Heilung mit Herz: Schamane Oliver Wörl begleitet Menschen in München auf dem Weg zu sich selbst

In einer Zeit, in der viele Menschen trotz aller medizinischen und therapeutischen Möglichkeiten das Gefühl nicht loswerden, dass da noch etwas Tieferes auf Heilung wartet, bietet Oliver Wörl – spiritueller Name: Deva Namjeet – einen ungewöhnlichen, aber wirkungsvollen Weg an: schamanische Heilarbeit im Herzen von München.

Wer ist Deva Namjeet?

Oliver Wörl ist ausgebildeter Yogalehrer und Schamane. Seine Berufung begann mit einer tiefen persönlichen spirituellen Erfahrung, die sein Leben grundlegend veränderte. Seitdem hat er sich intensiv in den Traditionen der Inka und der Schwarzfuß ausgebildet und verbindet schamanisches Wissen mit yogischen Techniken zu einem ganzheitlichen Begleitungsansatz.

Unter dem Namen heilung-mit-herz.de bietet er seit mehreren Jahren Einzelsitzungen, Gruppenformate und tiefgehende Transformationsprozesse an – sowohl persönlich in seiner Praxis in München als auch online.

„Heilung geschieht nicht durch mich, sondern durch Dich selbst. Ich bin lediglich der Begleiter, der den Raum hält, auf Deinem Weg zurück zu Dir.“

– Deva Namjeet

Das Leistungsangebot im Überblick

Schamanische Heilsitzung

Das Herzstück des Angebots ist die individuelle Heilsitzung (90 Minuten, 190 EUR). In einem strukturierten Prozess aus Vorgespräch, energetischer Diagnose, schamanischer Heilarbeit und Nachbesprechung begleitet Deva Namjeet seine Klientinnen und Klienten in die Tiefe ihrer eigenen Seele. Krafttier-Reisen, Seelenrückholung und Ahnenarbeit gehören zu seinen Kernmethoden.

Schamanisches Mentoring

Für Menschen, die eine tiefgreifende Transformation anstreben, bietet er ein sechswöchiges Mentoring-Programm an. In drei aufeinander aufbauenden Phasen – Erkenntnis, Loslassen und Integration – erhalten Teilnehmende nicht nur Begleitung, sondern auch praktische Rituale und Techniken für den Alltag.

Human Design & Numerologie Reading

Eine Verbindung aus systemischem Persönlichkeitsmodell und numerologischer Analyse, die Klarheit über die eigene Wesensart und Lebensaufgabe schafft.

Individuelles Konzept (Glückes Schmied)

Maßgeschneiderte schamanische und yogische Begleitprogramme, die auf die individuelle Lebens- und Energiesituation der jeweiligen Person abgestimmt werden.

Energetische Hausreinigung

Reinigung von Wohnräumen, Büros oder Praxisräumen von negativen Energien – mit Räucherwerk, Trommel und schamanischen Techniken, direkt vor Ort.

Ganzheitlich statt symptomorientiert

Deva Namjeet positioniert seine Arbeit ausdrücklich als Ergänzung – nicht als Ersatz – zur Schulmedizin und Psychotherapie. Sein Ansatz richtet sich an Menschen mit chronischen Beschwerden, emotionalen Blockaden, Ängsten, Traumata, beruflichen Sinnkrisen oder dem Wunsch nach spiritueller Vertiefung.

Besonderes Merkmal: Mehr als die Hälfte seiner Klientinnen und Klienten arbeitet mit ihm online – ein Zeichen dafür, dass schamanische Heilarbeit nicht an geografische Grenzen gebunden ist.

Als Schamane in München verbinde ich mich mit der unsichtbaren Welt – mit Krafttieren, Geisthelfern und der Weisheit Deiner Seele. So darf Heilung geschehen. Nicht durch mich, sondern durch Dich selbst. Ich bin lediglich der Begleiter, der den Raum hält, auf Deinem Weg zurück zu Dir.

Kontakt

Heilug mit Herz

Oliver Wörl

Feldstraße 21

85229 Niederroth

017676732257



https://heilung-mit-herz.de