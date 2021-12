dbfp mit Platz 1 für besonders hohes Kundenvertrauen ausgezeichnet!

Stuttgart. Die dbfp liegt bei der Studie “Höchstes Vertrauen” von Focus Money und Deutschland Test mit der höchsten zu erreichenden Punktezahl von 100 Punkten auf dem ersten Platz der ausgezeichneten Finanzvertriebe.

Die Studie untersucht, welche Unternehmen und Marken bei Verbrauchern in Deutschland ein besonders hohes Vertrauen genießen. 21.000 Firmen und Marken aus über 200 Branchen waren im Check. Zum fünften Mal haben Deutschland Test und das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) das Kundenvertrauen analysiert und ausgewertet, welchen Firmen und Marken die Bindung auf dieser Ebene am besten gelingt.

Der dbfp sprechen Kunden und Verbraucher dabei einen bemerkenswert hohen Vertrauensbonus aus. Untersucht wurden Aussagen in den Kategorien Seriosität, Weiterempfehlung, Vertrauen und Qualität.

Die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung ist mit der besten Gesamtwertung in ihrer Branche an der Spitze und stellt hierbei unter Beweis, dass sie über die letzten Jahre das Vertrauen bei ihren Kunden nicht nur

aufbauen, sondern auch immer wieder bestätigen konnte. Diese Leistung liegt der dbfp sehr am Herzen, da Vertrauen im Geschäftsleben die Basis von guten Partnerschaften ist.

Die Auszeichnung “Höchstes Vertrauen” erfüllt uns mit Freude und Stolz zugleich und wir bedanken uns bei unserem Beraterteam, Kunden und Geschäftspartnern für ihr Vertrauen, ihren Einsatz und die langjährige Verbundenheit zu unserem Haus.

Die dbfp ist ein eigenständiges und bundesweit aktives Beratungshaus mit einem Netzwerk aus 65 Beraterinnen und Berater, die in den Bereichen Anlageberatung und Vermögensverwaltung, Absicherung und Vorsorge sowie Finanzierungen tätig sind. In allen Geschäftsfeldern ist dabei stets das oberste Ziel eine umfassende und optimale Kundenberatung nach dem Best-Select und Best-Advice Ansatz. Das betreute Vermögen wuchs zuletzt auf mehr als 600 Millionen Euro. Das Geschäftsfeld der Anlageberatung und Vermögensverwaltung wird gemeinsam mit dem langjährigen strategischen Partner, der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft betrieben.

