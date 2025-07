Heimladen wird dienstlich

Effizientes Laden von Firmenwagen wird automatisiert und alltagstauglich

-In Deutschland erfolgen 56% aller Ladevorgänge zuhause

-Rund 70Prozent der E-Pkw-Neuzulassungen sind in Deutschland Firmenwagen

Der Wandel hin zur Elektromobilität in Deutschland wird längst von Unternehmen getragen. 2025 entfällt etwa 70 % der Neuzulassungen von batterieelektrischen Fahrzeugen auf gewerbliche Flotten. Gleichzeitig zeigt sich, dass viele Firmenwagen nicht am Unternehmenssitz geladen werden, sondern dort, wo sie über Nacht stehen: zu Hause. Auch der kürzlich veröffentlichte Bloomberg EV Outlook 2025 zeigt, dass 56 Prozent aller Ladevorgänge zuhause durchgeführt werden.

Die hohe Zahl der E-Flotten-Autos und der Trend zum Heimladen stehen sich scheinbar konträr gegenüber. Für Mitarbeitende bedeutet E-Mobilität im (Berufs-)Alltag, dass das Laden zu Hause reibungslos möglich sein muss. Für Unternehmen stellt sich allerdings die Frage, wie sich dezentrale Ladevorgänge technisch und administrativ sauber abbilden lassen. Wie lassen sich private Ladevorgänge korrekt abrechnen? Wer übernimmt Installation und Wartung? Und was passiert, wenn Mitarbeitende umziehen?

Wenn Heimladen zur professionellen Flottenlösung wird

Nur wenn Unternehmen ihren Mitarbeitenden das Heimladen ermöglichen, wird Elektromobilität im beruflichen Alltag praktikabel. Dafür sind Technologien erforderlich, die präzise erfassen, wie viel Strom geladen wurde, und eine automatisierte Rückerstattung der Stromkosten ermöglichen. Gleichzeitig müssen diese Systeme sich einfach in bestehende Flottenprozesse einfügen lassen.

ChargePoint hat mit der neuen Ladestation Flex Plus genau dafür eine Lösung entwickelt. In Kombination mit der Driver Management Software ermöglicht sie eine exakte Erfassung der heimischen Ladevorgänge, automatisierte Abrechnung inklusive Mehrwertsteuer und vollständige Integration in das Flottenmanagement. Die Installation erfolgt professionell, die Ladestation kann sich dem Strombedarf im Haushalt anpassen oder auf eine feste Geschwindigkeit eingestellt werden und bei einem Umzug einfach mitgenommen werden.

Damit wird das Laden zu Hause für Mitarbeitende einfach und alltagstauglich und für Unternehmen erstmals umfassend steuerbar. Ein pragmatischer Schritt, um Elektromobilität im großen Maßstab umzusetzen.

Das Flex Plus ist ab sofort als Teil der Driver Management Solution von ChargePoint bestellbar. Die Auslieferung beginnt im Spätsommer 2025. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.chargepoint.com/de-de/businesses/residential-charging.



Bildmaterial finden Sie hier.

ChargePoint und das ChargePoint-Logo sind Markenzeichen von ChargePoint, Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern der Welt. Alle anderen hier verwendeten oder erwähnten Marken, Markennamen oder Dienstleistungsmarken gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

Über ChargePoint Holdings, Inc.

ChargePoint entwickelt ein neues Netzwerk, um Menschen und Güter mit Strom zu transportieren. Seit 2007 arbeitet ChargePoint daran, Unternehmen und Fahrzeugnutzern den Umstieg auf Elektromobilität mit einem der größten EV-Ladenetzwerke und einem umfassenden Portfolio an Ladelösungen zu erleichtern. Die ChargePoint-Cloud-Abonnementplattform und die softwaredefinierte Ladehardware bieten Optionen für jedes Ladeszenario bieten – von Privathaushalten und Mehrfamilienhäusern bis hin zu Arbeitsplätzen, Parkplätzen, Gaststätten, Einzelhandel sowie Transportflotten aller Art. Ein ChargePoint-Konto bietet Zugang zu Hunderttausenden von Ladestellen in Nordamerika und Europa.

Weitere Informationen finden Sie auf der ChargePoint-Pressewebsite, auf der ChargePoint-Investor-Relations-Website, bei der nordamerikanischen Pressestelle von ChargePoint oder bei Investor Relations.

