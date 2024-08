Hessischer Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) zu Gast bei Pfeiffer Vacuum

Zu einem Unternehmensbesuch bei Pfeiffer Vacuum in Asslar konnten Vorstandsmitglied Thilo Rau und Geschäftsführer Daniel Sälzer den hessischen Wirtschaftsminister und stellvertretenden hessischen Ministerpräsidenten Kaweh Mansoori willkommen heißen. Sie führten den Minister und seine Begleiter durch die modernen Produktionsstätten. Dort informierten sie ihn über die innovativen Technologien und Produkte des Unternehmens sowie über das umfangreiche Ausbildungsangebot am Standort.

Als Teil der internationalen Busch Group ist Pfeiffer Vacuum ein bedeutender Arbeitgeber in Mittelhessen und trägt durch seine weltweiten Aktivitäten zur wirtschaftlichen Stabilität sowie zum Wachstum der Region bei. Am Standort in Asslar arbeiten über 1.000 Mitarbeiter.

Während seines Besuchs bekam der Minister Einblick in die hochtechnologischen Vakuumlösungen von Pfeiffer Vacuum, mit denen unter anderem internationale Forschungseinrichtungen und Universitäten die Megatrends von morgen erforschen und damit technologischen Fortschritt ermöglichen. So kommt die Vakuumtechnologie aus Asslar zum Beispiel bei der Weltraumforschung und der Entwicklung von neuen, sauberen Energiequellen zum Einsatz. In der Grundlagenforschung zur Kernfusion, aber auch zu innovativen medizinischen Behandlungen – zum Beispiel in der Krebsforschung – ist Vakuumtechnologie unerlässlich. Die Produkte von Pfeiffer Vacuum sind außerdem für die Sicherstellung der Qualität von Medikamenten im Einsatz und werden auch in der Elektromobilität, im Wachstumsmarkt der Digitalisierung sowie in Bio- und Nanowissenschaften eingesetzt. Neben den vielfältigen Anwendungen beeindruckte die Besucher auch, dass nahezu alle Nobelpreise in den Bereichen Chemie und Physik auf Forschungen basieren, die Vakuumtechnologie benötigen.

Neben der Vorstellung der Vakuumtechnologie kamen auch Themen wie Nachwuchsförderung und internationaler Wettbewerb in der Branche auf. Minister Mansoori betonte nach seinem Besuch: „Bei Pfeiffer Vacuum wurde deutlich, wie wichtig Innovation in der Technologiebranche ist. Ich bin beeindruckt von den fortschrittlichen Entwicklungen, die hier bereits umgesetzt werden. Ein besonderes Highlight war für mich der umfangreich ausgestattete Ausbildungsbereich. Die Auszubildenden können hier direkt im Betrieb die unterschiedlichen handwerklichen und technischen Fähigkeiten erlernen.“

Ein weiterer Schwerpunkt des Besuchs war das Engagement von Pfeiffer Vacuum für Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, seine Produktion und Produkte so umweltfreundlich wie möglich zu gestalten. Dies umfasst die Reduzierung von CO-Emissionen, den Einsatz erneuerbarer Energien und die Entwicklung energieeffizienter Vakuumlösungen. Pfeiffer Vacuums Standort in Asslar wurde im renommierten Nachhaltigkeitsrating von EcoVadis mit einer Goldmedaille ausgezeichnet.

Während des Rundgangs konnten die Besucher auch mehr über die Standorterweiterung mit dem Namen „Future Factory Asslar“ erfahren. Sie wird die Produktions- und Logistikkapazitäten bedeutend erhöhen. Kernstück ist das 8.000 Quadratmeter umfassende Logistikzentrum mit einem integrierten, vollautomatischen Lager. Zudem werden über 1.000 Quadratmeter zusätzliche Produktionsfläche sowie eine Serviceumgebung geschaffen, in der alle Servicebereiche zentral zusammenarbeiten. Parallel dazu wird ein Teil des Bestandsgebäudes modernisiert.

Der Besuch wurde von einer Vielzahl politischer Vertreter begleitet, darunter Mitglieder des Hessischen Landtags und des SPD Ortsvereins Asslar. Zudem waren Wolfgang Schuster, Landrat des Lahn-Dill-Kreises, und Christian Schwarz, Bürgermeister der Stadt Asslar, anwesend.

Pfeiffer Vacuum (Börsenkürzel PFV, ISIN DE0006916604) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Lecksucher, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung sowie Halbleiter und Zukunftstechnologien. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum heute weltweit aktiv. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 4.000 Mitarbeitende und hat über 20 Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie 10 Produktionsstandorte weltweit.

Pfeiffer Vacuum gehört zur Busch Group, die weltweit einer der größten Hersteller von Vakuumpumpen, Vakuumsystemen, Gebläsen, Kompressoren und Abgasreinigungssystemen ist. Unter ihrem Dach vereint die Busch Group die drei bekannten Marken Busch Vacuum Solutions, Pfeiffer Vacuum und centrotherm clean solutions.

Mehr Informationen unter www.pfeiffer-vacuum.com

Firmenkontakt

Pfeiffer Vacuum

Sabine Neubrand

Berliner Strasse 43

35614 Asslar

+49 6441 802 1223

+49 6441 802 1500



https://www.pfeiffer-vacuum.com

Pressekontakt

Pfeiffer Vacuum GmbH

Sabine Neubrand

Berliner Strasse 43

35614 Asslar

+49 6441 802 1223

+49 6441 802 1500



https://www.pfeiffer-vacuum.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.