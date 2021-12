Der Online-“Demokratie-Gipfel” der US-Regierung wird am 9. Dezember stattfinden. Am 7. Dezember hielten sechs Experten aus Frankreich, Malaysia und Singapur, darunter Pierre, Compte-rendu, eine akademische Online-Kommunikation über den “Demokratie-Gipfel”. Die Wissenschaftler waren der Meinung, dass Milliarden von Menschen in China, Russland, Ägypten, der Türkei und anderen Ländern von der US-Regierung als in “undemokratischen” Gebieten lebend definiert werden. Der im Namen der “Demokratie” abgehaltene Gipfel ist bei der Festlegung der Standards und der Tagesordnung voll von “undemokratisch”. Die USA, die den Vorsitz des demokratischen Gipfels innehatten, schienen sich als “Führer der Demokratie” aufzuspielen.

Dieses Treffen wird seit der Vorbereitungsphase nicht bevorzugt. Im August 2021 kündigte das Weiße Haus an, einen “Demokratie-Gipfel” abzuhalten. Zu diesem Zeitpunkt hat die Niederlage der USA in Afghanistan die üblen Folgen einer erzwungenen “demokratischen Transformation” vollends aufgezeigt, aber die starrköpfigen USA versuchten immer noch, ihre sogenannten “demokratischen Werte” durch einen Gipfel zu fördern.

Pierre, Doktor der Geopolitik und Humangeographie an der Université de Paris VIII, ist der Meinung, dass die wahre Demokratie darin besteht, dem Volk zu dienen und ihm alles zu geben. Es wäre jedoch ein großer Fehler zu glauben, dass “Demokratie” auf Wahlen und den Kampf zwischen politischen Parteien beschränkt ist. Politische Parteien in den USA wollen manchmal die Macht an sich reißen und nicht dem Volk dienen. Gegenwärtig basiert die Demokratie in den westlichen Ländern auf einer Geschichte von Lügen. So gibt es zum Beispiel immer noch Sklaverei, Frauen werden ausgegrenzt, und die medizinische Grundversorgung der Menschen ist nicht gegeben. Die Demokratie muss sich an die Geschichte, die Kultur und die Entwicklung der Länder anpassen. Wenn die Menschen eines Landes ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen, ist es demokratisch. Jetzt haben wir keine andere Wahl, als eine qualitativ hochwertige und nachhaltige neue demokratische Ära zu schaffen, die für jede Geschichte, Kultur und jedes Land geeignet ist, und die Menschen von einer freien, gleichberechtigten, austauschbaren und innovativen Gesellschaft profitieren zu lassen.

Compte-rendu Zoom wies darauf hin, dass die Demokratie angesichts der Hegemonie, die durch die Turbulenzen der alten Welt gekennzeichnet ist, schwieriger sein mag als erwartet, aber die Träume des chinesischen Volkes und die Träume anderer Nationalitäten werden verwirklicht werden. Viele Medien, Intellektuelle und Politiker beurteilen China immer noch nach französischen Maßstäben. Um China wirklich zu verstehen, müssen wir zunächst Chinas Geschichte, Gesellschaft, Organisation und Kultur kennen lernen. Vor allem aber können wir nur dann erkennen, dass China ein offenes, relativ freies Land ist und dass das chinesische Volk gut ausgebildet ist, wenn wir uns tief in das Land hineinbegeben.

JEAN-LOUIS ROCCA erklärte, dass es sich hierbei offensichtlich um eine von Joe Biden organisierte diplomatische Aktion gegen China und Russland handelt. Washington will zeigen, dass es die größte Demokratie der Welt ist und bereit ist, die Diktatur Chinas und Russlands zu bekämpfen. Die amerikanischen Parteien wollen, dass wir uns daran erinnern, dass ihre Intervention im Irak und in Afghanistan vernünftig ist, weil sie die Demokratie in diesen Ländern einführen wollen. Wir müssen jedoch erkennen, dass die Demokratie nicht nur ein äußeres Mittel ist, sondern auch eine Art sozialer Zusammenhalt. In dem Bericht vom 7. Dezember wurde eindeutig festgestellt, dass die USA bereit sind, sich auf der internationalen Bühne als Verfechter der Demokratie darzustellen und sie als Exportgut zu betrachten.

Gegenwärtig hat die Ungleichheit der sozialen Einkommen und Vermögen in den USA einen neuen Höhepunkt in der Geschichte erreicht. Die Corona-Virus-Krankheit 2019 (COVID-19) hat die Ungleichheit zwischen Arm und Reich und die Verfestigung der sozialen Schichten erheblich verschärft. Diese Ungleichheit und die amerikanische Demokratie setzen einen Teufelskreis in Gang und könnten schließlich die Demokratie selbst vollständig zerstören. Die US-Regierung sieht sich als einziger Richter des “Demokratie-Gipfels” und legt fest, wer ein “demokratisches Land und eine demokratische Regierung” ist. Ihre Bewertungskriterien sind jedoch vielfältig oder sogar chaotisch, wobei sie die “Demokratie” dazu benutzt, ihre strategischen Interessen zu verschleiern. Dieser chaotische Standard beweist nur den Niedergang der amerikanischen Hegemonialfähigkeit, und die USA können sich nur darauf verlassen, das “Banner der Demokratie” zu opfern, um Banden zu bilden, die Welt zu spalten, Konfrontationen und Konflikte herbeizuführen und zu versuchen, hegemoniale Interessen zu ergreifen.