Sie suchen ein effektives Kommunikationstraining?

Dann trainieren Sie Ihre Kommunikation in einer außergewöhnlichen Situation: auf einem Segelboot

Effektiv kommunizieren – klingt einfacher als es ist…

Vielleicht haben auch Sie nach Beendigung eines Kommunikationsseminares die Erfahrung gemacht, dass gerade in schwierigen und heiklen Situationen all das im Seminar Gelernte sich auf einmal nicht mehr anwenden lässt: Sie fallen in Ihre alten Kommunikationswege zurück und können die neuen Muster in der Kommunikation, die Ihnen im Seminar doch so leicht gefallen sind, nun nicht mehr anbringen.

Und dabei hat das Kommunikationsseminar so viel Geld gekostet!

Grämen Sie sich nicht, denn das passiert häufiger als gedacht. Und genau deswegen haben wir ein Kommunikationstraining der anderen Art konzipiert, in dem Sie zuerst bei „ruhiger See“ Ihr Kommunikationsverhalten reflektieren, um es anschließend aufzubrechen und neue Kommunikationswege ausprobieren. Anschließend werden Sie diese neuen Muster bei „Sturm“ anwenden, damit Sie im alltäglichen Leben diese auch in herausfordernden Situationen einsetzen können.

Kommunikationstraining beim Segeln – ein nicht ganz alltägliches Seminar

Ja, Sie haben richtig gelesen: Beim Segeln trainieren Sie mit uns Ihre Kommunikation. Denn wo lassen sich herausfordernde Situationen am besten simulieren als unter außergewöhnlichen Umständen, wie es sie beispielsweise auf einem Segelboot gibt? Deswegen haben wir dieses ungewöhnliche Seminar konzipiert, welches wertvolle Seminarinhalte mit der entspannten Freizeitatmosphäre beim Segeln verbindet!

Doch wie soll das gehen? Ganz einfach: Sämtliche Arbeiten an Bord werden nicht von einer Crew, sondern von allen Teilnehmer*innen und den Dozenten gemeinsam erledigt. Dabei gibt es genügend Gelegenheit, das im Kommunikationstraining Erlernte gleich in die Praxis umzusetzen. In der lockeren Atmosphäre beim Segeln entsteht zudem auch die Grundlage für eine offene, natürliche und ehrliche Kommunikation. Denn hier sind alle gleich! Außerdem erhalten Sie direkt Rückmeldung, wie Ihr verändertes Kommunikationsverhalten auf andere wirkt.

Und wenn Sie nun geplant hatten für ein solches Seminar Ihren Bildungsurlaub einzusetzen? Auch das ist möglich! Denn unser Kommunikationstraining unter Segeln ist auch als Bildungsurlaub anerkannt!

Bildungsurlaub und Segeln – geht das überhaupt?

Selbstverständlich! Auch beim Segeln geben wir für Ihren Erfolg unser Bestes. Unsere Kurse werden beispielsweise regelmäßig mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen abgestimmt. Deshalb sind sie mit Gütesiegeln zertifiziert, weswegen sie auch als Bildungsurlaub anerkannt werden.

Wussten Sie übrigens, dass Lernen im Bildungsurlaub den Erfolg eines Seminares potenziert? Das ist tatsächlich so, denn im Bildungsurlaub befindet man sich in einer stressfreien Situation, in der unser Gehirn nun mal einfach am besten arbeiten kann.

Schauen Sie für alles weitere am besten auf unserer Website vorbei: Kommunikationstraining unter Segeln. Dort finden Sie sämtliche Termine, viele Informationen und auch die Möglichkeit für Ihren Arbeitgeber die entsprechenden Unterlagen zur Bewilligung eines Bildungsurlaubs herunterzuladen. Gerne können Sie uns auch kontaktieren, um sich beraten zu lassen: Telefon: 06251 780 686 oder E-Mail: info@biek-ausbildung.de

Das Bergsträßer Institut für ganzheitliche Entspannung und Kommunikation (B.I.E.K.) ist ein zertifiziertes Ausbildungsinstitut im Bereich der Entspannungstechniken, Stress Prophylaxe und des Betrieblichen Gesundheitswesens. Leiterin ist Silvia Duske (Dipl. soz.Arb., Management Coach und Heilpraktikerin für Psychotherapie). Das Institut ist bekannt geworden durch die sehr praxisnahen Ausbildungsgänge für Entspannungstherapeuten. Es bietet ein umfangreiches Programm von Ausbildungen für Selbständige im Bereich der Prävention sowie für Mitarbeiter von Unternehmen, öffentlichen Institutionen und Verwaltungen im Bereich der Stressprävention. Das Unternehmen wurde im Juli 2015 nach ISO 9001 und AZAV zertifiziert.

