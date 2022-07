Haustierfreundliche Immobilien in Dubai kaufen

Top 10

Die 10 besten haustierfreundlichen Gemeinden in Dubai

Die Haltung von Haustieren ist in Dubai nicht immer und überall erlaubt. Daher muss dies mit dem Eigentümer der Wohnung, die Sie mieten, oder mit dem Bauträger der Immobilie, wenn Sie der Eigentümer sind, geklärt werden. Wenn Sie ein Haustier haben, ist es daher wichtig, die Gemeinde, in der Sie eine Immobilie mieten oder kaufen wollen, sorgfältig auszuwählen. Haustierfreundliche Bezirke verfügen über Freiflächen, Parks und Spazierwege, damit Sie und Ihr Haustier jederzeit spazieren gehen oder laufen können. Wir haben einen Artikel mit einer Liste der besten Gemeinden mit Wohnungen und Villen vorbereitet, um Ihnen bei der Wahl des richtigen haustierfreundlichen Viertels im Emirat Dubai zu helfen.

In Dubai gibt es viele haustierfreundliche Wohngemeinschaften mit Vorteilen wie offenen Flächen und der Nähe zu Parks. Es ist zu beachten, dass die Regeln für die Haltung von Haustieren weitgehend von Ihrem Vermieter abhängen. Wenn Sie eine Wohnung in Dubai mieten, müssen Sie sich beim Vermieter erkundigen, ob Haustiere in der Wohnung und nicht nur in den Gemeinschaftsbereichen des Gebäudes erlaubt sind.

Haustierfreundliche Wohnungen in Dubai:

– Jumeirah Village Circle bietet zahlreiche Grünflächen und Parks in der Gemeinde. Außerdem gibt es eine große Auswahl an Dienstleistungen für Haustiere, darunter Tierkliniken und Geschäfte für Tierbedarf. Das beliebte panasiatische, haustierfreundliche Restaurant Socialicious befindet sich hier.

Das JVC-Gebiet bietet Studios und Wohnungen mit 1 bis 4 Schlafzimmern zur Miete an, wobei der Mindestmietpreis für eine 1-Schlafzimmer-Wohnung hier 28.000 AED (7.700 USD) pro Jahr beträgt.

Wenn Sie daran interessiert sind, hier eine Wohnung zu kaufen, bietet Jumeirah Village Circle Studios und Wohnungen mit 1 bis 4 Schlafzimmern zum Kauf an. Der Startpreis für eine 1-Zimmer-Wohnung beträgt 320.000 AED (87.200 USD).

– In der Gemeinde Jumeirah Lake Towers gibt es zahlreiche Spazierwege rund um den See, auf denen Sie Ihre Haustiere ausführen können. Wenn Sie einen großen Hund haben, können Sie auch im JLT Dog Park spazieren gehen. In der Umgebung gibt es viele Grünflächen sowie hundefreundliche Cafés und Restaurants. In der Nähe befinden sich auch mehrere Tierpflegezentren.

Die Wohnungen im JLT-Gebiet sind auch für Katzen geeignet. Die Gemeinde bietet sowohl Studios als auch Wohnungen mit 1-4 Schlafzimmern zur Miete an. Der Anfangsmietpreis für Wohnungen mit 1 Schlafzimmer liegt bei 36.000 AED (9.800 USD) pro Jahr. Bei der Anmietung von Wohnungen in der JLT-Gemeinde ist es erforderlich, die Erlaubnis des Vermieters für das Zusammenleben mit Haustieren einzuholen.

Wenn Sie daran interessiert sind, eine Wohnung in dieser Gemeinde zu kaufen, bietet Jumeirah Lake Towers (JLT) Studios und Wohnungen mit 1-5 Schlafzimmern zum Kauf an. Die Mindestkosten für Wohnungen mit 1 Schlafzimmer in Jumeirah Lake Towers (JLT) liegen bei 450.000 AED (122.600 USD).

– Downtown Dubai ist ein haustierfreundliches Gebiet mit einem hundefreundlichen Burj Park direkt im Herzen des Viertels. Mit Erlaubnis des Vermieters können Sie eine geräumige Wohnung im Zentrum von Dubai mit einem kleinen Hund oder Hauskatzen mieten.

Hier befindet sich auch das Hotel Indigo, in dem Haustiere ebenfalls erlaubt sind. Das neue Hotel bietet Haustieren Spielzeug und Leckerlis, und sie sind auch auf der Terrasse des Open Sesame erlaubt.

Downtown Dubai bietet Studios und Wohnungen mit 1-5 Schlafzimmern zur Miete an. Der Mietpreis für eine 1-Zimmer-Wohnung in diesem Viertel beginnt bei 60.000 AED (16.400 USD) pro Jahr. Das haustierfreundliche Viertel bietet Studios und Wohnungen mit 1 bis 6 Schlafzimmern zum Kauf an. Der Mindestpreis für eine 1-Schlafzimmer-Wohnung in diesem Viertel beträgt 720.000 AED (196.100 USD).

– Die Gemeinde Dubai Sports City verfügt über zahlreiche Sporteinrichtungen und Grünflächen, wo Sie Ihren Hund zu einem Golfclub in der Umgebung bringen können. Das Viertel bietet geräumige Wohnimmobilien zu vernünftigen Preisen.

Studios und Apartments mit 1 bis 3 Schlafzimmern können hier gemietet werden, wobei die Mindestmietkosten für ein Apartment mit 1 Schlafzimmer etwa 30.000 AED (8.200 USD) pro Jahr betragen.

Dubai Sports City bietet Studios und Wohnungen mit 1 bis 4 Schlafzimmern zum Kauf an, wobei die Anfangskosten für Wohnungen mit einem Schlafzimmer bei etwa 369.000 AED (100.100 USD) liegen.

– In der Nachbarschaft gibt es mehrere Parks und offene Grünflächen, die sich ideal für Spaziergänge mit Hunden eignen. Wenn Haustierbesitzer eine Wohnung in Dubai Hills Estate mieten möchten, müssen sie dies vor der Unterzeichnung des Mietvertrags mit dem Vermieter klären.

In Dubai Hills Estate werden Studios und Wohnungen mit 1 bis 3 Schlafzimmern zum Kauf angeboten. Der Mindestpreis für Wohnungen mit 1 Schlafzimmer beträgt 650.000 AED (177.000 USD).

Außerdem bietet Dubai Hills Estate by Emaar Properties Studios und Wohnungen mit 1-3 Schlafzimmern zur Miete an. Der Mietpreis für 1-Schlafzimmer-Wohnungen beginnt bei 49.000 AED (13.350 USD).

Haustierfreundliche Villengemeinschaften in Dubai

Eine Wohnung ist perfekt für kleinere Haustiere geeignet, aber eine Villa ist eine viel bequemere Wahl, wenn Sie größere Haustiere wie einen Hund haben, da diese mehr Platz benötigen. Im Emirat Dubai gibt es mehrere haustierfreundliche Villengemeinschaften wie Arabian Ranches, Dubai Hills Estate, The Springs, Jumeirah Village Circle, Palm Jumeirah und andere.

– Die Gemeinde Arabian Ranches bietet geräumige Häuser, die von Freiflächen, Spazierwegen, Seen, Parks und privaten Gärten umgeben sind. Die Villen in dieser Gegend sind eine gute Wahl für Hundebesitzer, und die Häuser sind auch für Katzen geeignet, da sie über große Balkone verfügen, auf denen sich die Haustiere sonnen können.

Wenn Sie sich für den Kauf einer Villa in Arabian Ranches in der haustierfreundlichen Gemeinde interessieren, können Sie zwischen Villen mit 2 bis 7 Schlafzimmern zu einem Startpreis von 1.600.000 AED (436.000 USD) wählen.

Sie können Villen mit 2 bis 7 Schlafzimmern in der Arabian Ranches-Gemeinde zu einem Preis ab 100.000 AED (27.000 USD) pro Jahr für eine Villa mit 2 Schlafzimmern mieten.

– The Springs ist eine der besten haustierfreundlichen Wohngegenden in Dubai, denn die Villenanlage verfügt über zahlreiche Seen und Grünflächen und liegt abseits des Trubels von Dubai. Geschäfte für Heimtierbedarf befinden sich in und um die Siedlung, und in der Nähe von Springs 8 gibt es einen Hundepark, in dem Besitzer und ihre Haustiere spazieren gehen und laufen können.

Wenn Sie ein Haus in der Gemeinde erwerben möchten, bietet The Springs Dubai Villen mit 2 bis 4 Schlafzimmern zum Kauf an. Die Anfangskosten für ein geräumiges Haus mit 2 Schlafzimmern liegen hier bei etwa 1.450.000 AED (395.000 USD).

Das Viertel bietet Villen mit 2 bis 4 Schlafzimmern zur Miete an. Der Mindestpreis für Villen mit 2 Schlafzimmern zur Miete in The Springs beträgt 84.000 AED (23.000 USD) pro Jahr.

– Die Siedlung Dubai Hills Estate von Emaar Properties besteht aus mehreren Untergemeinden wie Sidra, Club und Maple Villas. Das haustierfreundliche Viertel bietet Villen mit 3 bis 7 Schlafzimmern zur Miete an, wobei die Kosten für eine Villa mit 3 Schlafzimmern bei etwa 150.000 AED (41.000 USD) pro Jahr beginnen.

Villen mit 3-7 Schlafzimmern stehen in Dubai Hills Estate zum Verkauf. Der Mindestpreis für den Kauf einer Villa mit 3 Schlafzimmern liegt bei 2.300.000 AED (626.200 USD).

– Jumeirah Village Circle ist ein weiteres haustierfreundliches Viertel im Emirat Dubai, in dem Sie Villen kaufen oder mieten können. Haustierbesitzer können von den zahlreichen Parks und Grünflächen in der Gemeinde profitieren. In Jumeirah Village Circle befinden sich auch mehrere Tierkliniken und Tierbedarfsläden.

Die Gemeinde bietet Villen mit 1 bis 7 Schlafzimmern zum Verkauf an, die Preise beginnen bei 1.300.000 AED (354.000 USD) für Villen mit 1 Schlafzimmer. Haustierbesitzer können in Jumeirah Village Circle (JVC) auch Wohnungen mieten. Die Anfangskosten für eine Villa mit 1 Schlafzimmer zur Miete betragen 120.000 AED (32.700 USD) pro Jahr.

– Die von Menschenhand geschaffene Insel Palm Jumeirah bietet sowohl haustierfreundliche Apartments als auch Villen in Dubai und verfügt über Sandstrände, die sich ideal für Spaziergänge mit kleinen und großen Hunden eignen. Einer der beliebtesten Strände ist der Palm West Beach.

Auf Palm Jumeirah befindet sich auch der Al Ittihad Park, der ebenfalls ein guter Ort für Spaziergänge mit Haustieren ist. Mehrere haustierfreundliche Restaurants befinden sich auch in der Wohnanlage Club Vista Mare.

Der Startpreis für den Kauf einer Villa mit 4 Schlafzimmern liegt bei 11.500.000 AED (3.130.000 USD). Die Mietpreise für Villen mit 4 Schlafzimmern beginnen bei 700.000 AED (272.000 USD) pro Jahr, und Villen mit 5 Schlafzimmern kosten etwa 1.000.000 AED (272.300 USD, 20.880.000 RUB) pro Jahr.

Andere haustierfreundliche Gemeinden in Dubai

Neben den oben genannten Gemeinden gibt es noch einige andere haustierfreundliche Bezirke im Emirat Dubai: The Meadows, The Lakes, Jumeirah Islands, Jumeirah Village Triangle.

Es ist wichtig, daran zu denken, dass trotz der Tatsache, dass alle oben genannten Gemeinden haustierfreundlich sind, Vermieter ihre eigenen Regeln für das Mitbringen von Haustieren in einzelne Immobilien haben. In einigen Fällen muss zum Beispiel vor dem Einzug ein Hundeschutz verlangt werden. Auch Bauträger können ihre eigenen Regeln darüber aufstellen, welche Arten von Haustieren in der Gemeinde erlaubt sind, sowohl bei der Anmietung als auch beim Kauf einer Immobilie.

In Dubai und den gesamten Vereinigten Arabischen Emiraten herrscht eine sehr strenge Haltung gegenüber Haustieren, weshalb es für Haustierbesitzer wichtig ist, allgemein anerkannte Regeln zu befolgen, wie die Registrierung eines Haustiers bei der Abteilung für Veterinärdienste der Stadtverwaltung von Dubai, jährliche Impfungen in einer Tierklinik, Spaziergänge mit Hunden nur an erlaubten Orten usw.

