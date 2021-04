Herzenswunsch Traumauto / Kaufabsicht und Kreditbereitschaft der Deutschen steigen

– 54,6 Prozent der Deutschen, die eine größere Anschaffung planen, wollen sich 2021 ein Auto oder Motorrad kaufen

– 61,1 Prozent sind bereit, für ihre Traumanschaffungen einen Kredit aufzunehmen

– norisbank zum achten Mal “Fairster Autofinanzierer

Bonn, 8.04.2021 | Die Konsumpläne der Deutschen steigen zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie deutlich. Fast ein Viertel der Deutschen plant für 2021 eine größere Anschaffung (24,3 Prozent, Herbst 2020: 16,6 Prozent, Frühjahr 2020: 17,5 Prozent, 2019: 21,0 Prozent). Das neue Auto oder Motorrad ist – vielleicht gerade auch in der aktuell herausfordernden Situation – für viele Deutsche ein besonderer Wunsch.

Die Anzahl derer, die sich im Rahmen der geplanten größeren Anschaffungen ein neues Auto oder Motorrad zulegen wollen, steigt laut der repräsentativen Umfrage im Auftrag der norisbank deutlich – die Kaufpläne der Deutschen liegen sogar über dem Vor-Corona-Niveau von 2019 (Frühjahr 2021: 54,5 Prozent, Herbst 2020: 43,5 Prozent, 2019: 50,2 Prozent).

Die Wahl der Finanzierung hat sich jedoch verändert: Jeder vierte Befragte plant, die großen Neuanschaffungen aus Ersparnissen zu bestreiten (24,6 Prozent, Herbst 2020: 24,1 Prozent, Frühjahr 2020: 20,7 Prozent, 2019: 30,8 Prozent). Angesichts des Spar-Booms im Corona-Jahr 2020 und der deutlich eingeschränkten Konsummöglichkeiten ist dies nicht verwunderlich, wenngleich hier noch nicht der Wert von 2019 erreicht wird. Doch oft ist der Neukauf beispielsweise eines Autos vom Ersparten zumindest nicht gänzlich möglich – insbesondere mit Blick auf die realen und erwarteten finanziellen Einbußen durch die Corona-Pandemie. Viele Kaufinteressenten sind deshalb auf der Suche nach einer Alternative. Die aktuelle Befragung zeigt: Ein Großteil der Deutschen ist bereit, sich für ein neues Auto oder eine ähnlich große Anschaffung, Geld von der Bank zu leihen. Während im Oktober 2019 dies noch für jeden zweiten Deutschen zutraf, sind mittlerweile mehr als drei von fünf Befragten mit Anschaffungswünschen wieder bereit, einen Kredit aufzunehmen (61,1 Prozent, Herbst 2020: 60,0 Prozent; 2019: 50,2 Prozent).

Kredit bleibt Finanzierungsoption Nummer eins

Im Durchschnitt der letzten vier Jahre haben 54,2 Prozent der Befragten im Zusammenhang einer Anschaffung geplant, einen Kredit aufzunehmen oder zogen dies in Erwägung. Interessant sind die Veränderungen in einzelnen Altersgruppen. Hier zeigt sich keineswegs eine homogene Entwicklung. Auch wenn die Kreditbereitschaft bei den 30- bis 39-Jährigen im Vergleich zu den anderen Altersgruppen weiterhin am höchsten bleibt, ist sie seit Herbst 2020 um 15 Prozentpunkte zurückgegangen (73,6 Prozent, Herbst 2020: 88,6 Prozent), während die Kreditbereitschaft der 18- bis 29-Jährigen im gleichen Zeitraum um 9 Prozentpunkte angestiegen ist (56,9 Prozent, Herbst 2020: 47,9 Prozent). Die Attraktivität von kreditbasierten Käufen erklärt sich sicherlich insbesondere mit der aktuellen Niedrigzinslage und den damit verbundenen historisch attraktiven Kreditkonditionen. Möglicherweise haben auch die finanziellen Einbußen aus dem letzten Krisenjahr einen wichtigen Einfluss auf die Kreditbereitschaft.

In jedem Fall ist es bei der Wahl eines kreditfinanzierten Kaufs wichtig, den passenden Kredit für die eigenen Bedürfnisse zu finden -die Autofinanzierung ist mit den üblicherweise höheren Anschaffungskosten keine Ausnahme. Die Wahl des Kredits kann genauso maßgeblich für die Zufriedenheit in der Zukunft sein wie die Wahl des richtigen Automodells. Bei einem Kredit zählen für die Bankkunden jedenfalls nicht mehr nur die günstigen Konditionen. Viele Kunden haben erkannt, dass auch eine gute und transparente Beratung, eine faire Kommunikation, ein unkomplizierter Antragsprozess und viele weitere Faktoren bei einem Kredit von besonderer Bedeutung sind.

Fairness überzeugt!

Bereits zum achten Mal in Folge wurden Deutschlands Autokäufer im Rahmen der groß angelegten Fairness-Studie des Kölner Analyse- und Beratungsunternehmens Service-Value im Auftrag von Focus-Money (Ausgabe 8/2021) befragt und haben entschieden: Die norisbank ist erneut “Fairster Autofinanzierer”. Als eine Bank, die den Kunden täglich rund um die Uhr zur Verfügung steht, konnte sich die norisbank im Wettbewerb mit zahlreichen Banken und insbesondere Autobanken erneut erfolgreich platzieren. Dabei hat sie gleich in fünf Kategorien mit “sehr gut” überzeugt: “Faire Konditionen”, “Faire Produktleistung”, “Faire Kundenkommunikation”, “Fairer Kundenservice” und “Faire Kundenberatung” – insbesondere Letztere spielt laut Service-Value bei der Kreditauswahl eine entscheidende Rolle.

“Dem Kunden ein faires und günstiges Kreditangebot zu bieten, steht bei uns an oberster Stelle – sowohl bei unseren Ratenkrediten im Allgemeinen als auch im Besonderen bei der Autofinanzierung”, betont Maik Wennrich, Leiter Produktmanagement bei der norisbank. “Sollte es uns beispielsweise einmal nicht gelingen, dem Kunden die besseren Konditionen anzubieten und der Kunde erhält innerhalb von vier Wochen ein günstigeres Angebot bei einer anderen Bank, dann kann er den Kredit bei uns kostenlos zurückgeben und bekommt noch 50 Euro von uns dazu.” Davon losgelöst ist es jedoch immer ratsam, dass sich Kreditinteressierte besonders in unsicheren Zeiten wie diesen Gedanken über ihre finanzielle Situation machen und prüfen, ob sie sich die Kreditraten leisten können. “Wenn der Kunde hierzu Fragen hat, dann helfen wir gerne auch am Telefon – sogar abends und am Wochenende”, ergänzt Maik Wennrich.

Mehr Informationen zur norisbank finden Sie unter www.norisbank.de oder besuchen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/norisbank

Über die Umfrage

Die norisbank hat zusammen mit dem Marktforschungsinstitut Innofact AG 1.005 Personen ab 18 Jahren bevölkerungsrepräsentativ nach Alter und Geschlecht befragt. Die Online-Befragung wurde Ende Februar 2021 durchgeführt.

Die norisbank – ein Unternehmen der Deutsche Bank Gruppe – ist eine moderne Direktbank, die ihren über 560.000 Kunden online und telefonisch an 7 Tagen die Woche 24 Stunden zur Verfügung steht. Mit Services rund um die Uhr – wo immer der Kunde ist – sowie ganz ohne die Bindung an ein Filialnetz und Filialöffnungszeiten versteht sich die norisbank als die smarte “immer-und-überall-dabei” Bank. Sie bietet ihren Kunden Produkte und Services in Testsieger-Qualität zu stets attraktiven Konditionen. Neben den Kernangeboten – dem “Top-Girokonto” in Testsieger-Qualität und der kostenlosen Kreditkarte sowie dem günstigen “Top-Kredit” – bietet die norisbank ihren Kunden breit gefächerte Leistungen: von der Geldanlage bis hin zu Versicherungen.

Für ihre kundenorientierten Angebote wurde die norisbank in den letzten Jahren vielfach prämiert. So errang die unter anderem das norisbank Top-Girokonto beim großen Girokonten-Vergleich 2020 von EURuro den Test-Sieg. Auch der TÜV Saarland beurteilte das Preis-Leistungsverhältnis des norisbank-Angebots und die Kundenzufriedenheit Ende 2020 jeweils mit der Note “sehr gut”. 2020 kürte Focus Money die norisbank zudem zu “Deutschlands beste Direktbank”. Vielfache weitere Auszeichnungen bestätigen darüber hinaus die Top-Qualität und das hervorragende Preis-Leistungsverhältnis der norisbank. Weitere aktuelle Informationen hierzu:

https://www.norisbank.de/ueber-uns/norisbank/auszeichnungen.html

Kontakt

norisbank GmbH

Christian Jacobs

Reuterstraße 122

53129 Bonn

+49 (0)228 280 45-190

christian-a.jacobs@norisbank.de

http://www.norisbank.de