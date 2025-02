Helau – Helau – Helau!

In den tollen Tagen ist lachen angesagt. Und zwar richtig. Mit strahlend weißen Zähnen, bitte schön!

Die 3 tollen Tage mit lustigem Faschingskostüm und witziger Lockenperücke und bunter Schminke im Gesicht, natürlich mit knallroten Lippen – und dann gelbstichigen Zähne? Das geht ja gar nicht. Es gibt schnelle Hilfe. Mit der Black is White Schallzahnbürste von Curaprox.

Ganz einfach und schonend zu weißen Zähnen

Ein strahlend weißes und ebenmäßiges Gebiss kann leider nicht jeder vorweisen. Dabei ist ein fröhliches Lächeln mit naturweißen, strahlenden Zähnen so sympathisch, gerade während des Karnevals, wo es so viel zu lachen gibt, ein Muss. Aber was tun? Zum Bleeching beim Zahnarzt reicht es nicht mehr, und nun mit scharfer, abrasiver Zahnpasta und Zahnbürste selbst losschrubben – besser nicht. Mit der „Black is White“ Hydrosonic Schallzahnbürste geht es Verfärbungen ganz sanft an den Kragen. Rotwein-, Kaffee- und Teeflecken auf den Zähnen werden durch schonende Reinigung entfernt und zurück bleiben naturweiße glänzende Zähne. Die Schweizer Mundhygienespezialisten von Curaprox wissen wie es geht, ohne den Zahnschmelz zu zerstören: mit CARBON-Aktivkohle-Partikel im Bürstenkopf. Der Bürstenaufsatz mit seinem pfiffigen Knick von 10 ° und der praktischen Tropfenform entfernt Plaque & Co mit individuell einstellbaren 22.000, 32.000 bis 42.000 Schwingungen. Selbst bei Implantaten, Brücken und Zahnspangen ist das kein Problem. Und dann das bildschöne mattschwarze Design, ein wirklicher Hingucker im Badezimmer.

Mit den meisten Zahnbürsten, egal ob manuell, elektrisch oder Schallzahnbürste erreicht man nicht alle Zähne. Oft sind die Bürstenköpfe zu groß, zu hart, was dann schnell für verbogene Borsten sorgt. Dass man dann nicht gründlich putzen kann, liegt auf der Hand. Verfärbungen lassen sich dann gar nicht entfernen. Und was ist mit den Zahnzwischenräumen und Fissuren? Ein Nistplatz für Karies und Bakterien. Zahnfleischtaschen bilden sich, eine schmerzhafte Parodentitis kann die Folge sein. Mit dem besonderen 10° Knick und den unterschiedlich langen Borsten im kleinen tropfenförmigen Bürstenaufsatz ist es dem Schweizer Unternehmen Curaprox gelungen, dass alle Zähne gründlich gereinigt werden. Schließlich sollen ja nicht nur die Frontzähne strahlen.

Black is White auf Reisen

Einmal geladen, hält der Akku im Handteil gute zwei Wochen – bei täglich 2 x 2 Minuten Putzzeit. Die Leistung bleibt bis zum Schluss gleichmäßig stark. Die kleine Ladestation könnte zwar mit in den Koffer, muss aber nicht. Das mitgelieferte USB-Ladekabel passt in den Computer, den Laptop und auch in die USB-Ladebuchse im Auto. Ein praktisches, robustes und formschönes Etui enthält zusätzlich zwei Bürstenaufsätze. So gut geschützt geht die „Black is White“-Zahnbürste mit seinem Besitzer auf Reisen in die Karnevalhochburgen und das Glas Rotwein wird jedenfalls keine sichtbaren Spuren auf den Zähnen hinterlassen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Karnevalfeiern!

