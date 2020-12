HCL Technologies zum DELL “Global Alliances Americas Partner of the Year” ernannt

Noida, Indien — 23. Dezember 2020 — HCL Technologies (HCL), ein führendes globales Technologieunternehmen, gibt heute bekannt, dass es von Dell Technologies als “Global Alliances Americas Partner of the Year” ausgezeichnet wurde und außerdem den “Dell Technologies President’s Circle” Award für das Geschäftsjahr 2020 erhalten hat. HCL Technologies wurde für seine herausragenden Ergebnisse im vergangenen Jahr ausgezeichnet. Dies ist das dritte Jahr in Folge, in dem HCL mit dem ‘Dell Technologies President’s Circle’ Award ausgezeichnet wurde.



Diese Auszeichnungen sind der Höhepunkt der 12-jährigen Beziehung zwischen HCL Technologies und Dell, die die erstklassigen Produkte und Lösungen von Dell mit den führenden IT-Beratungs- und Serviceleistungen von HCL kombiniert, um die geschäftlichen und IT-Herausforderungen der Kunden zu lösen. Dies unterstreicht die Marktführerschaft und das Engagement von HCL, transformative digitale Lösungen in großem Umfang voranzutreiben und den gemeinsamen Kunden einen echten Mehrwert zu bieten.



Durch diese Zusammenarbeit bringen HCL Technologies und Dell Technologies ein robustes Set integrierter Fähigkeiten auf den Markt, um Kunden dabei zu helfen, Innovationen voranzutreiben, ihren Kerngeschäft zu schützen, ihre Unternehmen zukunftssicher zu machen und neue Möglichkeiten für das Geschäftswachstum zu erschließen.



Zu den jüngsten gemeinsamen Lösungen gehören Infrastruktur und Support für Remote-Arbeitskräfte, Angebote für Cybersicherheit und Ausfallsicherheit sowie Multi-Cloud-Optionen. Einige Höhepunkte der Beziehung sind die Auszeichnung von HCL als Americas SI/SO Partner of the year (2019) und Global Partner of the Year (2018).



Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) unterstützt Unternehmen weltweit mit Technologien für das nächste Jahrzehnt. Durch die tiefgreifende Branchenexpertise, Kundenorientierung und unternehmerische Kultur der Ideapreneurship™ ermöglicht die Strategie „Mode 1-2-3“ von HCL es Unternehmen, sich in Next-Generation-Unternehmen zu verwandeln. HCL bietet seine Dienstleistungen und Produkte in drei Geschäftsbereichen an: IT und Business Services (ITBS), Engineering und R&D Services (ERS) sowie Produkte und Plattformen (P&P). ITBS ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihre Geschäfte durch Angebote in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, digitale Prozesse und digitale Transformationslösungen der nächsten Generation zu verändern. ERS bietet Dienste und Lösungen für alle Aspekte der Produktentwicklung und Plattformgestaltung. Mit P&P versorgt HCL global agierende Kunden mit modernisierten Softwareprodukten für ihre technologie- und branchenspezifischen Anforderungen. Mit seinen hochmodernen Co-Innovationslabors, globalen Lieferkapazitäten und seinem breiten globalen Netzwerk bietet HCL ganzheitliche Dienstleistungen für verschiedene Branchen in den Kategorien Financial Services, Manufacturing, Technology & Services, Telecom & Media, Retail & CPG, Life Sciences & Healthcare und Public Services.

Als ein weltweit führendes Technologieunternehmen ist HCL stolz auf seine Initiativen zu Vielfalt, sozialer Verantwortung, Nachhaltigkeit und Bildung. Zum 30. September 2020 erwirtschaftete HCL einen konsolidierten 12-Monats-Umsatz von 9,95 Milliarden US-Dollar und seine 153.085 Ideengeber sind in 50 Ländern tätig. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hcltech.com.



Medienkontakt

Fink & Fuchs AG

Kirsten Gnadl

Tel: 089-589787-34

E-Mail: HCL@finkfuchs.de