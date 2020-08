Herbalife Nutrition Foundation unterstützt Deutsches Kinderhilfswerk

Über 31.000 Euro für Ernährungsprogramme dreier sozialer Einrichtungen in Berlin, Hamburg und Stuttgart

Darmstadt, 28. August 2020 – Gute Ernährung als Bestandteil einer glücklichen Kindheit – dafür setzt sich die Herbalife Nutrition Foundation weltweit ein. Um bedürftige Kinder und Jugendliche zu unterstützen, sammelten die selbständigen Mitglieder im Rahmen ihres Engagements für das Charity-Projekt des globalen Nahrungsmittelunternehmens Herbalife Nutrition in einer großangelegten Spendenaktion für die Herbalife Nutrition Foundation insgesamt über 31.000 Euro, die dem Kindernothilfefonds des Deutschen Kinderhilfswerkes zugutekommen. Aus diesem Fonds werden jetzt Ernährungsprojekte im Haus Babylon in Berlin, beim Verband für offene Kinder- und Jugendarbeit in Hamburg und im Jugendhaus Hallschlag in Stuttgart unterstützt.

Das Deutsche Kinderhilfswerk und Herbalife Nutrition haben ein gemeinsames Ziel: Bedürftige Kinder und ihre Familien bei einer ausgewogenen Ernährung unterstützen. Kinder und Jugendliche sollen hierbei durch regelmäßig stattfindende Kurse lernen, wie sie für sich und ihre Familie selbst lecker und gesund kochen können.

“Das Deutsche Kinderhilfswerk unterstützt Kinder und Jugendliche an genau der richtigen Stelle – denn jedem Kind sollte eine gesunde Ernährung zugänglich sein. Sie ist wichtiger Bestandteil einer glücklichen Kindheit. Deshalb ist es uns eine große Ehre, auch in diesem Jahr aktiv einen Beitrag zu leisten und Kinder und Jugendliche mit gesunden Mahlzeiten zu unterstützen”, sagt Mark von der Meden, Herbalife Nutrition Country Director Germany, Austria & Switzerland.

“Ein großes Dankeschön an die Herbalife Nutrition Foundation, die mit ihrer Spende unsere Arbeit großzügig unterstützt. Eine gesunde und nachhaltige Ernährung ist die wesentliche Grundlage für ein gesundes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen. Dabei ist das Ernährungsverhalten ein zentraler Bestandteil eines gesunden Lebensstils, der wesentlich im Kindesalter erlernt und gebildet wird. Die hier erworbenen Ernährungsmuster behalten Kinder und Jugendliche oft ein Leben lang”, betont Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes, bei der Übergabe des Schecks am 20. August.

Die Partnerschaft zwischen Herbalife Nutrition und dem Deutschen Kinderhilfswerk besteht seit 2011 und wird für die kommenden Jahre verlängert.

Über die Herbalife Nutrition Foundation

Die Herbalife Nutrition Foundation (HNF) ist eine US-amerikanische gemeinnützige Organisation nach § 501 (c) (3), die sich der Unterstützung weltweiter Initiativen widmet, indem sie bedürftigen Kindern gesunde Mahlzeiten und Ernährungsschulungen bereitstellt. HNF unterstützt über 130 Programme und fördert täglich gesundes Wachstum und die Entwicklung von Kindern. Wir setzen uns dafür ein, dass Kindern eine gute Ernährung für eine bessere Zukunft geboten wird. Darüber hinaus unterstützt HNF weltweit Hilfsmaßnahmen bei Naturkatastrophen. Für weitere Informationen über HNF und wie Sie die Kinder in unseren Programmen unterstützen können, besuchen Sie HerbalifeNutritionFoundation.org.

Herbalife Nutrition ist ein globales Unternehmen im Bereich Ernährung, dessen Ziel eine gesündere und glücklichere Welt ist. Das Unternehmen erfüllt seinen Auftrag für Ernährung – mit herausragenden Ernährungsprodukten und -programmen das Leben von Menschen positiv zu beeinflussen – schon seit 1980. Gemeinsam mit unseren selbständigen Herbalife Nutrition Mitgliedern haben wir uns dazu verschrieben, Lösungen zu finden für die weltweiten Probleme durch ungesunde Ernährung, Übergewicht, explodierende Kosten im Gesundheitswesen und für den Anstieg der selbständigen Unternehmer in allen Altersgruppen. Herbalife Nutrition bietet qualitativ hochwertige, wissenschaftlich gestützte Produkte, die zumeist in unseren unternehmenseigenen Anlagen hergestellt werden, individuelles Coaching mit einem selbständigen Mitglied von Herbalife Nutrition und eine Gemeinschaft mit einem unterstützenden Ansatz, der unsere Kunden dazu ermutigt, einen gesünderen, aktiveren Lebensstil zu führen.

Herbalife Nutrition”s gezielte Produkte für Ernährung, Gewichtskontrolle, Vitalität und Fitness sowie Körperpflege sind in über 90 Ländern ausschließlich für und über selbständige Mitglieder erhältlich.

Das Unternehmen Herbalife Nutrition nimmt seine soziale Verantwortung wahr und unterstützt die Herbalife Nutrition Foundation (HNF) und deren Casa Herbalife Programme, um so dazu beizutragen, bedürftigen Kindern eine gute Ernährung zu bieten. Außerdem sind wir stolz darauf, weltweit über 190 Sportler, Teams und Events auf Weltklasseniveau zu sponsern.

Herbalife Nutrition hat weltweit etwa 8.300 Mitarbeiter und seine Aktien werden an der New York Stock Exchange (NYSE: HLF) gehandelt. Im Jahr 2019 beliefen sich die Umsatzerlöse auf ca. 4,9 Milliarden US-Dollar. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie herbalife.de oder mein-bestes-ich.com.

Herbalife Nutrition ermutigt zudem Investoren, regelmäßig unsere Investor Relations-Webseite auf ir.herbalife.com zu besuchen. Hier finden Sie regelmäßig aktualisierte Informationen über unsere Finanzen und weitere Angaben.

