, um zu erfahren, welche kostenlosen Service wir für diejenigen bereitstellen, die sich für uns entscheiden.

Hunderte unvergleichbare Anzeigen werden detailliert dargestellt sowie Fotos und virtuelle 360 Grad Rundgänge! Weil wir Wert darauflegen, dass Sie einfach, schnell und in höchster Qualität alles über eine bestimmte Immobilie erfahren sollen.

Sie finden uns in unseren Büros in München, Berlin, Hamburg und Gangkofen. Gerne kommen wir auch direkt zu Ihnen nach Hause.

