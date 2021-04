HCL zum AWS SAP Competency Partner ausgezeichnet

Noida, Indien – 8. April 2021 – HCL Technologies (HCL), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, hat den Amazon Web Services (AWS) SAP-Kompentenzstatus erreicht. Dieser zeichnet HCL als Partner im AWS Partner Network (APN) aus. Er belegt, dass das Unternehmen spezialisierte technische Kompetenz besitzt und den Erfolg seiner Kunden durch die spezielle Fokussierung auf SAP-Workloads ermöglicht. Um diese Auszeichnung zu erhalten, müssen Partner ein tiefgreifendes Fachwissen besitzen und Lösungen nahtlos auf AWS bereitstellen.



Diese Anerkennung bestätigt die technische Kompetenz und den Erfolg von HCL bei der SAP-Implementierung, -Migration und -Innovation. HCL besitzt sowohl die Fähigkeit und Erfahrung als auch die Werkzeuge, Methoden und Best Practices, um die Migration oder Transformation für Kunden zu optimieren, die SAP-Systeme oder -Strategien adaptieren.



Das Cloud-Angebot von HCL ist nicht nur flexibel, agil, skalierbar, robust und sicher, sondern optimiert auch Kosten. Als AWS-Partner hat HCL seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt, die SAP-Transformationen von Kunden zu beschleunigen, indem SAP-Landschaften verlagert werden. So sparen sie Kosten, gehen über die Infrastruktur hinaus, um Innovationen rund um ihre Kerngeschäftsfelder zu entwickeln, und modernisieren sie auf Basis von SAP S/4HANA.



Das HCL Migration Factory Modell stellt sicher, dass sich SAP-Migrationen in großem Umfang durchführen lassen. Es gewährleistet eine robuste Struktur, die die Geschäfts- und IT-Stakeholder auf Basis zahlreicher Prozessmetriken zusammenbringt, die sich positiv auf die Transformation hin zu einem hochautomatisierten und industrialisierten Cloud-Betriebsmodell auswirken.



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.hcltech.com/cloud/aws

Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) ermöglicht es Unternehmen weltweit, die Technologien für das nächste Jahrzehnt schon heute zu nutzen. Die Mode 1-2-3-Strategie von HCL, die auf tiefgreifender Branchenexpertise, Kundenorientierung und der unternehmerischen Kultur des Ideapreneurship™ basiert, ermöglicht Unternehmen einen Wandel zu Firmen der nächsten Generation.

HCL bietet seine Dienstleistungen und Produkte in drei Geschäftsbereichen an: IT und Business Services (ITBS), Engineering und R&D Services (ERS) und Products & Platforms (P&P). ITBS ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihre Geschäfte durch Angebote in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, digitale Prozesse und Lösungen für die digitale Transformation der nächsten Generation zu verändern. ERS bietet Dienstleistungen und Lösungen in allen Bereichen der Produktentwicklung und Plattformgestaltung. P&P bietet modernisierte Softwareprodukte für technologische und branchenspezifische Anforderungen globaler Kunden. Durch die hochmodernen Co-Innovationslabore, die globalen Lieferkapazitäten und das breites globales Netzwerk bietet HCL ganzheitliche Services für verschiedene Branchen wie Finanzwesen, Fertigung, Technologie und Dienstleistungen, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter, Biowissenschaften und Gesundheitswesen sowie öffentlicher Dienst.

Als ein führendes globales Technologieunternehmen ist HCL stolz auf seine Initiativen in den Bereichen Vielfalt, soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit und Bildung. In den 12 Monaten bis zum 31. Dezember 2020 erzielte HCL einen konsolidierten Umsatz von 10,02 Milliarden US-Dollar. Seine 159.682 Ideengeber sind in 50 Ländern tätig.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hcltech.com

