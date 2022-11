Zusammenarbeit mit HCLTech fördert digitale Transformation bei SR Technics

Globaler MRO-Dienstleister in der zivilen Luftfahrtindustrie nutzt iMRO-Lösung von HCLTech und SAP S/4HANA

NOIDA, INDIEN und ZÜRICH, SCHWEIZ. 28. November 2022 — HCL Technologies (HCLTech), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, hat einen mehrjährigen Vertrag mit SR Technics unterzeichnet. SR Technics ist ein führender Anbieter von Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdiensten (MRO) in der zivilen Luftfahrtindustrie. SR Technics will die digitale Transformation seiner Geschäftsabläufe durch die Zusammenarbeit mit HCL vorantreiben.

HCLTech implementiert eine neue Greenfield-SAP S/4HANA-Umgebung, die auf Microsoft Azure gehostet wird und RISE With SAP nutzt. Der Wechsel zu einer agilen, cloudbasierten ERP-Plattform wird es SR Technics ermöglichen, seinen Geschäftsbetrieb zu transformieren und zu vereinfachen, den Anwendungsstack zu modernisieren und die IT-Betriebskosten zu optimieren.

Transparenz und Effektivität verbessern

Um seine SAP S/4HANA-Implementierung und künftige Betriebsabläufe zu optimieren, wird SR Technics iMRO implementieren, das MRO-Branchen-Add-on von HCLTech für SAP. iMRO ist eine intelligente und hochdifferenzierte Wartungssoftwarelösung, die darauf abzielt, die Gesamttransparenz und die betriebliche Effektivität zu verbessern. iMRO wird derzeit von mehr als 50 Kunden weltweit eingesetzt. Die Implementierung von SR Technics ist die erste auf SAP S/4HANA unter Verwendung von RISE With SAP.

„Unsere Umstellung auf SAP S/4HANA und die Einführung von iMRO ist die technologische Grundlage des ReSeT-Programms von SR Technics. Damit möchten wir die betriebliche Komplexität reduzieren und unsere Dienstleistungen für unsere Kunden weiter verbessern“, erklärt Patrick Kuster, Senior Vice President IT und Executive Sponsor des ReSeT-Programms zur digitalen Transformation bei SR Technics. „Das kombinierte Angebot von SAP und HCLTech war die einzige Lösung, die unsere speziellen Geschäftsanforderungen vollständig erfüllte. Es bietet eine zukunftssichere technologische Grundlage für die Optimierung und das Wachstum unseres Maschinenbetriebs. Die Branchenkenntnis und das SAP-Transformations-Know-how von HCLTech in Kombination mit seinen globalen und lokalen Lieferkapazitäten haben uns bei der Auswahl unseres Technologiepartners überzeugt.“

Jahrzehntelange Erfahrung bei SAP-Transformationen

HCLTech ist ein SAP Global Strategic Services Partner mit über 25 Jahren Erfahrung in der Leitung komplexer SAP-Transformationsprogramme. Die Zahl der SAP-Berater von HCLTech ist inzwischen auf über 10.000 weltweit angewachsen, mit lokalen Niederlassungen und Beratern in Nord- und Südamerika, Europa, Asien und Afrika. Die Partnerschaft von HCLTech mit SAP ermöglicht es Unternehmen, auf das Cloud-SaaS-Modell von RISE With SAP umzusteigen und dabei die digitalen und anwendungstechnischen Fähigkeiten von HCLTech zu nutzen, während sie gleichzeitig ihre bestehenden Investitionen in SAP-Konfiguration und -Erweiterungen nutzen.

SR Technics mit Hauptsitz in Zürich, Schweiz, arbeitet mit einem umfangreichen Netzwerk von Partnern und Geschäftsentwicklungsbüros in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und dem Nahen Osten zusammen. Das Unternehmen bietet umfassende, vollständig maßgeschneiderte MRO-Lösungen für Flugzeugtriebwerke, -zellen und -komponenten sowie technischen Support für über 500 Kunden weltweit.

„Wir freuen uns darauf, die Geschäftsumwandlung von SR Technics mit SAP voranzutreiben“, sagt Pankaj Tagra, Corporate Vice President, Europa und Afrika, HCLTech. „Dieser Vertrag unterstreicht die starke Partnerschaft von HCLTech mit SAP und unsere innovativen Fähigkeiten im Bereich Produktentwicklung. SR Technics arbeitet mit vielen der weltweit größten Fluggesellschaften und Luft- und Raumfahrtherstellern zusammen. Das macht diesen Auftrag zu einem bedeutenden Engagement, da wir unser Geschäft in der DACH-Region und im gesamten Luftfahrtsektor weltweit weiter ausbauen.“

„Wir sind stolz, dass sich SR Technics für SAP S/4HANA als Plattform für zukünftiges Wachstum entschieden hat“, ergänzt Stefan Krauss, SVP-General Manager Discrete Industries and Energy & Natural Resources bei SAP. „Dies untermauert das einzigartige Nutzenversprechen von RISE With SAP, Unternehmen bei der Verlagerung von Kerngeschäftsprozessen in die Cloud zu unterstützen. Gemeinsam mit HCLTech verfügen wir über ein erstklassiges MRO-Angebot für Unternehmen, die komplexe, teure und regulierte Anlagen warten müssen.“

