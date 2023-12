Heimtextilien 2024 – ein kleiner Ausblick von erwinmueller.de

Erste Trends bei Farben, Designs und Materialien

Was erwartet uns 2024 im Bereich Heimtextilien? erwinmueller.de gibt bereits einen kleinen Ausblick auf die Artikel, die neu im Sortiment sein werden. Zusammengefasst könnte man die Trends für das neue Jahr als lebensfroh und bunt, mit einem Schuss Nostalgie bezeichnen. Mustermix, Streifen und Punkte sind in und können nach Lust und Laune kombiniert werden. Bei den verwendeten Materialien gewinnt Nachhaltigkeit weiterhin an Bedeutung.

Bunt gemustert

Erdige Naturfarben, Blau- und Grüntöne, aber auch knalliges Rot. Die Farbpalette für Heimtextilien im Jahr 2024 strahlt pure Lebensfreude aus. Moderne und nostalgische Mustermixe, Streifen und Punkte liegen voll im Trend. Das gilt für das Schlafzimmer genauso wie für Nachtwäsche, die Küche und das Bad. Ganz neu bei erwinmueller.de ist die knallbunte Tischwäsche-Serie mit dem ausgefallenen Grafikmuster. In der Küche wird es nostalgisch mit klassisch gestreiften Geschirrtüchern aus Halbleinen in verschiedenen Farben. Ganz neu im Sortiment ist die Halbschürze mit aufgesetzter Tasche. Sie schützt die Kleidung vor Flecken und Spritzern.

Trendfarben im Badezimmer

Auch im Bad finden sich die neuen Farben und Designs. Peppig wirken die REDBEST Walk-Frottier Handtücher der Serie „Lubbock“ mit gepunkteten Kreisen in perfekter Farbharmonie. Das Material ist sehr weich und saugstark, zertifiziert nach dem Öko-Tex Standard 100. Klassisch elegant präsentieren sich die neuen Walk-Frottier Saunatücher mit der auffälligen Hoch-Tief-Struktur. Sie sind mit dem Label „Made in Green by Öko-Tex“ ausgezeichnet, das für nachhaltige Textilien steht.

Naturfarben im Schlafzimmer

Die sanften Naturfarben und die filigranen Muster der neuen Bettwäsche-Kollektionen verleihen dem Schlafzimmer eine leichte, stilvolle Atmosphäre. Feinfädige Satin- und Mako-Satin-Gewebe verführen mit ihrem edlen Schimmer und dem seidigen Griff. Alle Qualitäten sind temperaturausgleichend, atmungsaktiv und sorgen für ein ausgezeichnetes Schlafklima.

Auch bei der Nachtwäsche ist Lebensfreude angesagt mit bunten und bequemen Shortys und Nachthemden. Der fließende, elastische Single-Jersey schmeichelt der Haut und sorgt für ausgezeichneten Tragekomfort.

Firmenprofil

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 350 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region. 2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhält Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“ sowie „Tisch & Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitgliede sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet. Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

Firmenkontakt

Erwin Müller Versandhaus GmbH

Anja Erler

Buttstr. 2

86647 Buttenwiesen

08274-52910



http://www.erwinmueller.de

Pressekontakt

Hummel Public Relations

Sigrid Hummel

Oskar-Messter-Str. 33

85737 Ismaning

089-37416566



http://www.hummel-public-relations.de

Bildquelle: erwinmueller.de