HCL modernisiert die Technologielandschaft von Tenneco

Noida, Indien – 1. April 2021 – HCL Technologies (HCL), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, hat mit Tenneco Inc. (NYSE: TEN), einem führenden Fortune-500-Unternehmen und globalen Tier-1-Automobilzulieferer und -hersteller, einen mehrjährigen Vertrag geschlossen. Er umfasst integrierte Dienstleistungen für die Entwicklung, Modernisierung und den Betrieb von Anwendungen. In diesem Rahmen wird HCL die IT von Tenneco vereinfachen, modernisieren und umgestalten, um die technische Komplexität zu reduzieren und das globale IT-Anwendungsportfolio zu unterstützen.

Tenneco will seine globalen IT-Service-Anbieter konsolidieren, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Dazu schafft das Unternehmen eine agilere und flexiblere IT-Support-Organisation, die technische Kosten und die IT-Komplexität senkt.

Der Ansatz von HCL zur Modernisierung von Anwendungen unterstützt die Initative von Tenneco zur Anwendungsrationalisierung und -modernisierung. HCL nutzt dabei sein FENIX 2.0-Angebot, ein auf die Branche abgestimmtes Ausführungsframework. Es hilft Organisationen dabei, ihre Unternehmensarchitektur neu zu programmieren und eine Roadmap für Initiativen zu erstellen, um die Ziele der digitalen Transformation zu erreichen. HCL wird zudem Automatisierung durch DRYiCE einführen, um den Betrieb von Tenneco weiter zu transformieren. DRYiCE ist eine Suite von Produkten und Plattformen zur organischen Automatisierung und KI-basierten Transformation.

„Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit Tenneco bei der Transformation ihrer IT-Landschaft“, sagt Ajay Bahl, EVP, HCL Technologies. „Der Vertrag ist eine Bestätigung für unsere Anwendungsservices der nächsten Generation und die Fähigkeit von HCL, umfassende Transformationen voranzutreiben.“

Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) ermöglicht es Unternehmen weltweit, die Technologien für das nächste Jahrzehnt schon heute zu nutzen. Die Mode 1-2-3-Strategie von HCL, die auf tiefgreifender Branchenexpertise, Kundenorientierung und der unternehmerischen Kultur des Ideapreneurship™ basiert, ermöglicht Unternehmen einen Wandel zu Firmen der nächsten Generation.

HCL bietet seine Dienstleistungen und Produkte in drei Geschäftsbereichen an: IT und Business Services (ITBS), Engineering und R&D Services (ERS) und Products & Platforms (P&P). ITBS ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihre Geschäfte durch Angebote in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, digitale Prozesse und Lösungen für die digitale Transformation der nächsten Generation zu verändern. ERS bietet Dienstleistungen und Lösungen in allen Bereichen der Produktentwicklung und Plattformgestaltung. P&P bietet modernisierte Softwareprodukte für technologische und branchenspezifische Anforderungen globaler Kunden. Durch die hochmodernen Co-Innovationslabore, die globalen Lieferkapazitäten und das breites globales Netzwerk bietet HCL ganzheitliche Services für verschiedene Branchen wie Finanzwesen, Fertigung, Technologie und Dienstleistungen, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter, Biowissenschaften und Gesundheitswesen sowie öffentlicher Dienst.

Als ein führendes globales Technologieunternehmen ist HCL stolz auf seine Initiativen in den Bereichen Vielfalt, soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit und Bildung. In den 12 Monaten bis zum 31. Dezember 2020 erzielte HCL einen konsolidierten Umsatz von 10,02 Milliarden US-Dollar. Seine 159.682 Ideengeber sind in 50 Ländern tätig.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hcltech.com

Medienkontakt:

Fink & Fuchs AG

Kirsten Gnadl

Paul-Heyse-Straße 29

80336 München

Tel: 089-589787-34

E-Mail: HCL@finkfuchs.de