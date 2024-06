Heiraten auf Rügen Traumhaus Reethaus am Meer bis 8 Personen

Heiraten auf Rügen am Strand, im Leuchtturm oder historischen Gebäuden- wohnen im Reethaus am Meer bis 8 Personen. Etliche Reethäuser in direkter Nachbarschaft

Heiraten auf der malerischen Insel Rügen am Strand und gleichzeitig im luxuriösen Reethaus Santa Bernadette wohnen wird zunehmend beliebter. Die einzigartige Unterkunft bietet Platz für bis zu acht Personen und ist mit modernen Annehmlichkeiten ausgestattet, die den Aufenthalt unvergesslich machen.

Einzigartige Hochzeitslocation am Strand

Die Insel Rügen ist bekannt für ihre atemberaubenden Strände und malerischen Landschaften, die sich perfekt für eine unvergessliche Hochzeit eignen. Die Feier am Strand oder in einem Leuchtturm erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Dabei bietet das Reethaus Santa Bernadette eine exklusive Unterkunft, die das Erlebnis abrundet. Die Kombination aus der natürlichen Schönheit der Insel und der luxuriösen Ausstattung des Reethauses schafft eine ideale Kulisse für den schönsten Tag im Leben.

Luxuriöses Wohnen im Reethaus Santa Bernadette

Das Reethaus Santa Bernadette überzeugt mit vier komfortablen Schlafzimmern, zwei modernen Bädern mit Dusche und Badewanne und einem zusätzlichen GästeWC. Zur Unterhaltung steht ein großer TV-Bildschirm zur Verfügung, während die finnische Sauna für Entspannung sorgt. Zudem sind Wlan und eine Waschmaschine vorhanden, die den Aufenthalt bequem und stressfrei gestalten. Besondere Highlights sind die Bäder mit Bluetoothlautsprechern, die es ermöglichen, persönliche Lieblingsmusik zu genießen.

Außenbereich für unvergessliche Momente

Das Reethaus Santa Bernadette bietet zwei Terrassen, die mit eleganten Teakholzmöbeln ausgestattet sind. Ein Außenkamin sorgt für gemütliche Abende im Freien und setzt besondere Akzente. Die Terrassen bieten zudem einen wunderschönen Ausblick auf die Umgebung, sodass Gäste die malerische Natur Rügens in vollen Zügen genießen können. Durch diese exklusiven Außenbereiche wird der Aufenthalt im Reethaus unvergesslich.

Perfekte Kulisse für bis zu acht Personen

Das Reethaus Santa Bernadette ist die ideale Unterkunft für Hochzeitsgesellschaften mit bis zu acht Personen. Mit seiner großzügigen Raumaufteilung und den vielen Annehmlichkeiten bietet das Reethaus den perfekten Rahmen für Feierlichkeiten und gemeinsame Momente. Auch Familien und Freunde können hier eine wunderbare Zeit erleben und die Schönheit der Insel Rügen entdecken. Weitere Reethäuser stehen zur Verfügung.

Das Reethaus Santa Bernadette steht für luxuriöse Unterkünfte und unvergessliche Erlebnisse an einer der schönsten Küsten Deutschlands. Mit der einzigartigen Kombination aus moderner Ausstattung und natürlichen Elementen bietet es den perfekten Rückzugsort für Hochzeiten und erholsame Aufenthalte auf der Insel Rügen.

