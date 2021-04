Henkel setzt auf mikrobiotischen Wirkstoff von BELANO medical

Kooperation bei Forschung und Entwicklung – Neue Marke St. Biome

Düsseldorf / Hennigsdorf b. Berlin, 22. April 2021 – Die BELANO medical AG hat mit Henkel Beauty Care einen weiteren bedeutenden Partner bei der Vermarktung mikrobiotischer Hautpflege gewonnen. Gemeinsam mit dem im Jahr 2020 ins Leben gerufenen Inkubator von Henkel Beauty Care wurde die neue Hautpflegeserie St. Biome entwickelt. Die neue Serie bietet der Haut durch den Einsatz des von BELANO medical entwickelten mikrobiotischen Wirkstoffes “stimulans” alles, was sie benötigt: natürliche Pflege und ein ausgeglichenes Hautmikrobiom. Durch den biobasierten mikrobiotischen Wirkstoff unterstützt St. Biome die natürlichen Selbstheilungs- und Abwehrkräfte der Haut.

St. Biome

Die Serie ist für alle Hauttypen geeignet – auch als therapiebegleitende Pflege bei Hautkrankheiten wie Neurodermitis, Akne, Rosazea oder Ekzeme. Die Formulierungen sind parfumfrei und ohne Alkohol, Parabene, Silikone, Farbstoffe und Allergene. Die Hautpflege enthält keine lebenden Zellen und keinerlei tierischen Bestandteile und ist frei von Nebenwirkungen. Die Artikel wurden alle in Deutschland entwickelt und kommen ohne Tierversuche aus.

Erhältlich sind folgende St. Biome Skin-Care Artikel:

Intensivcreme

Akutcreme

Hautlotion

Reinigungsmilch

Handcreme

Die innovative Hautpflegeserie ist auch für die Anwendung durch Dermatologen und Heilpraktiker geeignet.

Einzigartiges patentiertes Wirkprinzip

Alle Formulierungen der neuen Hautpflege-Serie beinhalten den mikrobiotischen Wirkstoff “stimulans”, der aus einem natürlichen Milchsäurebakterium gewonnen wird und die gesunden Bakterien des Hautmikrobioms stimuliert. Das patentierte Wirkprinzip ist einzigartig und die Wirksamkeit in klinischen Studien belegt. Prof. Dr. Christine Lang, Vorstand für Forschung und Entwicklung der BELANO medical AG: “Bisher ist kein anderer Wirkstoff bekannt, der in der Lage ist, innerhalb kürzester Zeit die natürliche Hautflora aufzubauen und damit äußerst positive Effekte für die Haut und Hautgesundheit zu erreichen.”

Die Formulierungen sind in ihrer Ergänzung durch weitere Inhaltstoffe so abgestimmt, dass der gesamte Wirkansatz mikrobiotisch ist. So werden die nützlichen Bakterien auf der Haut durch bioaktive Inhaltsstoffe stimuliert. Das Mikrobiom der Haut regeneriert sich, und die Hautfunktionen normalisieren sich.

Anwendung und Anwendungsdauer richten sich nach der Art der Erkrankung und der Beeinträchtigung der Hautflora sowie nach individuellen Umweltbedingungen. Studien haben belegt, dass durch den mikrobiotischen Wirkstoff “stimulans” bereits nach 14 Tagen eine Verbesserung der Hautqualität erreicht werden kann.

Über die BELANO medical AG:

Die BELANO medical AG ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das die Ergebnisse aus der Erforschung positiv wirkender Mikroorganismen für Medizin- und Pflegeprodukte nutzt. Dabei werden neuartige Therapieansätze für medizinische Hautpflege, zur Prävention von Krankheiten und zur Unterstützung von Heilungsprozessen entwickelt und vermarktet. Auf diese Weise sollen neue Therapie-Optionen für bisher nicht befriedigend behandelbare Erkrankungen und Indikationen entstehen. Ziel ist es, diese patentgeschützten Wirkstoffe und deren Produkte für jeden Menschen verfügbar zu machen. Das Unternehmen setzt dabei auf die nationale und internationale Zusammenarbeit mit Distributoren und anderen Partnern wie Henkel oder die Drogeriemarktkette Müller.

Über Henkel:

Henkel verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen – sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft: So ist Henkel Adhesive Technologies globaler Marktführer im Klebstoffbereich. Auch mit den Unternehmensbereichen Laundry & Home Care und Beauty Care ist das Unternehmen in vielen Märkten und Kategorien führend. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Henkel einen Umsatz von über 19 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von rund 2,6 Mrd. Euro. Henkel beschäftigt weltweit mehr als 53.000 Mitarbeiter, die ein vielfältiges Team bilden – verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, einen gemeinsamen Unternehmenszweck und gemeinsame Werte. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Indizes und Rankings bestätigt. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Weitere Informationen unter www.henkel.de.

Die BELANO medical AG ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das die Ergebnisse aus der Erforschung positiv wirkender Mikroorganismen für Medizin- und Pflegeprodukte nutzt. Dabei werden neuartige Therapieansätze für medizinische Hautpflege, zur Prävention von Krankheiten und zur Unterstützung von Heilungsprozessen entwickelt und vermarktet. Auf diese Weise sollen neue Therapie-Optionen für bisher nicht befriedigend behandelbare Erkrankungen und Indikationen entstehen. Ziel ist es, diese patentgeschützten Wirkstoffe und deren Produkte für jeden Menschen verfügbar zu machen. Das Unternehmen setzt dabei auf die nationale und internationale Zusammenarbeit mit Distributoren und anderen Partnern wie Henkel oder die Drogeriemarktkette Müller.

Firmenkontakt

BELANO medical AG

Johannes Lang

Neuendorfstraße 19

16761 Hennigsdorf bei Berlin

(03302) 86 37 995

info@belanomedical.com

http://www.belanomedical.com

Pressekontakt

BELANO medical AG / Claudius Kroker · Text & Medien

Prof. Dr. Christine Lang

Neuendorfstraße 19

16761 Hennigsdorf bei Berlin

(03302) 86 37 995

belano@ck-bonn.de

http://www.belanomedical.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.