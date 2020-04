Herrenschuhe in Übergrößen in allen Variationen bei schuhplus

XXL-Händler für große Herrenschuhe überzeugt mit großer Auswahl

Männer mit Schuhgröße 46 bis 54 müssen manchmal eine wahre Odyssee hinter sich bringen, bis sie ein Paar Schuhe finden, das zu Ihrem Look passt und dem Anlass angemessen ist. Dabei muss das gar nicht sein. Denn schuhplus – Schuhe in Übergrößen bietet eine riesige Auswahl an großen Herrenschuhen in allen Variationen. Das Sortiment reicht von sportiven und lässigen über klassische und elegante bis hin zu sehr funktionalen Schuhen, sodass für jeden Mann mit großen Füßen etwas Passendes dabei sein sollte. Alle Herrenschuhe in Übergrößen können ganz bequem im Online Shop bestellt werden. Die Lieferung erfolgt dann an die Wunschadresse. Darüber hinaus bietet schuhplus drei stationäre Geschäfte, die sich Dörverden, Kaltenkirchen und im Saterland befinden.

Extragroße Sneakers für sportive Herren

Sneaker liegen gerade voll im Trend und dürfen deswegen auch nicht im Online Shop von schuhplus fehlen. Diese Herrenschuhe in Übergrössen sind nicht nur extrem bequem, sie drücken auch ein Lebensgefühl aus und werden vor allem im urbanen Kontext häufig getragen. Für coole Streetstyle-Looks sind beispielsweise die extragroßen komplett weißen Sneaker aus dem Online Shop eine gute Wahl. Die passen hervorragend zu einer Jeans im Used-Look, einem weißen T-Shirt und einer Jeansjacke. Doch auch Sneakers im Metallic Look oder mit einer bunten Farbkombination liegen hoch im Kurs. Sneakers werden aber längst nicht mehr nur in der Freizeit getragen. In vielen Start-Ups und modernen Unternehmen sind sie zum Bestandteil des Bürolooks geworden und werden ganz entspannt mit Jeans, Hemd und Sakko kombiniert. Sie geben dem seriösen Look eine jugendliche Note. Darüber hinaus bietet schuhplus natürlich auch ganz normale Sportschuhe in Übergrößen, die zum Laufen oder für das Training im Fitnessstudio geeignet sind.

Der Klassiker: Eleganter Lederhalbschuh für seriöse Looks

Ein absoluter Klassiker der Herrenschuhmode ist der eleganter Lederhalbschuh zum Schnüren, der auch in vielfältiger Auswahl bei schuhplus zur Auswahl steht. Diese eleganten Schuhe zum Schnüren zeigen sich mal ganz schlicht und mal mit dekorativen Lochmustern und Ziernähten. Für den extravaganten Geschmack gibt es außerdem Halbschuhe in Schlangenlederoptik oder in aufregenden Farben, wie einem kräftigen Kirschrot.

Funktionale Herrenschuhe in Übergrössen

Neben der Optik spielt auch die Funktion der Herrenschuhe in Übergrössen eine wichtige Rolle. Damit Männer mit großen Füßen in jeder Situation optimal ausgerüstet sind, gibt es in Europas größtem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen beispielsweise auch robuste Trekking- und Outdoorschuhe oder Schlittschuhe und Inlineskater zu entdecken. Wie alle anderen Modelle stehen auch diese Herrenschuhe in Übergrössen online zur Verfügung. Da das Unternehmen großen Wert auf eine schnelle Lieferung legt, muss der Kunde in der Regel nicht lange auf seine Ware warten.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 8909080

04234 8909089

presse@schuhplus.com

https://www.schuhplus.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.