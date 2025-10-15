Liebe Sport-, Schützen- und Karnevalsbegeisterte!

Der Sommer ist vorbei. Der Herbst ist da. Die Tage werden kürzer. In der Natur fallen die Blätter. Bei uns fallen die Preise! Mit unseren Herbst-Highlights präsentieren wir Ihnen Trophys, Pokale, Orden usw. mit lukrativen Rabatten. Nutzen Sie unsere attraktiven Angebote und bestellen Sie, solange der Vorrat reicht!

Sport-Angebote

Marmortrophy-Serie: nur 22,41 € (= 10 % Rabatt)

NEU: Trophy (12,8 cm hoch) aus massivem Marmor in Gold, Silber und Bronze, mit einem Sportmotiv Ihrer Wahl und Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes (30 Gravurzeichen sind gratis).

Glastrophy-Serie: ab 20,61 € (= 10 % Rabatt)

Moderne Trophy in 3 verschiedenen Größen (15,0 x 13,0 cm; 17,0 x 15,0 cm; 19,5 x 18,0 cm), mit Bicolor-Holz (Mahagoni und Silber), einem EXKLUSIVEN Sportmotiv Ihrer Wahl und Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes (30 Gravurzeichen sind gratis).

Colorpokal-Serie: ab 12,51 € (= 10 % Rabatt)

NEU: Pokal in 4 verschiedenen Größen (28,5 x 10,0 cm; 30,0 x 10,0 cm; 31,0 x 10,0 cm; 33,0 x 10,0 cm), auf einem Marmorsockel, mit einem Sportmotiv Ihrer Wahl und Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes (30 Gravurzeichen sind gratis).

Herbst-Highlights nicht verpassen, solange der Vorrat reicht: www.pokale-sack.de

Schützen-Angebote

Klassikorden-Serie: nur 10,71 (= 10 % Rabatt)

Orden (4,0 x 3,2 cm) in Gold, Silber und Altsilber, mit Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes auf der Vorder- und Rückseite sowie Ihres Vereinswappens auf der Rückseite.

Klassikorden-Serie: nur 19,35 € (= 10 % Rabatt)

Orden (5,8 x 5,8 cm) in 5 verschiedenen Farbkombinationen, mit Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes und Vereinswappens auf der Rückseite sowie einer Schützenauflage Ihrer Wahl auf der Vorderseite.

Klassikorden: nur 25,11 € (= 10 % Rabatt)

Orden (5,2 x 5,2 cm) in Altsilber/Gold, mit Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes und Vereinswappens auf der Rückseite sowie einer Schützenauflage Ihrer Wahl auf der Vorderseite.

Herbst-Highlights sichern, solange der Vorrat reicht: www.schuetzenorden-sack.de

Karnevals-Angebote

3D-Brillantorden: ab 6,21 € (= 10 % Rabatt)

Dreidimensionaler Orden (9,0 x 9,5 cm) in Gold, mit Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes und Vereinswappens, Band oder Kordel in Wunschfarbe und Schmucksteinen in 4 verschiedenen Farben.

3D-Brillantorden: ab 6,53 € (= 10 % Rabatt)

Dreidimensionaler Orden (10,5 x 10,5 cm) in Gold, Altgold, Silber und Altsilber, mit Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes und Vereinswappens, Band oder Kordel in Wunschfarbe und Schmucksteinen in 4 verschiedenen Farben.

Ehrentafel: nur 40,41 € (= 10 % Rabatt)

NEU: Edle Tafel (25,0 x 20,5 cm) mit hochwertiger Aluminiumeinlage, einem Karnevalmotiv Ihrer Wahl und Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes (30 Gravurzeichen sind gratis).

Herbst-Highlights nutzen, solange der Vorrat reicht: www.karnevalsorden-sack.de

Profitieren Sie von unseren Herbst-Preisen und greifen Sie zu. Weitere interessante Artikel zu attraktiven Preisen finden Sie in großer Vielfalt in unseren 3 Shops. Schauen Sie doch einfach mal rein und lassen Sie sich inspirieren. Es lohnt sich!

Herzliche Grüße aus dem herbstlichen Grevenbroich

Ihr Heinz-Josef Sack und Team

