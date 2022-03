HCL ist Gründungsmitglied der Global Parity Alliance des Weltwirtschaftsforums Förderung von Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration

NOIDA, INDIEN, 31. März 2022 – Das Weltwirtschaftsforum (World Economic Forum, WEF) hat die Global Parity Alliance gegründet. Im Rahmen dieser Initiative ergreifen weltweit tätige Organisationen aus verschiedenen Branchen umfassende Maßnahmen, um Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration (Diversity, Equity & Inclusion, DE&I) am Arbeitsplatz und darüber hinaus zu verbessern.

Die Global Parity Alliance wurde in Zusammenarbeit mit McKinsey & Company ins Leben gerufen. Sie fördert bewährte DE&I-Praktiken, die unterrepräsentierten Gruppen zugute kommen und in allen Geschäftsprozessen verankert sind. Dazu zählen gerechte Chancen auf Arbeit, die Förderung der Vielfalt unter den Anbietern und die Einführung integrativer Produkte und Dienstleistungen.

Die Vision der Global Parity Alliance ist es, bessere und schnellere Fortschritte im Bereich DE&I voranzutreiben. Dies geschieht durch den Austausch effektiver Prozesse. Das soll die DE&I-Maßnahmen verbessern und über die Allianz hinaus bekannt machen.

Zu den Gründungsmitgliedern der Global Parity Alliance gehören neben HCL Technologies auch Apollo Hospitals, Cisco Systems, CultureAmp, Dentsu International, EY, H&M Group, IDEO, L’Oreal, ManpowerGroup, McKinsey & Company, Merck, Randstad, Royal DSM, Salesforce, SAP, Schneider Electric, Shiseido, Stanley Black & Decker, Tata Steel, Vanguard, Verizon und Walmart.

„Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion zählen zu den wichtigsten Leitprinzipien von HCL Technologies. Denn wir glauben, dass sie stärkere Gemeinschaften und nachhaltige Unternehmen fördern. Gemeinsam mit den anderen Gründungsmitgliedern setzen wir uns dafür ein, unbewusste Vorurteile abzubauen, um eine vielfältigere und integrativere globale Arbeitswelt zu schaffen.“ – C Vijayakumar, CEO und Geschäftsführer, HCL Technologies.

Die Global Parity Alliance wird nicht nur einzigartige neue Erkenntnisse und Instrumente für das Forum entwickeln, sondern auch bereits verfügbare Daten wie den Global Gender Gap Report, Fachwissen aus der Praxis, einschließlich der Erkenntnisse der „Community of Chief Diversity and Inclusion Officers“, und Aktionsinitiativen wie „Partnering for Racial Justice in Business“ nutzen.

Zitate weiterer Partner:

„Bei EY setzen wir uns seit langem für eine bessere, integrativere und gerechtere Arbeitswelt ein, in der Unterschiede geschätzt werden und in der sich jeder entfalten kann. Wir sind stolz darauf, uns den anderen Gründungsmitgliedern der Global Parity Alliance anzuschließen, um Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion in der Geschäftswelt und in der Gesellschaft insgesamt voranzutreiben.“ – Carmine Di Sibio, Global Chairman und CEO, EY

„Die Geschäftswelt muss branchenübergreifend zusammenkommen und Praktiken, Erfahrungen und Herausforderungen in Bezug auf Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration austauschen. Auch wenn unsere Unternehmen und Branchen unterschiedlich sind und unsere Betriebskontexte variieren, können wir voneinander lernen, uns inspirieren lassen und letztlich unsere Maßnahmen (im Bereich DE&I) im Laufe unserer Geschäftstätigkeit verbessern.“ – Helena Helmersson, CEO, H&M-Gruppe

„Die Entwicklung von Gleichberechtigung und Inklusion ist ein Muss für jede Organisation, die ihre Ziele erreichen und ihren Einfluss in der Welt aufrechterhalten will. Bei IDEO haben wir interne Systeme und Denkweisen sowie Designpraktiken weiterentwickelt, um sicherzustellen, dass die Vielfalt unserer gelebten Erfahrungen der Treibstoff für unsere kollektive Kreativität ist. Es gibt noch viel zu tun und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit anderen Organisationen in der Global Parity Alliance zu lernen und zu arbeiten, um noch größere Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft zu bewirken.“ – Sandy Speicher, CEO, IDEO

„Als weltweit führender Anbieter von Personaldienstleistungen wissen wir um die Bedeutung und Stärke einer vielfältigen Belegschaft. Bei Randstad sind Gleichberechtigung, Vielfalt und Inklusion in unseren Grundwerten verankert und wir sind stolz darauf, der Global Parity Alliance beizutreten. Damit wollen wir den Wandel vorantreiben und zur Entwicklung von Belegschaften beitragen, in denen Unterschiede nicht nur verstanden, sondern auch geschätzt und gefeiert werden.“ – Sander van ‘t Noordende, CEO, Randstad

„Unsere Vision bei Tata Steel ist es, einen Arbeitsplatz zu schaffen, an dem wir die Unterschiede zwischen den Menschen wertschätzen und eine Kultur schaffen, in der jeder jeden Tag sein authentisches Selbst bei der Arbeit einbringen kann. Auf unserem Weg zu Inklusion, Vielfalt und Zugehörigkeit arbeiten wir in den Bereichen Rekrutierung, Sensibilisierung, Infrastruktur, Bindung und Entwicklung. Wir glauben, dass die Global Parity Alliance uns beim Verständnis helfen wird, wie wir den vielfältigen Talentpool in abgelegenen Produktions- und Bergbaustandorten unterstützen und von anderen Organisationen lernen können, die vorbildliche Arbeit im Bereich DE&I leisten“- T V Narendran, CEO und Managing Director, Tata Steel

„Ein integraler Bestandteil um, das „S“ in ESG (Environmental, Social, Governance) voranzutreiben, wird der Aufbau wirklich vielfältiger, gerechter und inklusiver Arbeitsplätze, Wertschöpfungsketten und Produkte sein. Die Global Parity Alliance ist die Plattform für CEOs, um bei DE&I die Führung zu übernehmen, ehrgeizige Ziele zu setzen, von Leuchtturmprojekten zu lernen und andere zu inspirieren, sich einer wachsenden Bewegung anzuschließen. Während sich die Arbeitsmärkte erholen, muss DE&I das Herzstück einer neuen Zukunft der Arbeit sein“, sagt Saadia Zahidi, Geschäftsführerin des Weltwirtschaftsforums.

Die Global Parity Alliance wurde gemeinsam mit führenden Chief Human Resource Officers und Chief Diversity and Inclusion Officers aus der ganzen Welt, die zu den Peer Communities des Forums gehören, sowie mit Experten des Forums und von McKinsey & Company entwickelt. Sie ist einzigartig in ihrem globalen, branchenübergreifenden und ganzheitlichen Ansatz. Die Erkenntnisse der Gruppe werden Personal- und Unternehmensleiter in allen Funktionen dabei unterstützen, Verantwortung für DE&I-Veränderungen zu übernehmen und diese umzusetzen.

„Organisationen in der Global Parity Alliance haben die Möglichkeit, von den Erfahrungen der anderen zu lernen sowie von Leuchtturmprojekten realer Programme, die einen signifikanten Einfluss auf DE&I haben“, sagt Kweilin Ellingrud, Senior Partner bei McKinsey & Company, „Wir sind stolz darauf, mit dem Forum bei diesem wichtigen Thema zusammenzuarbeiten und wollen Organisationen dabei unterstützen, den Fortschritt zu beschleunigen.“

