HCL Technologies gründet dedizierte Cisco Ecosystem Unit

Förderung von Cloud-basierten Innovationen und Wachstum

NOIDA, INDIEN – 1. September 2021 – HCL Technologies (HCL), eines der weltweit führenden Technologieunternehmen, hat eine eigene Cisco Ecosystem Unit ins Leben gerufen. Sie fokussiert sich auf die Entwicklung von Lösungen zur Beschleunigung der digitalen Transformation von Kunden.

Die Cisco Ecosystem Unit von HCL nutzt Cisco-Technologien, um Kompetenzen, Lösungen und Geschäftsergebnismodelle zu entwickeln. Ziel ist es, den Erfolg komplexer Transformationsprogramme in den Bereichen softwaredefinierte Netzwerktransformation, Network-as-a-Service, digitaler Arbeitsplatz, Multi-Cloud-Modernisierung, Hyper-Automatisierung, Sicherheit, optimierte Anwendungen, private 5G-Lösungen und TK-Modernisierung sicherzustellen.

Die neue Einheit orientiert sich an der #HCLCloudSmart-Strategie, die eine wichtige Säule des Ecosystem-Betriebsmodells darstellt. Sie unterstützt Kunden beim Aufbau eines belastbaren und nachhaltigen digitalen Fundaments, das die Plattformen und Lösungen von Cisco und die transformativen Services von HCL in einem XaaS-Modell (Anything-as-a-Service) nutzt.

HCL und Cisco blicken auf eine lange und erfolgreiche umfassende Partnerschaft zurück. Sie unterstützt Unternehmen bei der Beschleunigung ihrer digitalen Transformation durch Innovationen. Dabei kommen fortschrittliche Cisco-Technologien und transformative HCL-Serviceleistungen zum Einsatz.

„Da Unternehmen ihre Investitionen in Anwendungen, Netzwerke und Clouds nach der Pandemie erhöhen, benötigen sie eine Strategie, um ihren Kunden integrierte, sichere Cloud-Erlebnisse mit flexiblen Nutzungsmodellen anzubieten“, erklärt Oliver Tuszik, Senior Vice President, Global Partner Sales bei Cisco Systems. „Die HCL Cisco Ecosystem Unit – verankert in der Cloud-Beratung sowie den Managed Services von HCL mit architekturübergreifenden Lösungen von Cisco – unterstützt Unternehmen dabei, sich zu vernetzen, zu sichern und zu automatisieren. Dadurch beschleunigen sie ihre digitale Agilität in einer Cloud-first-Welt.“

HCL entwickelt in seinen Labors und Lieferzentren in verschiedenen Ländern gemeinsam mit Cisco neue Technologie- und Branchenlösungen. Diese beschleunigen die skalierte Digitalisierung und verbessern das Kundenerlebnis.

„Wir freuen uns, den Start unserer Cisco Ecosystem Unit bekannt zu geben, die unserer Strategie der ökosystembasierten Innovation und des Wachstums entspricht“, sagt Kalyan Kumar, Chief Technology Officer und Head Ecosystems bei HCL. „Zusammen werden wir in die Entwicklung gemeinsamer Lösungen und geistigen Eigentums investieren, damit unsere Kunden die Vorteile der Digitalisierung auf sichere Weise schneller und einfacher nutzen können. Die Einheit wird die #HCLCloudSmart-Strategie weiter vorantreiben, indem sie branchenspezifische, umfassende Angebote bereitstellt. Diese helfen Unternehmen dabei, sich an die Anforderungen des dynamischen Geschäftsumfelds von heute anzupassen.”

Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) ermöglicht es Unternehmen weltweit, die Technologien für das nächste Jahrzehnt schon heute zu nutzen. Die Mode 1-2-3-Strategie von HCL ermöglicht Unternehmen durch tiefgreifende Branchenexpertise, Kundenorientierung und die unternehmerische Kultur des Ideapreneurship™ einen Wandel zu Firmen der nächsten Generation.

HCL bietet seine Dienstleistungen und Produkte in drei Geschäftsbereichen an: IT und Business Services (ITBS), Engineering und R&D Services (ERS) und Products & Platforms (P&P). ITBS ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihre Geschäfte durch Angebote in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, digitale Prozesse und Lösungen für die digitale Transformation der nächsten Generation zu verändern. ERS bietet technische Dienstleistungen und Lösungen in allen Bereichen der Produktentwicklung und Plattformgestaltung. Im Bereich P&P bietet HCL modernisierte Softwareprodukte für technologische und branchenspezifische Anforderungen globaler Kunden. Durch die hochmodernen Co-Innovationslabore, die globalen Lieferkapazitäten und ein breites globales Netzwerk bietet HCL ganzheitliche Services für verschiedene Branchen wie Finanzwesen, Fertigung, Technologie & Dienstleistungen, Telekommunikation & Medien, Einzelhandel & Konsumgüter, Biowissenschaften & Gesundheitswesen sowie öffentlicher Dienst.

Als ein führendes globales Technologieunternehmen ist HCL stolz auf seine Initiativen in den Bereichen Vielfalt, soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit und Bildung. In den 12 Monaten bis zum 30. Juni 2021 erzielte HCL einen konsolidierten Umsatz von 10,54 Milliarden US-Dollar. Seine 175.000 Ideengeber sind in 50 Ländern tätig.

www.hcltech.com

