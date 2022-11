HCLTech gewinnt CPHI Pharma 2022 Award

Smarte Bestandsmanagement-Lösung SCIM für die sichere Handhabung und Verfolgung von Arzneimitteln

NOIDA, INDIEN, 30. NOVEMBER 2022 — HCL Technologies (HCLTech), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, hat den CPHI Pharma 2022 Award in der Kategorie „Excellence in Pharma: Supply Chain, Logistics and Distribution“ gewonnen. Die Auszeichnung würdigt HCLTechs smarte Bestandsmanagementlösung SCIM (Smart Consignment Inventory Management), die intelligente Anlagenverfolgung und -verwaltung (IATM) ermöglicht. Der Preis bestätigt zudem den Ansatz des Unternehmens, seine Kunden durch Erfahrung, Fachwissen und Innovation voranzubringen.



Die SCIM-Lösung wurde von HCLTechs Geschäftseinheit für das Internet der Dinge, IoT WoRKS, entwickelt. Krankenhäuser und Gerätehersteller erhalten damit einen konsolidierten Überblick über die Wertschöpfungskette des Konsignationsbestands beim Kunden. Dies erleichtert die Verfolgung und Verwaltung von medizinischen Geräten, chirurgischen Sets und Verbrauchsmaterialien. Dadurch wird die Verwendung von abgelaufenem medizinischem Verbrauchsmaterial verhindert. Auf diese Weise vermeiden Hersteller negative Auswirkungen auf die Patienten und verringern das Risiko von Rechtsstreitigkeiten und Reputationsschäden.



Die SCIM-Lösung von HCLTech verändert die Prozesse der medizinischen Versorgungskette, indem sie eine durchgängige Sichtbarkeit von der Produktionsstätte bis zum Point of Care ermöglicht. Die Lösung arbeitet nach der FEFO-Methode (First Expired First Out). Sie reduziert Verschwendung, steigert die Effizienz durch Automatisierung und optimiert Audit- und Abstimmungsprozesse durch Echtzeit-Bestandstransparenz.



Die CPHI Pharma Awards ehren innovative Unternehmen, die die Branche durch ihre Mitarbeiter, Produkte und Leistungen voranbringen. In der Kategorie „Excellence in Pharma: Supply Chain, Logistics and Distribution“ werden Innovationen für die sichere Handhabung und Verfolgung von Arzneimittelsubstanzen, Rohstoffen und Fertigarzneimitteln ausgezeichnet.

Über HCLTech

HCLTech ist ein globales Technologieunternehmen mit mehr als 211.000 Mitarbeitern in 52 Ländern. Es bietet branchenführende Leistungen in den Bereichen Digital, Engineering und Cloud an und setzt dabei auf ein breites Portfolio an Technologiedienstleistungen und Produkten. Das Unternehmen arbeitet mit Kunden aus allen relevanten Branchen zusammen, darunter Finanzdienstleistungen, Fertigung, Technologie und Dienstleistungen, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter, Biowissenschaften sowie Gesundheitswesen und öffentlicher Dienst. Der konsolidierte Umsatz belief sich in den letzten 12 Monaten bis zum Juni 2022 auf 11,8 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen gibt es auf hcltech.com.

