HCL schließt Partnerschaft mit Google Cloud für Gesundheitswesen und Life Sciences

NOIDA, INDIEN, 12. Oktober 2021 — HCL Technologies (HCL), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, hat seine strategische Partnerschaft mit Google Cloud erweitert. Die Unternehmen wollen nun gemeinsam Lösungen für Kunden im Bereich Gesundheitswesen und Biowissenschaften auf den Markt bringen. Diese Partnerschaft vereint die umfassenden Fähigkeiten und Investitionen von HCL und Google Cloud. Sie wird zu gemeinsamen Innovationen führen und dabei die Veränderungen dieser Märkte berücksichtigen.

HCL wird ein gemeinsames Center of Excellence (CoE) für Google Cloud mit Branchenexperten sowie von Google Cloud zertifizierten Kompetenzträgern und Vordenkern einrichten, um Lösungen für Kostenträger und Anbieter aus Medizintechnik und Biopharma zu entwickeln. Die Google Cloud Native Labs von HCL werden dazu beitragen, diese Angebote mit Hilfe der Google Cloud zu beschleunigen. Google Cloud kann auf Basis von nativen Daten-, KI- und Security-Fähigkeiten Anwendungen für die gesamte Wertschöpfungskette im Gesundheitswesen und in den Biowissenschaften bereitstellen.

Das CoE von HCL wird Lösungen für geschäftskritische Branchen-Herausforderungen wie Interoperabilität, Daten-Governance und Sicherheit entwickeln sowie ein herausragendes Kundenerlebnis bieten.

„Durch den fortschreitenden digitalen Wandel im Gesundheitswesen und der Life Sciences-Branche besteht ein wachsender Bedarf an Cloud-nativen, sicheren und innovationsfördernden Lösungen“, so Kevin Ichhpurani, Corporate Vice President, Partner Ecosystem, Google Cloud. „Wir bauen unsere Partnerschaft mit HCL aus, um unseren Kunden Lösungen anzubieten, die sie bei ihrer Cloud-Transformation unterstützen.“

„Wir freuen uns, dass unsere Partnerschaft mit HCL für die Healthcare- und Life Sciences-Branche erweitert wird. Denn wir entwickeln kontinuierlich Lösungen, um Prozesse von Kunden, Ärzten und Patienten digital zu transformieren“, sagt Joe Miles, Managing Director, Cloud Healthcare & Life Sciences Google Cloud. „Unsere Kunden können die umfangreiche Expertise von HCL in den Bereichen Gesundheitswesen und Biowissenschaften sowie das Investment in das Kompetenzzentrum für Google Cloud für ihre Wachstums- und Innovationsziele nutzen.“

„Wir haben uns bei dieser wichtigen Initiative mit Google Cloud zusammengeschlossen, damit unsere Experten bei HCL ihr jahrzehntelanges Fachwissen einbringen, um dem Markt hochmoderne, Cloud-native Lösungen anzubieten“, erklärt Shrikanth Shetty, Corporate Vice President, HCL Technologies. „Diese Partnerschaft wird dazu beitragen, die Erfahrungen von Patienten und Mitarbeitenden zu verbessern sowie Daten zu nutzen, um Einblicke in Bereiche wie Forderungsmanagement und Servitization zu gewinnen.“

„Das Ökosystem von HCL und Google Cloud unterstützt unsere Kunden bei Innovationen, indem wir die Leistungsfähigkeit der Google Cloud nutzen“, so Sanjay Singh, Senior Vice President und Global Head, HCL Google Ecosystem, HCL Technologies. „Wir werden unsere Google Cloud Native Labs nutzen, um schnelle MVPs (Minimum Viable Products) und Lösungen zu liefern, welche die digitale Transformation unserer Kunden in den Bereichen Gesundheitswesen und Biowissenschaften beschleunigen.“

Weitere Informationen über die Partnerschaft von HCL und Google Cloud finden Sie unter https://www.hcltech.com/cloud/google-cloud.

