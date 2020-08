HCL und R3 starten Blockchain-Plattform für Versicherungen

BUILDINGBLOCK richtet sich an multinationale Unternehmen

Noida, Indien – 18. August 2020 – HCL Technologies (HCL), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, und R3, ein führendes Unternehmen für Blockchain-Software, haben eine gemeinsam entwickelte Blockchain-Plattform veröffentlicht. BUILDINGBLOCK optimiert Sachversicherungen für multinationale Unternehmen. Mit der Plattform erstellen Versicherungsunternehmen Hauptpolicen, während der Datenfluss in Echtzeit auf einfache, kryptographisch sichere und unveränderliche Weise gewährleistet ist. Durch die Einführung von Blockchain sind Datenaustauschprozesse und Abstimmungen im Vergleich zu bisher deutlich schneller und effizienter. Darüber hinaus schützt die Blockchain-Technologie vor Datenverlusten und Verantwortlichkeitsproblemen.

Die Plattform konzentriert sich auf die Verwaltung von Versicherungs-Masterpolicen für verschiedene geografische Regionen und zeigt allen Beteiligten im Versicherungsbereich in Echtzeit alle Änderungen und Genehmigungen von Anhängen an. Sie verkürzt die Bearbeitungszeit und bietet unveränderliche Aufzeichnungen, um die Rechenschaftspflicht und den Nachweis von Aufzeichnungen zu gewährleisten. Zudem verringert BUILDINGBLOCK die Lasten von punktuellen BPM-Lösungen und erleichtert die Durchführung von Pilotprojekten oder die Überführung in die Produktion.

BUILDINGBLOCK wurde auf Basis der Corda-Plattform von R3 entwickelt und nutzt CoTrust™ von HCL Blockchain Practice. Diese Plattform verwendet Blockchain-Engines für Unternehmen wie die Corda-Plattform von R3 und nutzt deren Basisfunktionen, um eine schnelle Entwicklung und Bereitstellung von Blockchain-Anwendungen zu ermöglichen. Die CoTrust Blockchain Application Platform bietet Dienste mit wichtigen Funktionen wie verwaltete Plattform, Ende-zu-Ende-Sicherheit, Onboarding und strukturierte APIs.

Mehr Informationen finden Sie auf der Produktseite im R3-Marktplatz hier.

Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) unterstützt Unternehmen weltweit mit Technologien für das nächste Jahrzehnt. Durch die tiefgreifende Branchenexpertise, Kundenorientierung und unternehmerische Kultur der Ideapreneurship™ ermöglicht die Strategie „Mode 1-2-3“ von HCL es Unternehmen, sich in Next-Generation-Unternehmen zu verwandeln. HCL bietet seine Dienstleistungen und Produkte in drei Geschäftsbereichen an: IT und Business Services (ITBS), Engineering und R&D Services (ERS) sowie Produkte und Plattformen (P&P). ITBS ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihre Geschäfte durch Angebote in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, digitale Prozesse und digitale Transformationslösungen der nächsten Generation zu verändern. ERS bietet Dienste und Lösungen für alle Aspekte der Produktentwicklung und Plattformgestaltung. Mit P&P versorgt HCL global agierende Kunden mit modernisierten Softwareprodukten für ihre technologie- und branchenspezifischen Anforderungen. Mit seinen hochmodernen Co-Innovationslabors, globalen Lieferkapazitäten und seinem breiten globalen Netzwerk bietet HCL ganzheitliche Dienstleistungen für verschiedene Branchen in den Kategorien Financial Services, Manufacturing, Technology & Services, Telecom & Media, Retail & CPG, Life Sciences & Healthcare und Public Services. Als ein weltweit führendes Technologieunternehmen ist HCL stolz auf seine Initiativen zu Vielfalt, sozialer Verantwortung, Nachhaltigkeit und Bildung. Zum 31. Dezember 2019 erwirtschaftete HCL einen konsolidierten 12-Monats-Umsatz von 9,7 Milliarden US-Dollar und seine 149.000 Ideengeber sind in 45 Ländern tätig. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hcltech.com

Medienkontakt:

Fink & Fuchs AG

Kirsten Gnadl

Tel: 089-589787-34

E-Mail: HCL@finkfuchs.de