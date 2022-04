Heimatwärme-Zuschuss für Holzpelletsbesteller

Trotz gestiegener Preise auf dem Pelletmarkt startet wohl und warm für alle einlagerungsfreudigen Pellets- und Brikettheizer eine Frühjahrsaktion. Verlost werden bei wohl und warm unter allen Bestellungen bis 31. Mai 2022 insgesamt 50 x 100 Euro Heimatwärme-Zuschuss. Doch nicht nur dieser Sofort-Rabatt bringt Entlastung im Geldbeutel: die Pelletlieferung kann auf Wunsch in Abschlägen bezahlt werden und jede Weiterempfehlung wird mit 20 Euro belohnt.

Bis 31. Mai 2022: Große Frühjahrsaktion für lose Holzpellets und Sackware

“Da die Preise für Holzpellets in diesem Frühjahr sehr gestiegen sind, wollen wir mit unserer diesjährigen Frühjahrsaktion den Geldbeutel unserer Kunden etwas schonen. Der Kunde kann bei seiner Bestellung bis zum 31. Mai 2022 sofort von dem Heimatwärme-Zuschuss profitieren, da wir die Gewinner nicht am Ende der Aktion, sondern wöchentlich ermitteln. Auf diese Weise kann der Rabatt sofort in Abzug gebracht werden. Unsere Frühjahrsaktion https://www.wohlundwarm.de/khlkalkuliert gilt selbstverständlich auch an allen wohl und warm-Lager- und Werksverkäufen ab einer Bestellmenge von mindestens 2,5 Tonnen losen Pellets oder mind. eine Palette Sackware bzw. eine Palette BioBriketts.” erklärt Uli Schuler, Vertriebsleiter bei der EC Bioenergie GmbH & Co. KG.

Geldsegen durch Weiterempfehlung

Wer in diesem Frühjahr noch mehr sparen möchte, kann sich durch eine Weiterempfehlung der nachhaltigen wohl und warm-Pellets einen zusätzlichen 20-Euro-Gutschein sichern. Das Besondere: auch der neugeworbene Pelletheizer erhält einen 20 Euro-Gutschein.

Holzpellets in monatlichen Abschlägen bezahlen

Eine zusätzliche finanzielle Hilfestellung kann darüber hinaus das “Heimatwärme-Abo” sein, welches wohl und warm seinen Kunden bietet. Mit diesem besonderen “Bezahl-Service” lässt sich die Holzpellets-Rechnung durch monatliche Abschlagszahlungen begleichen. Dies ist nicht nur bequem, sondern verschafft so manchem Hausbesitzer eine zusätzliche Entlastung, wenn gerade viele Anschaffungen anstehen oder zusätzlich der Familienurlaub finanziert werden muss. Interessierte, die sich das einmal unverbindlich durchrechnen wollen, finden detaillierte Informationen unter www.wohlundwarm.de/heimatwaerme-abo

Die EC Bioenergie liefert regionale Holzpellets und -briketts aus eigener Produktion. Unkompliziert und auf kurzen Wegen erhalten Brennstoffhändler, gewerbliche Heizanlagenbetreiber, Städte und Kommunen sowie Privatverbraucher einen ehrlichen Energieträger in bester Qualität. Weil wir unsere Heimat ebenso lieben wie den Fortschritt, verarbeiten wir an unseren Produktionsstätten nur naturbelassenes Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Die sorgfältig ausgewählten Rohstoffe werden zu sparsamen Energiebündeln verarbeitet oder für die Ökostrom-Erzeugung vorbereitet. Für uns. Und für andere.

Kontakt

EC Bioenergie GmbH & Co. KG

Jasmin Pfeiffer

Englerstraße 4

69126 Heidelberg

06221 3649473

pfeiffer.jasmin@bioenergie-heidelberg.de

https://www.wohlundwarm.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.