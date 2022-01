Heilpflanze des Jahres: Neues Superfood Kraftsamen vom Startup kräuterkraft

Das Gute liegt so nah: Unliebsames Unkraut wird innovatives Superfood

Grüne Kraftpakete aus Ravensburg

Eine Expertenjury* hat die Brennnessel zur aktuellen “Heilpflanze des Jahres” gewählt. Die wehrhafte Pflanze ist ein traditionsreiches und besonders vielseitiges Heilmittel. Nach dem erfolgreichen Launch der smooteas® entwickelte das junge Startup kräuterkraft aus Ravensburg nun auch die neue Produktlinie Kraftsamen. Den Anfang machen die oftmals unbekannten Brennnesselsamen. Diese gibt es ab sofort im Online-Shop zu erwerben:

https://kraeuter-kraft.de/products/kraftsamen-brennnessel

Die tägliche Portion Gesundheit

Die Brennnesselsamen sind vollgepackt mit Ballaststoffen, gesunden Fetten, sekundären Pflanzenstoffen und wertvollem pflanzlichen Eiweiß. Die vitalstoffreichen Pflanzensamen zählen somit eigentlich zu den Superfoods, jedoch sind sie häufig noch zu unbekannt. Sie bieten eine einfache Möglichkeit, mehr kräftigende natürliche Nährstoffe aufzunehmen. Ob auf dem Salat oder im Müsli, in einer Suppe oder als Hauptzutat im Brot – die Samen sind vielseitig einsetzbar und lassen sich ganz einfach in die alltägliche Nahrung integrieren.

Zunächst startet kräuterkraft die neue Produktlinie Kraftsamen mit den proteinreichen Brennnesselsamen aus Wildsammlung. Schrittweise soll die Produktlinie mit weiteren heimischen und kraftvollen Samen erweitert werden.

(*Die Experten-Jury des Naturheilvereins NHV Theophrastus kürt jährlich eine Heilpflanze, um sie hinsichtlich ihrer Heilkräfte zu würdigen.)

Green-Detox Power für die Neujahresvorsätze

Damit die guten Vorsätze zum neuen Jahr auch gelingen, hat kräuterkraft gleich zwei grüne Detox-Bundles geschnürt. Der grüne smootea aus Minze & Basilikum in Bio-Qualität mit natürlicher Folsäure besitzt auch einen hohen Anteil an natürlichem Eisen. Die nötige Power liefern die Brennnesselsamen aus Wildsammlung. Für mehr Energie und Fokus in einem gesunden Alltag.

Neben den nährstoffhaltigen Kraftsamen und vitaminreichen smooteas®, hat das Team kräuterkraft weitere nachhaltige Produkte kreiert. So beispielsweise die Kraft-Bottle, eine Glasflasche aus Altglas inkl. einem passenden Shaker-Ball für den stilvollen Trink-Genuss. Oder auch der Kräuter-Holz-Pflanzwürfel zum selbst Gärtnern mit individueller Gravur und nachhaltige Geschenkverpackungen mit passender Grußkarte aus Minz-Samenpapier. Weitere Produkte befinden sich u.a. mit dem Food Startup Inkubator der Hochschule Weihenstephan und der Hochschule Albstadt-Sigmaringen in der Entwicklung. Sie alle zielen darauf ab, den oftmals stressigen und kräftezehrenden Alltag vieler Menschen kraftvoller und energiegeladener zu gestalten.

Gesunde und genussvolle KRAFTstoffe für Alltagsheldinnen und -helden

Die Gründer des Startups vom Bodensee, Nadine und Sebastian, brennen für Gesundheit, Geschmack & Nachhaltigkeit. Sie haben es sich zum Ziel gesetzt, natürlich gesunde Ernährung so einfach und genussvoll wie möglich zu gestalten. Wer kennt es nicht: im hektischen Alltag fehlt oftmals die Zeit sich gesund zu ernähren und sich mit allen notwendigen Nährstoffen zu versorgen. Das zeigt auch die Verzehrstudie II des Max-Rubner-Institutes: acht von zehn Personen schaffen es nicht, die täglich empfohlene Menge Gemüse (ca. 400 g / Tag) und 6 von 10 Personen nicht die empfohlene Menge Obst (ca. 200 g / Tag) zu verzehren. Dadurch fehlen dem Körper wichtige Vitamine und Nährstoffe, wodurch die natürliche Immunabwehr beeinträchtigt wird.

Besonders in der heutigen Zeit ist das fatal, da der Körper sich täglich neuen Herausforderungen stellen muss, für die er den richtigen Kraftstoff benötigt. Abhilfe können hierbei die natural organic powerfoods von kräuterkraft schaffen, die ausgewählte, vitalstoffreiche Kräuter in das Zentrum ihrer Powerfood-Entwicklungen stellen.

Das Ravensburger Start-up Kräuterkraft wurde 2020 von Nadine Kösler-Krautz und Sebastian Merk gegründet. Gemeinsam wollen sie durchdachte Produkte kreieren, die eine natürlich gesunde Ernährung zu jederzeit Zeit – mit Genuss – möglich machen. Die smooteas® sind eine Kombination aus vitaminreichen Smoothies, heilsamen Tees und kraftvollem Superfoodpulver. Sie bestehen aus gefriergetrockneten Bio-Zutaten, die in einem schonenden Verfahren besonders fein vermahlen werden. Aufgrund der Nutzung von rein natürlichen Zutaten stellen die smooteas® eine gesunde und nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Gesundheits-Getränken dar. Mit recycelbaren Verpackungen und CO2-neutralem Versand wird die Vision einer natürlichen und nachhaltigen Unternehmensphilosophie unterstrichen.

Kontakt

kräuterkraft

Sebastian Merk

Brühlweg 7

88214 Ravensburg

+49 176 614 519 12

merk@kraeuter-kraft.de

http://www.kraeuter-kraft.de

