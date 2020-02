Helge Lütters neuer General Manager im Dolce Bad Nauheim

Bad Nauheim (hds).- Helge Lütters ist seit Februar 2020 neuer General Manager im Dolce by Wyndham Bad Nauheim. Der 52-Jährige verfügt über mehr als 25 Jahre Know-how in der internationalen Vier- und Fünf-Sterne-Hotellerie. Im Laufe seiner Karriere zeichnete er in zahlreichen Häusern für aufwendige Renovierungen und Umbaumaßnahmen und damit verbundenen Relaunches verantwortlich. So koordinierte der gebürtige Bonner beispielsweise als General Manager im Radisson Blu Schwarzer Bock in Wiesbaden u. a. den Fire & Life Safety-Umbau. Außerdem war er in diesem ältesten Grand Hotel Europas für den Aufbau sowie die Implementierung eines innovativen F&B-Konzepts zuständig.

1993 schloss Lütters seine Ausbildung zum Hotelfachmann im Hotel Palace in München erfolgreich ab. Danach sammelte er in der bayerischen Metropole erste Erfahrungen als Chef de Rang in der französischen Küche sowie in einem japanischen Restaurant. Schließlich führte ihn die Hotellerie an die Westküste der USA: Im The Mandarin Oriental in San Francisco durchlief er als Management Trainee alle Hotelabteilungen. Danach folgten Aufenthalte in Indonesien und Australien.

Zurück in Deutschland startete Lütters 1996 als F&B Assistant Manager im Grand Hotel Esplanade in Berlin – sein Fokus dort: Messen, Meetings und Events. Schon nach kurzer Zeit stieg er zum Manager Banqueting Sales auf. Zu seinen Hauptaufgaben zählten in dieser Funktion der M&E-Verkauf von 13 Tagungsräumen sowie einem Event-Schiff. Bald übernahm er im gleichen Haus die Position als Convention Sales Manager. Die weiteren Stationen seiner beruflichen Laufbahn führten ihn in Hotels der Radisson Blu-Gruppe in Köln, Düsseldorf, Zürich, Frankfurt am Main (Messe) und Wiesbaden, wo er stets Führungspositionen innehatte.

Das Dolce by Wyndham Bad Nauheim liegt an den grünen Ausläufern des Taunus. In die City von Frankfurt am Main und zum drittgrößten Flughafen Europas sind es nur 35 Minuten Fahrtzeit. Alle 146 Zimmer und 13 Suiten verfügen über einen großzügig gestalteten Arbeitsplatz, einen Sitzbereich sowie größtenteils Balkone. Umgeben von einem 200 Hektar großen Park stehen indoor 2.750 Quadratmeter Veranstaltungsfläche für Tagungen und Events aller Art zur Verfügung. Neben 27 flexiblen Meeting-Räumen beherbergt das Vier-Sterne-Hotel ein besonderes Veranstaltungsjuwel: Das historische Jugendstil-Theater mit 730 Plätzen kann für exklusive „Dinner on Stage“ und Produkt-Präsentationen und weitere kreative Veranstaltungsformate gebucht werden. In der Gesundheitsstadt Bad Nauheim verwöhnt auch das Hotel seine Gäste mit allen Sinnen: Feine Küche, ein Wellness-Bereich mit Hallenbad (20 x 8 Meter), finnischer Sauna, Biosauna, Dampfbad und Babor Beauty-Salon, Fitness-Einrichtungen sowie zahlreiche Freizeitangebote bieten Entspannung zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter. Des Weiteren zählte Bad Nauheim nach einer Focus-Studie zu den Top-Kurorten Deutschlands 2019! Für Elvis-Fans: Der King of Rock ’n‘ Roll lebte während seiner Militärzeit in einer Villa vis-à-vis.

