hey contact heroes als Aussteller auf dem Multichannel Day 2025

Hamburg, 22. April 2025 – Die hey contact heroes sind in diesem Jahr Aussteller auf dem Multichannel Day 2025 in Köln. Am 15. Mai 2025 präsentieren sie im RheinEnergieSTADION ihre aktuellen Lösungen für einen zukunftsorientierten Kundenservice im E-Commerce. Im Fokus stehen smarte Multichannel-Strategien, die technologische Innovation, Effizienz und Empathie vereinen.

Als weltweit tätiger BPO-Dienstleister mit 550 Mitarbeitenden in 17 Ländern entwickeln die hey contact heroes maßgeschneiderte Kundenservice-Lösungen für Unternehmen, die sich für die Zukunft optimal aufstellen möchten. Ob junges Start-up oder etablierte Marke – die Heroes stehen für individuelle Konzepte im anspruchsvollen E-Commerce-Umfeld.

„Customer Service ist für uns weit mehr als Support – er ist ein zentraler Erfolgsfaktor“, sagt Benjamin Barnack, Geschäftsführer der hey contact heroes. „Gerade im E-Commerce macht der Moment der Kundenansprache den Unterschied für die Markenbindung. Wir zeigen, wie Unternehmen über alle Kanäle hinweg professionell, schnell und persönlich kommunizieren können.“

Am Stand der hey contact heroes können Besucher erleben, wie moderne Omnichannel-Kommunikation in der Praxis aussieht – von E-Mail, Telefon und Live-Chat bis hin zu WhatsApp, Social Media und App-Support. Vorgestellt werden sowohl klassische Inbound-Lösungen als auch KI-basierte Self-Services und hybride Modelle mit hohem Automatisierungsgrad.

„Technologie ist für uns kein Selbstzweck“, so Barnack weiter. „Sie ist ein Werkzeug, um das Kundenerlebnis zu verbessern. Unsere Lösungen kombinieren leistungsstarke Tools mit echter menschlicher Kompetenz.“

Die hey contact heroes richten sich insbesondere an Unternehmen im digitalen Handel, die ihren Kundenservice skalierbar, international und flexibel gestalten möchten. Das Leistungsspektrum reicht vom 24/7-Support in mehreren Sprachen bis hin zu spezialisierten Teams für Beratung, Retouren oder After-Sales-Services.

Die hey contact heroes GmbH ist spezialisiert auf digitalen Kundenservice, Backoffice-Prozesse und hybride Supportlösungen. Mit einem internationalen Team unterstützt das Unternehmen Marken bei der Optimierung ihrer Kundenkommunikation – effizient, empathisch und messbar erfolgreich.

