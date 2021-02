HCL feiert Umsatzrekord von 10 Milliarden Dollar

Sondervergütung für Mitarbeitende weltweit über insgesamt rund 75 Millionen Euro

Noida, Indien – 8. Februar 2021 – HCL Technologies (HCL), ein führendes globales Technologieunternehmen, hat im Jahr 2020 erstmals die Umsatzgrenze von 10 Milliarden US-Dollar überschritten. Anlässlich dieses Meilensteins schüttet das Unternehmen einen einmaligen Sonderbonus an die Mitarbeitenden auf der ganzen Welt aus. Das Erreichen dieser historischen Marke in den Bereichen Technologie, Business- und Engineering-Services und Software – nur zwanzig Jahre nach dem Börsengang von HCL Technologies – belegt den leidenschaftlichen Einsatz und die konsequenten Leistungen der Mitarbeiter. Außerdem haben viele langfristige, enge Beziehungen zu führenden Unternehmen in allen Branchen sowie ein führendes Netzwerk von Partnern und Stakeholdern dazu beigetragen. Zur Feier und als Dankeschön erhalten alle Mitarbeiter mit einer Betriebszugehörigkeit von mindestens einem Jahr einen Bonus, der dem Wert von zehn Tagesgehältern entspricht.



„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser wertvollstes Gut“, sagt Apparao VV, Chief Human Resources Officer, HCL Technologies. „Trotz einer unerbittlichen Pandemie hat sich jedes einzelne Mitglied unserer HCL-Familie enorm engagiert und zum Wachstum der Organisation beigetragen. Der Meilenstein von 10 Milliarden Dollar Umsatz beweist unsere bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit als Organisation und den unternehmerischen Geist unserer mehr als 159.000 Mitarbeitenden. Mit dieser Geste möchten wir unseren Mitarbeitenden und ihren Familien unseren aufrichtigen Dank für ihre Unterstützung aussprechen.“



Der Sonderbonus wird im Februar 2021 an die Mitarbeitenden ausgezahlt. Er beläuft sich auf insgesamt rund 90 Millionen US-Dollar (etwa 75 Millionen Euro) zuzüglich Lohnsteuern in einigen Ländern. In der EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2021, die das Unternehmen im vergangenen Monat abgegeben hat, ist der Bonus nicht enthalten.



