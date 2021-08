Hier wird Ihnen geholfen: AquaSoft bietet Hilfe und Tipps

Video-Workshops, Schulungsservice, VIP-Club und persönlicher Support – wer Programme von AquaSoft nutzt, kann auf jede Menge Hilfestellung zurückgreifen



Potsdam, im August 2021 – AquaSoft steht seit mehr als 20 Jahren für hochwertige Programme zur Bearbeitung und Präsentation digitaler Fotos. Darüber hinaus haben die Softwareexperten aus Potsdam viele treue Kunden, die beispielsweise AquaSoft DiaShow und die Software der YouDesign-Serie nutzen. Das liegt nicht nur daran, dass die Programme unkompliziert zu bedienen sind und sich damit beindruckende Ergebnisse erzielen lassen, sondern auch daran, dass AquaSoft seinen Kunden jede Menge praktische Hilfsangebote bietet. So finden sich im unternehmenseigenen Blog und im YouTube-Kanal zahlreiche Anleitungen in Wort und (Bewegt-) Bild. Im Benutzerforum und im exklusiven VIP-Club können sich Nutzer untereinander und mit Experten austauschen. Individuelle Hilfe bei Fragen und Problemen bietet der Kundensupport und beim AquaSoft-Schulungsservice können individuelle Kurse gebucht werden.

Software sollte einfach zu benutzen sein – so lautet der Grundsatz der Softwareexperten von AquaSoft. Diese Einfachheit wiederum sollte die Kreativität nicht einschränken. Die AquaSoft-Programme bieten zahlreiche Möglichkeiten, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Immer neue Einblicke in die sich ständig erweiternden Möglichkeiten bieten beispielsweise die Lernvideos im Youtube-Kanal von AquaSoft. Mehr als 200 Videos hat die Softwareschmiede dort mittlerweile zu verschiedenen Effekten und Funktionen veröffentlicht. In leicht nachvollziehbaren Erklärungen erfährt man hier zum Beispiel, wie in AquaSoft DiaShow und Stages 12 der 3D-Würfel funktioniert und wie man ihn „aufklappen“ und fliegen lassen kann. In anderen Videos wird etwa erklärt, wie auf Fotos einzelne Farben mittels Colour-Key-Effekt freigestellt werden oder wie man für eine Reisepräsentation ein Flugzeug über eine Karte fliegen lassen kann. Im Schnitt einmal pro Woche kommt ein neues Erklärvideo dazu.

Praktische Tips zu DiaShow, Stages und YouDesign im Blog

Detaillierte Hilfestellungen zu AquaSoft DiaShow, Stages und YouDesign bietet auch der AquaSoft-Blog. Schritt für Schritt zeigen die AquaSoft-Experten hier in Text und Bild, wie beispielsweise eine stylische 3D-Animation erstellt wird. Unter den zahlreichen Anleitungen finden sich unter anderem Erklärungen zum Überblenden von Fotos und Videos, wie auf einem Strand-Foto die Meeresoberfläche zum Glitzern gebracht werden können oder welche unterschiedlichen Möglichkeiten YouDesign Photo Book bietet, das Cover seines Fotobuchs ansprechend zu gestalten. Auch hier kommen immer wieder neue Inhalte hinzu und Nutzer können diese online kommentieren.

Persönlich und produktiv – das Forum und der VIP-Club

Noch mehr persönlichen Austausch gibt es im eigenen AquaSoft-Forum und im exklusiven VIP-Club. Im Benutzerforum können sich Nutzer untereinander und mit den AquaSoft-Experten austauschen und so neue Einblicke und Erfahrungen gewinnen. Vom Anfänger über Fortgeschrittene bis hin zu Profi-Usern findet hier jeder interessante Themen und Anregungen. Noch exklusiver ist der AquaSoft VIP-Club: Für einen monatlichen Mitgliedsbeitrag von 9,90 Euro gibt es hier Zugriff auf exklusive Vorlagen und Anleitungen. VIP-Club-Mitglieder, die sich kreativ richtig austoben wollen, können sich nicht nur untereinander austauschen, sondern bekommen auch gratis alle Erweiterungspakete für AquaSoft DiaShow und Stages, alle YouDesign-Sets und viele exklusive Projekte, die weitere Anleitungsvideos enthalten. Das Abonnement kann natürlich jederzeit gekündigt werden.

Persönliche Hilfe und individuelle Schulung

Auch bei individuellen Fragen hilft AquaSoft weiter: Im Hilfe-Center erhalten Nutzer Hilfe und Tipps, Fragen zu den Produkten werden hier kompetent vom Kundensupport mit Sitz in Potsdam beantwortet. Wer Hilfe bei der Umsetzung einer eigenen Projektidee braucht, kann auch eine individuelle Schulung buchen. In 30-minütigen Einheiten bekommen Nutzer per Telefon und Remote-Support ganz praktische Hilfestellung von erfahrenen AquaSoft-Mitarbeitern, die an der Entwicklung der Software beteiligt sind und diese daher so gut kennen, wie kaum jemand anderes.

Über alle Neuigkeiten aus dem Hause AquaSoft informiert außerdem der regelmäßige Newsletter. Abonnenten bleiben damit immer auf dem Laufenden und werden über alle aktuellen Video-Kurse, Anleitungen, Webinare, Updates und Angebote informiert.

Weiterführende Informationen

Alle Infos zu AquaSoft: www.aquasoft.de

AquaSoft auf Youtube: https://youtube.de/aquasoft

AquaSoft-Blog: https://www.aquasoft.de/blog/hilfe/

AquaSoft Benutzerforum: http://forum.aquasoft.de/

AquaSoft VIP-Club: https://www.aquasoft.de/produkte/vip-club

Über AquaSoft

Die Kernkompetenz der AquaSoft GmbH liegt in Tools zur Bearbeitung und Komposition digitaler Fotos. Kernprodukt ist die Präsentationssoftware DiaShow. In den Versionen Premium für Einsteiger und Ultimate für Fortgeschrittene ermöglicht DiaShow PC-Anwendern effektvolle Bilder- und Videokreationen. Die Profi-Version Stages wendet sich an Fotografen und Medienschaffende. Mit der YouDesign-Produktlinie von AquaSoft lassen sich eigene Buchlayouts und Kalender erstellen. Am Unternehmenssitz in Potsdam beschäftigen sich die Mitarbeiter mit der Programmierung von DiaShow-Erweiterungen, -Updates, -Upgrades sowie neuen Software-Produkten rund um die Fotowelt und leisten persönlich Kundensupport. Mehr Informationen auf www.aquasoft.de

