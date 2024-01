Heilpraktiker Schule Wimmer in Mainz bietet Fachausbildung in Ohrakupunktur – Start: 17.02.2024

Fachausbildung Ohrakupunktur an der Heilpraktiker Schule Wimmer

Mainz, 26.01. 2024 – Die Heilpraktiker Schule Wimmer in Mainz bietet eine Fachausbildung in Ohrakupunktur am Samstag, den 17.02.2024 an. Ärzte, Heilpraktiker und andere Interessenten aus dem medizinischen Bereich und der Gesundheit haben die Möglichkeit, sich in dieser spezialisierten Form der Akupunktur weiterzubilden.

Die Ohrakupunktur konzentriert sich auf die Stimulation bestimmter Punkte im Ohr und kann sowohl eigenständig als auch in Kombination mit anderen Therapieverfahren eingesetzt werden. Durch die Stimulation spezifischer Ohrpunkte können verschiedene Beschwerden und Krankheiten behandelt werden. Die Punktlokalisation im Ohr erfolgt anhand einer detaillierten Ohrkarte, auf der die verschiedenen Reflexzonen des Körpers abgebildet sind.

Dazu Schulleiterin Barbara Wimmer: „Wir freuen uns sehr diese spezielle Fachausbildung anbieten zu können, denn die Ohrakupunktur ist ein Teilgebiet der Akupunktur und bietet eine vielseitige Behandlungsmethode für verschiedene Beschwerden. Sie kann sowohl bei akuten als auch bei chronischen Schmerzen des Bewegungssystems eingesetzt werden, wie beispielsweise bei Verletzungen, Gelenkschmerzen, Reizungen des Ischiasnerven, Beschwerden der Lendenwirbelsäule, Zervikalsyndrom, Schulter-Arm-Syndrom, Tennisellenbogen, Schmerzen der Achillesferse, Knie- und Hüftarthrose. Darüber hinaus hat sich die Ohrakupunktur auch bei erhöhtem Blutdruck, allergischem oder nichtallergischem Asthma, Allergien wie Heuschnupfen, Magenschleimhautentzündung, Menstruationsbeschwerden, Wechseljahresbeschwerden, Migräne, Kopfschmerzen, Nervenschmerzen wie Trigeminusneuralgie, Schwindel, Raucherentwöhnung, Gewichtsreduktion, Prüfungsangst und Schlafstörungen bewährt“.

Die Ohrakupunktur kann entweder als alleinige Behandlungsmethode oder als Begleittherapie zu schulmedizinischen oder alternativen Behandlungen eingesetzt werden. Sie ist eine schmerzarme und komplikationsarme Möglichkeit, eine Vielzahl von Beschwerden zu behandeln.

Die Ausbildung findet am Samstag, den 17. Februar 2024, von 10:00 bis 16:00 Uhr in Mainz und/oder Frankfurt statt. Interessierte können sich für weitere Informationen und Anmeldung an die Heilpraktikerschule Wimmer in Mainz wenden.

