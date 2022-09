HCL Technologies als Leader im IDC MarketScape 2022 ausgezeichnet

NOIDA, INDIEN, 12. September 2022 — HCL Technologies (HCL), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, wurde im IDC MarketScape als einer der führenden Anbieter im Bereich „Worldwide Adobe Experience Cloud Professional Services 2022 Vendor Assessment“ positioniert. Die Studie bestätigt den geschäftlichen Nutzen, den HCL Technologies seinen Kunden mit Adobe-Lösungen bietet. Das Unternehmen nutzt dazu seine Flaggschiff-Plattformen wie ADvantage Experience, Commerce und Branchenlösungen, die auf Adobe Experience Cloud und Adobe Commerce Cloud basieren.



„Die Platzierung ist ein hervorragender Beleg für unsere Vision und Strategie. Sie zeigt, wie erfolgreich wir herausragenden Kundennutzen und nutzerzentrierte Erfahrungen bereitstellen, sowie unseren kooperativen Ansatz bei der Zusammenarbeit mit Adobe. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Adobe leistungsstarke digitale Grundlagen mit geschäftsorientierten Marketingaktivitäten zu schaffen, um nahtlose und einzigartige Kundenerlebnisse zu bieten“, sagt Anand Birje, President, Digital Business Services, HCL Technologies.



Der IDC MarketScape bewertet die Stärken von Service Providern in verschiedenen Bereichen, darunter Adobe Experience Cloud-Anwendungen, Adobe Commerce, Adobe Experience Manager, Adobe Analytics, Adobe Audience Manager, Adobe Target, Adobe Campaign, Adobe Marketo Engage sowie Adobe Workfront. Ebenso wurde die der Adobe Experience Cloud zugrunde liegende Adobe Experience Platform bewertet.



HCL Technologies ist ein Platinum-Partner von Adobe. Das Unternehmen kann auf eine über 16-jährige Partnerschaft mit Adobe zurückblicken und hat an Beta-Programmen für Produkte wie Adobe Campaign, Adobe Experience Manager und Adobe Sensei teilgenommen. Zudem läuft derzeit der Aufnahmeprozess in das Partner Advisory Board von Adobe. HCL Technologies verfügt über eine von Adobe akkreditierte Lösung: HCL ADVantage Experience, eine Partner-/Kundeninteraktionsplattform, die von High-Tech- und Fertigungsunternehmen gehostet werden kann und B2B- und B2C-Interaktionen umfasst.



Anfang 2022 verfügte HCL Technologies über sieben Adobe-Spezialisierungen, darunter die globale Spezialisierung für Experience Manager (Sites) und die amerikanischen Spezialisierungen für Analytics und Target.



HCL Technologies besitzt eine Reihe von wichtigen geistigen Eigentumswerten, die den Mehrwert der Adobe-Technologien bei Kunden steigern können. Dazu zählt die Advantage Suite mit Advantage Experience, die Kunden dabei hilft, ihre Adobe Experience Cloud-Transformation zu beschleunigen. Zu den weiteren Lösungen gehören Industry Playbooks und Process Enablement Toolkits für mehrere Branchen sowie FENIX 2.0, ein auf die Branche abgestimmtes Ausführungs-Framework, mit dem Organisationen ihre Kern-DNA neu gestalten können, um die Ziele der digitalen Transformation zu erreichen. Nexus Consulting ist ein Framework für einen menschenzentrierten Ansatz zur End-to-End-Transformation der Customer Experience, das Kunden von der Strategie bis zur Ausführung mit Fokus auf die Geschäftsergebnisse unterstützt. Das Framework Digital Marketing Maturity misst die Leistung der digitalen Marketing-Landschaft und -Initiativen eines Kunden und ermittelt die Reife der Kundenerfahrung anhand von 11 Dimensionen und mehr als 600 Parametern.



Weitere Informationen über die Partnerschaft zwischen HCLTech und Adobe finden Sie unter: https://www.hcltech.com/about-us/alliances/adobe



Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL Tech) ermöglicht es Unternehmen weltweit, die Technologien für das nächste Jahrzehnt schon heute zu nutzen. HCL Tech hat einen breiten Fokus auf die Kernthemen Digital, Engineering und Cloud. Es bietet seine Dienstleistungen und Produkte in drei Geschäftsbereichen an: IT und Business Services (ITBS), Engineering und R&D Services (ERS) und Products & Platforms (P&P). ITBS ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihre Geschäfte durch Angebote in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, digitale Prozesse und Lösungen für die digitale Transformation der nächsten Generation zu verändern. ERS bietet technische Dienstleistungen und Lösungen in allen Bereichen der Produktentwicklung und des Plattform-Engineerings. P&P bietet globalen Kunden modernisierte Softwareprodukte für ihre technologischen und branchenspezifischen Anforderungen. Durch die hochmodernen Co-Innovationslabore, die globalen Lieferkapazitäten und ein breites globales Netzwerk bietet HCL Tech ganzheitliche Services für verschiedene Branchen wie Finanzwesen, Fertigung, Technologie & Dienstleistungen, Telekommunikation & Medien, Einzelhandel & Konsumgüter, Biowissenschaften & Gesundheitswesen sowie öffentlicher Dienst.

Als ein führendes globales Technologieunternehmen ist HCL Tech stolz auf seine Initiativen in den Bereichen Vielfalt, soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit und Bildung. In den 12 Monaten bis zum 30. Juni 2022 erzielte HCL Tech einen konsolidierten Umsatz von 11,79 Milliarden US-Dollar. Seine 211.000 Ideengeber sind in 52 Ländern tätig.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hcltech.com

