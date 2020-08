HCL lanciert COVID-19 App zur Risikobewertung

Dank App bringen Unternehmen ihre Mitarbeiter sicher an ihren Arbeitsplatz zurück

Noida, Indien – 26. August 2020 – HCL Technologies (HCL), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, hat eine COVID-19-App zur Risikobewertung vorgestellt. Die Anwendung unterstützt Unternehmen dabei, Mitarbeiter wieder sicher an ihren Arbeitsplatz zurückzubringen. Aktuell sind die Lockdown-Maßnahmen in Städten und Ländern sehr schwankend. Die App hilft Unternehmen bei der Entwicklung von Plänen, um Mitarbeitern die Rückkehr in ihr Büro zu ermöglichen, indem sie die Anfälligkeit jedes einzelnen Mitarbeiters für Infektionen und das Risiko bewertet, das er für andere darstellt.

Die COVID-19-App zur Risikobewertung wurde von HCL im Rahmen der SAP-Initiative „Partner Ecosystem Social Collaboration“ entwickelt. Die Initiative sucht nach technologischen Lösungen für die Herausforderungen, denen sich Arbeitnehmer in diesen beispiellosen Zeiten gegenübersehen. Die auf der SAP Cloud Platform (SCP) basierende Web-/Mobil-Anwendung nutzt die von den Mitarbeitern zur Verfügung gestellten Daten. Sie ordnet diese den neuesten wissenschaftlichen und behördlichen Empfehlungen zu und erstellt ein persönliches Risikoprofil sowie Richtlinien für jeden Mitarbeiter. Die App bietet dynamische Aktualisierungen dieser Profile und warnt Nutzer sobald sich die Empfehlungen verändern.

Die daraus resultierenden Risikobewertungen fließen in die Personalplanung ein und tragen dazu bei, das Unternehmensrisiko zu minimieren, während Organisationen ihren Betrieb wieder hochfahren. Die Erhebung sensibler Daten, die der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) unterliegen, wird vermieden. Für die Mitarbeiter bietet die App eine höhere Sicherheit und unterstützt ihr Wohlergehen auf Grundlage aktuellster medizinischer Empfehlungen.

Die App ist flexibel und HCM (Human Capital Management)-System agnostisch, d.h. sie lässt sich an die unterschiedlichen Gegebenheiten eines jedes Landes oder Branche anpassen.

Die COVID-19 App zur Risikobewertung wird demnächst über das SAP App Center erhältlich sein.



Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) unterstützt Unternehmen weltweit mit Technologien für das nächste Jahrzehnt. Durch die tiefgreifende Branchenexpertise, Kundenorientierung und unternehmerische Kultur der Ideapreneurship™ ermöglicht die Strategie „Mode 1-2-3“ von HCL es Unternehmen, sich in Next-Generation-Unternehmen zu verwandeln. HCL bietet seine Dienstleistungen und Produkte in drei Geschäftsbereichen an: IT und Business Services (ITBS), Engineering und R&D Services (ERS) sowie Produkte und Plattformen (P&P). ITBS ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihre Geschäfte durch Angebote in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, digitale Prozesse und digitale Transformationslösungen der nächsten Generation zu verändern. ERS bietet Dienste und Lösungen für alle Aspekte der Produktentwicklung und Plattformgestaltung. Mit P&P versorgt HCL global agierende Kunden mit modernisierten Softwareprodukten für ihre technologie- und branchenspezifischen Anforderungen. Mit seinen hochmodernen Co-Innovationslabors, globalen Lieferkapazitäten und seinem breiten globalen Netzwerk bietet HCL ganzheitliche Dienstleistungen für verschiedene Branchen in den Kategorien Financial Services, Manufacturing, Technology & Services, Telecom & Media, Retail & CPG, Life Sciences & Healthcare und Public Services.

Als ein weltweit führendes Technologieunternehmen ist HCL stolz auf seine Initiativen zu Vielfalt, sozialer Verantwortung, Nachhaltigkeit und Bildung. Zum 31. März 2020 erwirtschaftete HCL einen konsolidierten 12-Monats-Umsatz von 9,94 Milliarden US-Dollar und seine 150.423 Ideengeber sind in 46 Ländern tätig. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hcltech.com

Medienkontakt

Fink & Fuchs AG

Kirsten Gnadl

Tel: 089-589787-34

E-Mail: HCL@finkfuchs.de