Mercedes CLK W209 Soundsystem Upgrade vordere Türen

Ein 160 Watt Lautsprecher Upgrade für die vorderen Türen im Mercedes CLK W209 in der gehobenen Einsteigerklasse

Ein kostengünstiges Lautsprecher Upgrade für den Mercedes CLK W209 der in den Türen zwei Tieftöner und externe Hochtöner im Spiegeldreiecken installiert hat. Ein Mercedes CLK W209 Lautsprecher Einbauset Frontbereich mit hoher Qualität in der Einsteigerklasse mit den Hertz DSK 165.3 + DCX 165. Sehr leicht zu installieren, mit Inline Frequenzweichen und Testurteil Preis Leistung sehr gut.

Bei sorgfältiger Installation werden mehr Klangeigenschaften und Pegel geboten als mit den Standard Lautsprechern ab Werk. Die Mercedes CLK-Lautsprecher mit den Hertz DSK 165.3 und DCX 165 bieten einen klaren Bass und eine hohe, hörbare Lautstärke. Darüber hinaus bietet ihr Soundsystem einen hohen Wirkungsgrad von über 93 Dezibel, wodurch sie sowohl für Radios von Drittanbietern als auch für werkseitig installierte Modelle geeignet sind. Dieses wichtige Merkmal macht das Einbauset zu einem Lautsprechersystem der gehobenen Einsteigerklasse mit der Bewertung sehr gut.

Mit den Hertz Dieci Komponenten lassen sich einfach hochwertige Mercedes CLK-Lautsprecher Systeme erstellen. Diese Systeme verwenden V-cone®-Tieftöner für eine erstaunliche Off-Axis-Reaktion mit einem detaillierten mittleren bis hohen Bereich. TPU-Einfassungen linearisieren die Basswiedergabe auch bei höchster Lautstärke. Darüber hinaus erleichtert die Einfachheit des Systems die Integration in die werksseitigen Einbauplätze. Die mitgelieferten Kabel und eingebauten passiven Filter erhöhen die Installationsfreundlichkeit. Diese Hochleistungsmaterialien, wie die Neodym-Antriebseinheit und die PEI-Membran, erhöhen den Hochfrequenzbereich.

Durch den Einbau von selbstklebenden Dämmplatten an den Innenblechen der Türen der Mercedes CLK W209 können wir die Fahrzeugakustik deutlich verbessern. Diese Paneele erhöhen die Basswiedergabe um bis zu 7 Dezibel – was dem Hinzufügen von 2 Isolierschichten an der Tür entspricht. Im Webshop auto-lautsprecher.eu können Kunden ein günstiges Werkzeug um Euro 9,99 erwerben, mit dem sie die Türverkleidung entfernen können. Dies ist im Online-Shop auto-lautsprecher.eu verfügbar, ebenso wie Informationen zum richtigen Einbau von Mercedes-Autolautsprechern. Tipps dazu finden Sie unter dem Titel Einbautipps für Autolautsprecher im Webshop auto-lautsprecher.eu.

Die Lautsprecher in den Türen sind mit fahrzeugspezifischen Halterungen ab Werk montiert. Es können nur Lautsprecher mit diesen passgenauen Halterungen installiert werden, alle Mercedes Auto-Lautsprecher aus dem online Shop von auto-lautsprecher.eu besitzen diese Eigenschaften und die passenden Adapterkabel für den Anschluss an die bestehenden KFZ-Kabel in den Türen.

Für die Installation erhalten Kunden eine PDF mit wichtigen Details zu Demontage der Türverkleidung und richtigen Installation der Lautsprechersysteme. Damit ist die Installation für Schnäppchenjäger die sich die Werkstattkosten ersparen wollen gewährleitet. Die Einbaukosten durch Drittanbieter sind höher als die Kosten der Komponenten. Bei sorgfältiger Installation erwartet Sie durch die neuen Systeme eine hohe Detailauflösung und druckvollere Bässe bei der Musikwiedergabe.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

