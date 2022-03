Nie wieder offene Stellen als Pflegefachkraft, dank Mitarbeitergewinnung durch bezahlte Facebook Werbung

Bei der Suche nach neuen, qualifizierten Mitarbeitern steht Arbeitgebern heute eine Vielzahl an Recruiting-Angeboten zur Verfügung. Sowohl Stellenanzeigen-Portale im Web, als auch die klassischen Wege über Zeitungsannoncen oder Plakatwerbung.

Doch wie sind die Erfolgsaussichten, geeignete Pflegekräfte darüber zu finden?

Oftmals sind konventionelle Stellenausschreibungen in lokalen Anzeigern nicht von Erfolg gekrönt, da sie nicht gewünschte Aufmerksamkeit und Reichweite erzielen. Mit Online-Stellenanzeigen-Portalen lässt sich die Reichweite der eigenen Stellenanzeige zwar erhöhen und demnach auch die Anzahl der Bewerbungen. Dies ist jedoch kein Garant dafür, qualifizierte Pflegemitarbeiter auszumachen.

Der Umfrage einer internationalen Jobbörse nach, sucht mehr als jeder Zweite nicht aktiv nach einem neuen Job, aber steht neuen Chancen offen gegenüber. Hier setzen wir mit unserem digitalen Mitarbeiter Recruiting für Pflegedienste und Altenheime an. Wir vermitteln Top-Pflegekräfte nach der erprobten PMDR-Methode.

Um neue Mitarbeiter aufzuspüren, schalten wir Werbung genau dort, wo sie sich befinden, nämlich in den Sozialen Medien wie „Facebook“ und „Instagram“. Bewerber gelangen über unsere erstellten Anzeigen direkt auf Ihr Stellenangebot. In unserem digitalen Recruiting-Prozess leiten wir Anfragen direkt in Ihr E-Mail-Postfach weiter, sodass Sie passende Bewerber filtern und Kontakt zu ihnen aufnehmen können.

Mit unseren regelmäßigen Kampagnen-Berichten haben Sie darüber hinaus Ihre Bewerberdaten jederzeit im Blick.

Über die Oglero GmbH

Robin Münchbach ist Geschäftsführer der Oglero GmbH aus Offenburg. Mit dem Projekt “Pflege-Mitarbeiter.com” sorgen sie dafür, dass sich Pflegedienste und Altenheime nie wieder Sorgen um die Gewinnung von neuen Pflegemitarbeitern machen müssen.

Kontakt:

Oglero GmbH

Robin Münchbach

Schutterwälder Str. 4

77656 Offenburg

Deutschland

Telefon: 0781 – 125587 11

Fax: 0781 – 125587 10

WhatsApp: 0163 – 279 1053

E-Mail: mail@Pflege-Mitarbeiter.com

Web: http://www.pflege-mitarbeiter.com