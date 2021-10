Pressemitteilung: Zix Secure Cloud ab sofort mit Cloud Backup- und Recovery Services

Integration in Cloud Backup-Lösung der Enterprise-Klasse vereinfacht Abrechnung und Kundenmanagement für Partner über eine anwenderfreundliche Plattform mit 360° Blick auf die gesamte Unternehmenskommunikation.

München, 12. Oktober 2021 – Zix Corporation (Zix), (Nasdaq: ZIXI), führender Anbieter von Cloud-Lösungen für E-Mail-Sicherheit, Produktivität und Compliance, hat heute die Verfügbarkeit seiner Cloud-basierten Backup- und Recovery-Lösung in der intuitiven Secure Cloud-Plattform angekündigt. Ab sofort gewinnen Kunden einen vollständigen Einblick in die Sicherheit und Compliance der Kommunikation für Microsoft Office 365, Google Workspace, SharePoint, OneDrive, Salesforce, Box und Dropbox.

Zix bietet seinen Partnern und deren Endkunden umfassenden Support für Cybersecurity- und Compliance-Services. Die Secure Cloud-Plattform integriert Lösungen zur E-Mail-Sicherheit, E-Mail-Verschlüsselung, für Backup & Recovery und für Microsoft 365. Ende 2020 übernahm das Unternehmen mit CloudAlly einen branchenführenden Anbieter im Bereich der cloudbasierten Datensicherung. Durch die nahtlose Integration der GDPR/HIPAA-konformen CloudAlly-Lösungen in Zix”s Secure Cloud müssen Partner ihre Services nicht mehr über verschiedene Umgebungen verwalten.

“SaaS-Anbieter sind im Infrastrukturbereich zu Hause, nicht im Backup “, sagt Dave Wagner, CEO von Zix. “Wir haben von unseren Partnern gehört, dass sie sich Backup- und Recovery Services innerhalb unserer Secure Cloud wünschen, um einen vollständigen Überblick über das Portal zu erhalten. Wir freuen uns, mit dieser Ankündigung zum ersten Cybersecurity-Unternehmen zu werden, das Microsoft 365-Lizenzierung, Sicherheit und Compliance von Drittanbietern, Resilienz durch Backup und Recovery sowie E-Mail-Continuity über ein einziges benutzerfreundliches Portal anbietet.”

Backup und Recovery schützt Unternehmen vor Datenverlust durch versehentliches Löschen, Datenklau, Fehler in Systemabläufen und Naturkatastrophen. Eine SaaS-Plattform zu nutzen bedeutet jedoch nicht, dass die Daten von Unternehmen dort automatisch gesichert werden. Dem Master Survey on 2021 Data Protection Cloud Strategies von ESG zufolge herrscht immer noch Verwirrung darüber, wer für das Backup von geschäftskritischen SaaS-Anwendungen wie Microsoft 365 und Salesforce verantwortlich ist: Nur 13 % der befragten IT-Experten sind sich bewusst, dass die Verantwortung der Datensicherung für SaaS-Anwendungen bei Ihnen liegt. Dieses Missverständnis führt in vielen Unternehmen zu gravierenden Sicherheits- und Compliance-Lücken.

“Ob Microsoft Office 365, Salesforce oder andere SaaS-Umgebungen – unsere Kunden sind mit dem Backup von CloudAlly (Zix) äußerst erfolgreich und fanden es einfach einzurichten und zu bedienen”, so Ivan McCloskey, Präsident von IRM Technology Consulting. “Wir sind begeistert, dass diese zuverlässige Datensicherung jetzt in Secure Cloud integriert ist: So können wir unseren Kunden einen echten One-Stop-Shop bieten, der ihre kritischen Daten schützt und die Geschäftskontinuität gewährleistet.

Für detailliertere Informationen zur Zix Secure Cloud einschließlich der Backup- und Recovery Services, vereinbaren Sie einen Demo-Termin mit einem Zix-Experten oder besuchen Sie die deutsche Website von Zix.

Bildmaterial (Quelle: Zix) zum Download

Zix Corporation (Zix) ist ein führender Anbieter für E-Mail-Sicherheit, Produktivität und Compliance. Weltweit vertrauen wichtige Institutionen des Gesundheitswesens, Finanzwesens und der öffentlichen Verwaltung auf Zix. Das Unternehmen bietet benutzerfreundliche Lösungen für E-Mail-Verschlüsselung und Data Loss Prevention, Advanced Threat Protection und einheitliche Informationsarchivierung. Mit dem Fokus auf den Schutz der internen Unternehmenskommunikation ermöglicht Zix seinen Kunden, ihre Daten besser zu schützen und Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Zix wird am Nasdaq Global Market unter dem Symbol ZIXI öffentlich gehandelt. Für weitere Informationen besuchen Sie www.zixcorp.com

Firmenkontakt

Zix Corporation

Sven Rous

— —

— —

—

srous@zixcorp.com

https://zix.de/

Pressekontakt

Lucy Turpin Communications

Birgit Fuchs-Laine

Prinzregentenstraße 89

81675 München

+49 89 417761-13

zix@lucyturpin.com

https://www.lucyturpin.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.